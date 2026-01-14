Termo de referência 9074-rev3





Criar um expert mql5 + indicador com todas validações de segurança exigidas pela mql5,

Automação para B3, Forex e índices internacionais.





2- Desenvolver dois sistemas independentes para MT5:

✓ SMC INDICATOR (Indicador Institucional de Análise Gráfica)

✓ SMC EA BOT (Expert Advisor de Execução automática)

Ambos fundamentados 100% na metodologia Smart Money Concepts (SMC

Institucional).





3- LICENÇAS SEPARADAS - ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA

CONTROLE DE LICENÇAS





Licença por DATA e NÚMERO DE CONTA.

Uma licença apenas para funções indicadores e outra para o EA completo.

O projeto possui duas licenças distintas:

✓ Licença do Indicador - SMC

✓ Licença do Robô - SMC EA BOT





Regras:

•Não existe botão ligar/desligar

•A ativação depende exclusivamente da licença

•Se a licença expira→ o sistema não opera

•O painel deve mostrar status: ATIVA / EXPIRADA





4. INDICADOR INSTITUCIONAL - SMC (LEITURA MACRO -> MICRO)

O SMC é um indicador institucional de análise e leitura de mercado, não executando operações automáticas, sendo destinado exclusivamente ao trader que opera de forma manual, com base na metodologia Smart Money Concepts.





O indicador tem como objetivo mapear e interpretar o mercado do macro para o micro, indicando de forma clara:

• Direção do mercado:

Comprado, Vendido, Lateral.





Essa leitura direcional deve considerar a estrutura macro (D1, H4, H1) e sua transição para a estrutura micro (M15, M5, M1).





O SMC indicador deverá fornecer no gráfico, de forma visual e automática:

• Estrutura de mercado (BOS e CHoCH)

• Varredura de liquidez (Liquidity Sweep)

• Order Blocks (todos os tipos de definidos)

• Fair Value Gap (FVG)

• OTE (61,8%-79%)

• Equal High/Low

• Direção macro e micro (compra, venda ou lateral)

• Sessões institucionais (Killzones)

• Máxima, mínima e 50% das sessões

• Marcação do 50% de cada candle

• Contador do tempo restante do candle, conforme o timeframe

• Volume institucional

• Divergência estrutural de RSI

• Marcação de notícias econômicas diretamente no gráfico, com:

Nome do evento, Moeda impactada, Horário, Grau de impacto ** / ***

X O indicador não possui painel

X O indicador não executa operações

X O indicador não envia ordens ao mercado





O SMC INDICATOR é uma ferramenta destinada a traders que operam manualmente, utilizando todas as estratégias definidas.





5. TIMEFRAMES OBRIGATÓRIOS

• Macro → D1, H4, H1

• OB → M15

• Confirmação → M5

• Execução → M5/M1





6. METODOLOGIA SMC

Implementação obrigatória de todos os conceitos Smart Money definidos

Sem confluência completa -> o robô não entra.





7. REGRAS DE ENTRADA (EA)

Entrada somente quando ocorrerem todas as condições:

1. Liquidity Sweep

2. CHOCH estrutural

3. Retorno ao Order Block válido do M15

4. Entrada dentro da OTE

5. Volume institucional (Acima da média)

6. Sessão favorável

✓ Entrada sempre com Buy Stop / Sell Stop

X Nunca a mercado

Deslocamento configurável por pontos.





8. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO

Ordem pendente é cancelada se:





• Estrutura invalida

• CHoCH contrário

• OB invalidado

• Notícia de alto impacto

• Tempo limite





9. STOP, TAKE PROFIT E MANEJO

STOP LOSS:

• Stop posicional

• Baseado no Order Block válido do M15

• Sempre descolado do OB

• Entrada somente após CHoCH no M5 ou M1





TAKE PROFIT:





• Definido no início do Order Block oposto do M15

(OB ao contrário 15M)





MANEJO INSTITUCIONAL





• Break Even automático

• Trailing por estrutura

• CHoCH contrário no M5 — fechar operação imediatamente





10. INDICADOR —- SMC COMPLETO

Deve incluir:





• OBs

• FVG

• Liquidez

• OTE

• Sessões

• Notícias

• Volume

Divergência RSI: Filtros de Confluência - Volume e RSI (Divergência estrutural):

a) Volume: Deve estar acima da média dos X candles anteriores.

b) RSI (Divergência): O robô deve buscar a Divergência Estrutural para

confirmar a força oculta:





• COMPRAS: O preço faz novos fundos, mas o RSI faz fundos mais

altos e rompe o topo anterior do RSI.

• VENDAS: O preço faz novos topos, mas o RSI faz topos mais baixos e

rompe o fundo anterior do RSI.

• Direção macro/micro

• 50% de todos os elementos institucionais





11. MARCAÇÃO DO 50% DE CADA CANDLE (NOVO)

O indicador deve:





• Marcar o 50% de cada candle

• Linha curta ou traço

• Estilo tracejado

• Configuração por timeframe

• Limite de quantidade





12. TIMER DA VELA

Mostrar:





• Tempo restante da vela

• Timeframe





13. NOTÍCIAS - PAINEL E GRÁFICO





Exibir:

• Nome

• Moeda

• Horário

• Impacto ** / ***

• Contagem regressiva

Bloquear entradas antes/depois conforme configuração.





14. SESSÕES - COMPLETAS





Asiática (20h-00h)

Londres/Killzone Londres (02h-05h)

Nova York! Killzone Nova York (07h-10h)

London close (10h-12h)

New york cLOsE12:00 — 17:00





Cada sessão deve ter:





• Caixa

• Linha tracejada no início

• Linha tracejada no fim

• Máxima

• Mínima

• 50% da sessão









15. NOTIFICAÇÕES PUSH (APENAS OPERAÇÕES)





Enviar somente notificação no app celular para:





• Ordem aberta

• Ordem fechada

• Stop movido

• Cancelamento de pendente

• Meta atingida

• O robô não deve abrir novas operações após as 16:00.

• Retoma as entradas somente a partir das 21:00.

• Fechamento total: Todas as posições deverão ser zeradas e ordens

canceladas às 16:50.





16. MODELO DO PAINEL ( SMC EA BOT )





O painel deverá seguir, visualmente e funcionalmente, o modelo fornecido

pelo Contratante (imagem anexa para o contratado), respeitando as seguintes

especificações:









Aparência geral





• Fundo escuro (preto/near-black) com detalhes e tipografia em tom

dourado/metálico (Gold) conforme o modelo.

• Logotipo no topo com o texto: SMC EA (maior) e TRADING BOT

(subtítulo).





Campos e blocos (em ordem vertical, conforme imagem)





1. Sessão: campo exibindo identificador da sessão (ex.: FAQX-

20251111-01).

2. Ativo: campo mostrando símbolo do ativo (ex.: EUR/USD).

3. Saldo da conta: valor formatado em moeda local (ex.: R$ 54.890,52).

4. Lucro (HOJE): valor positivo em verde (ex.: +R$ 875,30).

5. Perda (HOJE): valor negativo em vermelho (ex.: -R$ 120,00).

6. Número da licença: string da licença (ex.: AQX-TRAD-934X-L21).

7. Data de expiração: data no formato DD/MM/AAAA (ex.: 10/11/2026).





Confluência dos timeframes





• Indicador gráfico com pontos/luzes para os timeframes D1, 4H, 1H,

15M, 5M, 1M.

• Cada ponto deve mudar de cor conforme direção: Verde = Compra,

Vermelho = Venda, Amarelo = Lateralização.

• Texto-legenda indicando o estado (ex.: “Compra / Venda / Lateral”).

Notícias

• Linha mostrando notícias relevantes com destaque do evento e

horário (ex.: USD Juros (14:30)), e avaliação de impacto por estrelas

(x kt).

• Campo de aviso de Bloqueio de operação quando notícia de

OBS: 1- IREI FORNECER O INDICADOR COMPLETO COM CÓDIGO FONTE, COM OS BUFFERS. 2- IREI FORNECER A IMAGEM DO PAINEL EM ALTA QUALIDADE

_________________________________________________________________________





PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONFIDENCIALIDADE





• Todas as estratégias, algoritmos, indicadores, códigos-fonte, configurações e lógicas de operação

desenvolvidas no âmbito deste contrato são de uso exclusivo do CONTRATANTE. Fica

expressamente proibida sua cópia, reprodução, comercialização, divulgação, cessão ou aplicação,

total ou parcial, para terceiros, sob qualquer forma. O descumprimento desta cláusula sujeitará o

infrator à multa equivalente a 1 vezes o valor do produto contratado, além das sanções

civis e criminais cabíveis, conforme a legislação vigente.

- PROTEÇÃO DE DADOS

(LGPD)

• As partes comprometem-se a cumprir integralmente a Lei no 13.709/2018 Lei Geral de Proteção

de Dados Pessoais (LGPD), garantindo que quaisquer dados trocados, processados ou

armazenados no âmbito deste contrato sejam utilizados exclusivamente para os fins aqui descritos,

em ambiente seguro e protegido.