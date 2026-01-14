MQL5 Indicadores Experts
Termos de Referência
Objetivo: corrigir inconsistências e elevar robustez (métricas por combinação, delta, tolerâncias de preço, execução parcial, fallback de book, continuidade do internalTicket, INI resiliente, heartbeat com retry e ajustes de painel).
Correções prioritárias (bullet points) com foco em:
• financeOpened por símbolo + internalTicket (normalização pelo volume planejado mínimo)
• Banda ± financeDelta para abrir/fechar (corrigindo operador no frame).
• Epsilon nas comparações de ask/bid (evita bloqueios por 1–3 pontos).
• Fechamento por perna em execução parcial.
• Fallback de preços quando o book vier inconsistente.
• Histerese / rate limit para evitar churn de ordens.
• Recuperação do internalTicket no OnInit (continuidade pós restart).
• Labels do painel (Montagem × Abertura Efetiva) e ZERAR por bloco.
• INI resiliente e heartbeat com retry/backoff.
• Calendar offset via INI com base em TimeTradeServer().
• Critérios de aceitação resumidos (consistência das métricas, operação dentro das bandas, redução de churn, estabilidade com book raso, telemetria tolerante a falhas, painel coerente, INI robusto).
