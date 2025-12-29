FreelanceSeções

Desenvolvedor MQL5 experiente – Automação de alertas MT5 com envio de PRINT para canal Telegram

MQL5 Indicadores Experts Depuração de robôs/indicadores Otimização de estratégias

Termos de Referência

Preciso de um desenvolvedor com experiência comprovada em MQL5, especificamente em automação de alertas do MetaTrader 5 com envio automático de mensagens e prints para canal do Telegram.

O projeto não é do zero.

 Já possuo:

  • Código do indicador / lógica em MQL5

  • Biblioteca de integração com Telegram (API já pronta)

O trabalho consiste em ajustar / implementar um Expert Advisor para que, quando um alerta específico for gerado, o sistema:

  1. Capture automaticamente o print do gráfico

  2. Envie o print + texto do alerta para um canal do Telegram

  3. Garanta estabilidade (sem envio duplicado ou falhas)


Arquivos anexados:

MQH
Telegram.mqh
64.0 Kb

