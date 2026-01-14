Objetivo: corrigir inconsistências e elevar robustez (métricas por combinação, delta, tolerâncias de preço, execução parcial, fallback de book, continuidade do internalTicket, INI resiliente, heartbeat com retry e ajustes de painel).

Correções prioritárias (bullet points) com foco em:

• financeOpened por símbolo + internalTicket (normalização pelo volume planejado mínimo)

• Banda ± financeDelta para abrir/fechar (corrigindo operador no frame).

• Epsilon nas comparações de ask/bid (evita bloqueios por 1–3 pontos).

• Fechamento por perna em execução parcial.

• Fallback de preços quando o book vier inconsistente.

• Histerese / rate limit para evitar churn de ordens.

• Recuperação do internalTicket no OnInit (continuidade pós restart).

• Labels do painel (Montagem × Abertura Efetiva) e ZERAR por bloco.

• INI resiliente e heartbeat com retry/backoff.

• Calendar offset via INI com base em TimeTradeServer().

• Critérios de aceitação resumidos (consistência das métricas, operação dentro das bandas, redução de churn, estabilidade com book raso, telemetria tolerante a falhas, painel coerente, INI robusto).