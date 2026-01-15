Termos de Referência
Quero um robô para MetaTrader 5 que opere baseado em notícias econômicas de alto impacto. Ele deve identificar o horário exato das notícias, aguardar um tempo configurável antes e depois da liberação, e então abrir ordens de compra ou venda com base na volatilidade ou direção dos preços. O robô precisa permitir configurar o tempo de espera antes da entrada, o tamanho do lote, o stop loss, o take profit e o slippage. Também é importante ter a opção de filtrar por tipo de notícia e par de moedas. Desejo que o robô funcione de forma automática sem intervenção manual.
