Erros, bugs, perguntas - página 266

O problema com o looping não está na forma como a variável é alterada (a menos, claro, que seja alterada para zero), mas sim na verificação do valor dessa variável, que nunca será inferior a zero.

Não percebo o que quer dizer. Para evitar o "problema", pode, por exemplo, apenas adicionar uma condição adicional para sair do laço

   uchar LastBarInd = 2;
   for (uchar i = LastBarInd; i >= 0; i--)
     {
      ................. // тело
      if (i == 0) break;
     }

ou fazer o laço não baseado em para, mas baseado em enquanto...

 
AlexSTAL:

Não compreendo o que estás a tentar dizer.

O que ele quer dizer é que o compilador pode capturar comparações estáticas simples em tempo de compilação, mas é impotente contra o controlo do tempo de execução.
 
AlexSTAL:

Não compreendo o que estás a tentar dizer. Para evitar o "problema", pode, por exemplo, simplesmente adicionar uma condição adicional para sair do laço

ou fazer o laço não baseado em para, mas baseado em enquanto...


Sim, mas pode substituir a verificação "i>=0" na condição de "verdadeiro" e o compilador irá informá-lo sobre isso (como aviso, numa das próximas construções).
 
A janela do gráfico de teste não mostra TP, SL, ordens pendentes como era no MT4. Podemos acrescentar isto em MT5?
Os números não são arredondados. Talvez eu esteja a fazer algo errado, por favor aconselhem-me.

Aqui está o código:

   for(int e=1; e<=NSignalBuy; e++)
     {
   Print("OkruglyaemDo2[",e,"]=",NormalizeDouble(OkruglyaemDo2[e],2));
     }

Este é o resultado:

2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[19]=9.220000000000001
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[18]=6.29
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[17]=3.94
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[16]=7.54
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[15]=7.86
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[14]=13.71
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[13]=7.13
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[12]=8.3800000000001
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[11]=3.71
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[10]=5.52
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[9]=9.61999999999999999
 
1) Leia: https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double e https://www.mql5.com/ru/article s/1561

2) Se quiser arredondar especificamente ao imprimir: DoubleToString

AlexSTAL:

1) Leia: https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double e https://www.mql5.com/ru/article s/1561

2) Se quiser arredondar especificamente ao imprimir: DoubleToString

Obrigado, ajudou.

Aqui está outra confusão com o arredondamento do lucro e dos pontos de preço pelo símbolo GBPUSD. Não parece ser suposto ser assim.


 

o que é a actualização automática disponível através do sistema LiveUpdate.

como geri-lo

terminal não pode ser actualizado

Win 7 - 32 terminal é iniciado pelo comando "D:\MetaTrader 5\terminal.exe" /portável

S.I. Tenho de o reinstalar sempre?

 

Apaguei acidentalmente o ficheiro de perito da janela do navegador. Como se verificou, o ficheiro .mq5 com o mesmo nome foi também eliminado

Pode aconselhar se estes ficheiros podem ser restaurados (encontrados)?

Não consigo encontrar um tópico semelhante.

 
Yedelkin:

Apaguei acidentalmente o ficheiro de perito da janela do navegador. Como se verificou, o ficheiro .mq5 com o mesmo nome foi também eliminado

Pode aconselhar se estes ficheiros podem ser restaurados (encontrados)?

Não consigo encontrar um tema semelhante.

estão no lixo das janelas (se não estiver desligado)

