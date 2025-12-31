Olá,





Estou procurando um programador experiente em robôs de trade para Forex, trabalhando exclusivamente com pares de moedas (ex: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, etc).

Não tenho interesse em ouro, criptomoedas ou outros ativos.





O objetivo é uma parceria de médio e longo prazo para desenvolvimento, acompanhamento e manutenção de um robô automatizado.





📈 Modelo de parceria

- O robô tem como meta gerar 20% de retorno mensal

- O programador participará do projeto com:

- Acompanhamento técnico

- Manutenção e ajustes constantes

- Otimizações conforme o mercado

- Estou disposto a pagar uma manutenção trimestral fixa, negociável, pelo suporte contínuo e pela evolução do robô





🔧 Requisitos técnicos

- Experiência comprovada com MetaTrader (MT4/MT5)

- Conhecimento sólido em Forex

- Boa noção de gestão de risco, drawdown e controle de capital

- Comprometimento e responsabilidade profissional





Busco alguém que queira crescer junto no projeto, mantendo o robô sempre atualizado e funcional.





Caso tenha interesse, envie:

- Um resumo da sua experiência

- Quais tecnologias domina

- Se já desenvolveu robôs de Forex anteriormente





Fico no aguardo.

Obrigado!