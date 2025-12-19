MQL5 Experts
Termos de Referência
Preciso de um indicador de detector de topos e fundos igual a logica do indicador da nelogica PROFIT PRO.
Preciso do código aberto para edições.
Preciso que ele funcione, tanto em times de tempo quanto Graficos atemporais. Renko Pontos etc
Informações sobre o projeto
Orçamento
30+ USD
Cliente
Pedidos postados16
Número de arbitragens0