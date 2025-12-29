Preciso de um desenvolvedor com experiência comprovada em MQL5, especificamente em automação de alertas do MetaTrader 5 com envio automático de mensagens e prints para canal do Telegram.

O projeto não é do zero.

Já possuo:

Código do indicador / lógica em MQL5

Biblioteca de integração com Telegram (API já pronta)

O trabalho consiste em ajustar / implementar um Expert Advisor para que, quando um alerta específico for gerado, o sistema: