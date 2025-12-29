Termos de Referência
Preciso de um desenvolvedor com experiência comprovada em MQL5, especificamente em automação de alertas do MetaTrader 5 com envio automático de mensagens e prints para canal do Telegram.
O projeto não é do zero.
Já possuo:
-
Código do indicador / lógica em MQL5
-
Biblioteca de integração com Telegram (API já pronta)
O trabalho consiste em ajustar / implementar um Expert Advisor para que, quando um alerta específico for gerado, o sistema:
-
Capture automaticamente o print do gráfico
-
Envie o print + texto do alerta para um canal do Telegram
-
Garanta estabilidade (sem envio duplicado ou falhas)
Informações sobre o projeto
Orçamento
40+ USD
Prazo
de 2 para 5 dias
Cliente
Pedidos postados6
Número de arbitragens0