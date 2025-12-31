MQL5 Experts
Olá,
Estou procurando um programador experiente em robôs de trade para Forex, trabalhando exclusivamente com pares de moedas (ex: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, etc).
Não tenho interesse em ouro, criptomoedas ou outros ativos.
O objetivo é uma parceria de médio e longo prazo para desenvolvimento, acompanhamento e manutenção de um robô automatizado.
📈 Modelo de parceria
- O robô tem como meta gerar 20% de retorno mensal
- O programador participará do projeto com:
- Acompanhamento técnico
- Manutenção e ajustes constantes
- Otimizações conforme o mercado
- Estou disposto a pagar uma manutenção trimestral fixa, negociável, pelo suporte contínuo e pela evolução do robô
🔧 Requisitos técnicos
- Experiência comprovada com MetaTrader (MT4/MT5)
- Conhecimento sólido em Forex
- Boa noção de gestão de risco, drawdown e controle de capital
- Comprometimento e responsabilidade profissional
Busco alguém que queira crescer junto no projeto, mantendo o robô sempre atualizado e funcional.
Caso tenha interesse, envie:
- Um resumo da sua experiência
- Quais tecnologias domina
- Se já desenvolveu robôs de Forex anteriormente
Fico no aguardo.
Obrigado!
