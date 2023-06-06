Erros, bugs, perguntas - página 47

Compreendo que existe um problema de sincronização no testador

O indicador mostra os preços de fecho EURUSD GBPUSD

ddd06:

Eu vou descobrir. Tenho uma situação semelhante, já tentei e mudei de ideias. A aplicação ainda está aberta
 

A minha candidatura foi encerrada quatro vezes)

 
Apesar de alguma maldade, podemos ver que não há espera para que todos os símbolos sejam carregados durante o teste. Os dados sobre GBPUSD na área testada não estão imediatamente disponíveis, no início apenas no período histórico antes de o teste estar disponível.

1 é mas estou a compará-lo com o indicador e tanto ele como a EA têm +0,26

2 Procurei e acabei de verificar novamente; o indicador não está de acordo com o preço de fecho do bar anterior (o 1º sim, o 2º não)

Por isso provaram-me teimosamente que converge, e eu digo que não.

Onde está o declive escorregadio?!

 

Bem, eu estava errado, comecei a tirar fotografias de ecrã e reparei que ambos os amortecedores não coincidem, o primeiro por vezes o segundo de todo

Estava sempre a bater em áreas correspondentes ou a situação piorou com a nova construção.

 
Doutor, estou a ser ignorado!
 
Hora 2010.07.01 01:20 buff1-1.48213 buff2-1.49462

Impressão: preço da vela aberta de buff1(01:20) EURUSD+0,26, preço da velaaberta de buff2 (01:19) GBPUSD.

Evidentemente, não deve coincidir com o indicador. E não há sincronização de tempo no indicador, ou seja, se não houver nenhuma barra no histórico, então a leitura do indicador para GBPUSD à 01:20 não será igual ao preço de fecho à 01:20. Esta é outra questão de curvatura.


Mas os dados taki sobre GBPUSD não aparecem desde o início dos testes.

Não precisa de verificação? As metáforas prometeram que se encarregariam da sincronização. Além disso, existe ainda um controlo da coincidência do montante total.

E porquê se aplicar o indicador ao gráfico, os valores são diferentes e coincidem com os preços de abertura?

 
A ausência de uma barra de minutos entre aspas é muito comum e a MetaQuotes quase não prometeu nada aqui. O número de barras não ajuda em nada.

A sincronização está presente durante o teste, mas não desde o início do teste.

O indicador parece mostrar sempre os preços de fecho.
