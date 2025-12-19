FreelanceSeções

CRIAÇÃO INDICADOR MT5 DETECTOR DE TOPOS E FUNDOS IGUAL O SINAL DO INDICADOR DA NELOGICA.

MQL5 Experts

Termos de Referência

Preciso de um indicador de detector de topos e fundos igual a logica do indicador da nelogica PROFIT PRO.


Preciso do código aberto para edições.


Preciso que ele funcione, tanto em times de tempo quanto Graficos atemporais. Renko Pontos etc

Respondido

1
Desenvolvedor 1
Classificação
(35)
Projetos
59
22%
Arbitragem
2
50% / 0%
Expirado
15
25%
Livre
2
Desenvolvedor 2
Classificação
Projetos
0
0%
Arbitragem
0
Expirado
0
Livre
3
Desenvolvedor 3
Classificação
Projetos
0
0%
Arbitragem
0
Expirado
0
Livre
4
Desenvolvedor 4
Classificação
(3)
Projetos
3
0%
Arbitragem
1
0% / 100%
Expirado
0
Livre
5
Desenvolvedor 5
Classificação
(16)
Projetos
19
21%
Arbitragem
0
Expirado
1
5%
Livre
6
Desenvolvedor 6
Classificação
Projetos
0
0%
Arbitragem
0
Expirado
0
Livre
7
Desenvolvedor 7
Classificação
(6)
Projetos
8
0%
Arbitragem
7
14% / 86%
Expirado
0
Livre
8
Desenvolvedor 8
Classificação
(294)
Projetos
469
39%
Arbitragem
101
41% / 24%
Expirado
77
16%
Carregado
Publicou: 2 códigos
9
Desenvolvedor 9
Classificação
Projetos
0
0%
Arbitragem
0
Expirado
0
Livre

Informações sobre o projeto

Orçamento
30+ USD

Cliente

(6)
Pedidos postados16
Número de arbitragens0