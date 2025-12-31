FreelanceSeções

Olá,

Estou procurando um programador experiente em robôs de trade para Forex, trabalhando exclusivamente com pares de moedas (ex: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, etc).  
Não tenho interesse em ouro, criptomoedas ou outros ativos.

O objetivo é uma parceria de médio e longo prazo para desenvolvimento, acompanhamento e manutenção de um robô automatizado.

📈 Modelo de parceria  
- O robô tem como meta gerar 20% de retorno mensal  
- O programador participará do projeto com:
  - Acompanhamento técnico
  - Manutenção e ajustes constantes
  - Otimizações conforme o mercado
- Estou disposto a pagar uma manutenção trimestral fixa, negociável, pelo suporte contínuo e pela evolução do robô

🔧 Requisitos técnicos
- Experiência comprovada com MetaTrader (MT4/MT5)
- Conhecimento sólido em Forex
- Boa noção de gestão de risco, drawdown e controle de capital
- Comprometimento e responsabilidade profissional

Busco alguém que queira crescer junto no projeto, mantendo o robô sempre atualizado e funcional.

Caso tenha interesse, envie:
- Um resumo da sua experiência
- Quais tecnologias domina
- Se já desenvolveu robôs de Forex anteriormente

Fico no aguardo.  
Obrigado!

