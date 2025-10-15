Este EA é robusto, tem cerca de 3800 linhas e lê gráficos Renko, o EA já compila normal, já funciona. Apenas deve ser implementado os Termos de Referencia. Dispenso curiosos, apenas pessoas sérias. Se achar que não dá conta, gentileza nem tentar. Perguntas são aceitas.









MODIFICAR/IMPLEMENTAR EM 1 EA FLAT FILTERING

1. Incluir: Sistema de Gerenciamento de Risco por Pontos (PTS)

· Replicar o Gerenciador de lucro (Renomear este para: Gerenciador de lucro em dinheiro), atualmente está em dinheiro, fazer um igual, mas em pontos, contendo todas as funcionalidades, igual, mudando apenas que é para pontos, coloque o nome de: Gerenciador de lucro em pontos).

· Colocar as linhas de Take Profit e Stop Loss no Gráfico

· Coloque este bloco logo abaixo do Gerenciador de lucro em dinheiro e acima de Filtro de cor do candle, com 1 linha de espaço acima e outra abaixo, como nos demais blocos.

2. Desdobrar o já existente: “Posições diárias máximas”, em 2: “Posições máximas” e “Posições máximas diárias”

· Em Limitador de posição, tem Posições diárias máximas, mas está limitando as posições como se fossem Posições máximas totais, transforme ela em Posições máximas (é o total máximo, juntando todas as posições, de todos os dias, todas as posições acumuladas) e Posições máximas diárias (Distribuição nova a cada dia, todo dia pode colocar mais posições até chegar ao limite total, cada zeragem de posição inicia nova contagem).

3. RELATÓRIO (JÁ EXISTENTE) NO GRÁFICO DO MT5:

· No Relatório, em: Contagem de atividades atuais, deveria contar cada zeragem de posições. Não está fazendo a contagem quando existem a zeragem de algumas formas, conta em algumas formas e não conta em outras, ou seja, fazer com que toda zeração de posições, o EA faça mais uma contagem, assim, se zerou uma vez em dinheiro conta 1, se a próxima zeragem for em pontos, o contador irá para 2, a próxima zeragem seja de onde for será a terceira e assim por diante.

· Em Lucro diário atual em pontos (só aparece com operações abertas, quando está sem operações o valor fica: 0) não está aparecendo o valor, o valor não fica fixo no gráfico. O valor está normal em Lucro diário atual, que é o valor em dinheiro (aparece com operações abertas ou não, mesmo se não estiver fazendo negócios no momento, ele mostra o resultado até o momento, zerando e iniciando nova contagem apenas no outro dia). Fazer o valor em pontos ficar fixo, como já fica o valor em dinheiro.

4. Implementação da lógica de entrada Alternada (Entry_Alternating) que força uma direção oposta à última operação, até que o limite (IN_MaxAlternatingPositions) seja atingido.

· A idéia aqui é manter toda a estrutura do EA e a lógica existente, no entanto quero que essa lógica de alternância seja incluída previamente à lógica original do EA. Essa nova lógica entra fazendo alternâncias entre compra e venda até chegar a um limite indicado pelo usuário, ao chegar no limite o EA continua a operar, mas mudando a lógica para a lógica principal. Não zera os lotes para mudar a lógica, apenas continua de onde parou a lógica anterior. Coloque este bloco logo abaixo de Gestão comercial e acima de Take Profit Dinâmico e Zerador de posições, com 1 linha de espaço acima e outra abaixo, como nos demais blocos. Abaixo, sugestão de código/Imputs, caso queira utilizar, essa é a estrutura:

OBS:

1. Todos os demais parâmetros deste EA estão funcionando perfeitamente e estes que serão Modificados/Implementados deverão funcionar em perfeita harmonia com os parâmetros atuais.

2. Devem ser disponibilizados os arquivos ex5 e mq5 com código fonte aberto para que seja possível realizar novas alterações no EA em outro momento.



