Termos de Referência
Tenho uma foto e video(não deu para anexar) de um robo trabalhando com buy stop e sell stop com indicadores de força e volatilidade. Gostaria de saber se consegue construir um?
Estratégia caixa de londres 30+ USDestratégia caixa de londres quando a vela de 4 horas abri horario de Brasília no gráfico h1 marca máxima e mínima das três velas anteriores de 1 hora 2 horas 3 horas fazer uma caixa dessas três velas se romper pra baixo venda se pra cima compra
Gold MetaLockDay EA 30+ USD//+------------------------------------------------------------------+ //| Gold MetaLockDay EA (MT5) | //| Meta líquida diária com MIX de entradas (XAUUSD) | //+------------------------------------------------------------------+ #property strict #include <Trade/Trade.mqh> CTrade trade; //======================== INPUTS ========================// input string InpSymbol = ""; //
Informações sobre o projeto
Orçamento
30 - 100 USD
Cliente
Pedidos postados3
Número de arbitragens0