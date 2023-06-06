Erros, bugs, perguntas - página 47
Compreendo que existe um problema de sincronização no testador
O indicador mostra os preços de fecho EURUSD GBPUSD
A minha candidatura foi encerrada quatro vezes)
Passei muito tempo a falar com as respeitadas Metaquotes e a provar-lhes que tinham uma falha, e elas disseram-me que não havia nenhuma falha.
No entanto, mantive a minha posição e aconselharam-me a perguntar à comunidade.
construir 292.
Boof1 é o preço de fecho da última barra EURUSD na altura do primeiro tick+0,26, ou seja, preço de abertura+0,26.
Boof2 - o mesmo preço de fecho da barra GBPUSD no início, a última barra antes do início do teste. Depois, o preço de fecho do bar anterior.
Apesar de alguma maldade, podemos ver que não há espera para que todos os símbolos sejam carregados durante o teste. Os dados sobre GBPUSD na área testada não estão imediatamente disponíveis, no início apenas no período histórico antes de o teste estar disponível.
Buf1 imprimirá o preço de fecho da última barra EURUSD no momento do primeiro tick+0,26, ou seja, preço de abertura+0,26.
Buf2 - o mesmo preço de fecho da barra GBPUSD no início, a última barra antes do início do teste. Depois, o preço de fecho do bar anterior.
1 é mas estou a compará-lo com o indicador e tanto ele como a EA têm +0,26
2 Procurei e acabei de verificar novamente; o indicador não está de acordo com o preço de fecho do bar anterior (o 1º sim, o 2º não)
Por isso provaram-me teimosamente que converge, e eu digo que não.
Onde está o declive escorregadio?!
Bem, eu estava errado, comecei a tirar fotografias de ecrã e reparei que ambos os amortecedores não coincidem, o primeiro por vezes o segundo de todo
Estava sempre a bater em áreas correspondentes ou a situação piorou com a nova construção.
Hora 2010.07.01 01:20 buff1-1.48213 buff2-1.49462
Impressão: preço da vela aberta de buff1(01:20) EURUSD+0,26, preço da velaaberta de buff2 (01:19) GBPUSD.
Evidentemente, não deve coincidir com o indicador. E não há sincronização de tempo no indicador, ou seja, se não houver nenhuma barra no histórico, então a leitura do indicador para GBPUSD à 01:20 não será igual ao preço de fecho à 01:20. Esta é outra questão de curvatura.
Mas os dados taki sobre GBPUSD não aparecem desde o início dos testes.
E não há sincronização de tempo no indicador, ou seja, se faltar uma barra no histórico, a leitura do indicador para GBPUSD à 01:20 não será igual ao preço de fecho à 01:20.
Não precisa de verificação? As metáforas prometeram que se encarregariam da sincronização. Além disso, existe ainda um controlo da coincidência do montante total.
E porquê se aplicar o indicador ao gráfico, os valores são diferentes e coincidem com os preços de abertura?
É necessário verificar, uma vez que as meta-cotações prometiam cuidar da sincronização. Além disso, ainda há um cheque para o montante total a ser correspondido.
A ausência de uma barra de minutos entre aspas é muito comum e a MetaQuotes quase não prometeu nada aqui. O número de barras não ajuda em nada.
A sincronização está presente durante o teste, mas não desde o início do teste.
Porquê então, se aplicar um indicador ao gráfico, os valores são diferentes e coincidem com os preços de abertura?