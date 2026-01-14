MQL5 Experts
Termos de Referência
Descrição:
1 - Modificações nos Paineis (BOLETA1, BOLETA2, BOLETA3), Training-Stops nos 3 painéis, quando eu estiver usando Extensoes de Ai ou de SLi, ou seja quando as Extensoes de Ai ou de SLi forem maiores que zero. Vamos usar novamente a referencia da barra Chave.
Construção de um EA baseado em um video 30 - 100 USDTenho uma foto e video(não deu para anexar) de um robo trabalhando com buy stop e sell stop com indicadores de força e volatilidade. Gostaria de saber se consegue construir um
Informações sobre o projeto
Orçamento
50 - 70 USD
Prazo
para 1 dias
Cliente
Pedidos postados39
Número de arbitragens0