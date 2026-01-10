FreelanceSeções

Converter arquivo para MT4

MQL4 Experts Conversão

Termos de Referência


Gostaria de criar um robô de mt4 baseado em um arquivo anexo para funcionar em conta real e sem tempo de expiraçao. 

tem video do robô  funcionando também. Podemos marcar quantos dias para realizar o trabalho.

Informações sobre o projeto

Orçamento
100+ USD

Cliente

(2)
Pedidos postados4
Número de arbitragens0