Erros, bugs, perguntas - página 266
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
O problema com o looping não está na forma como a variável é alterada (a menos, claro, que seja alterada para zero), mas sim na verificação do valor dessa variável, que nunca será inferior a zero.
Não percebo o que quer dizer. Para evitar o "problema", pode, por exemplo, apenas adicionar uma condição adicional para sair do laço
ou fazer o laço não baseado em para, mas baseado em enquanto...
Não compreendo o que estás a tentar dizer.
Não compreendo o que estás a tentar dizer. Para evitar o "problema", pode, por exemplo, simplesmente adicionar uma condição adicional para sair do laço
ou fazer o laço não baseado em para, mas baseado em enquanto...
Os números não são arredondados. Talvez eu esteja a fazer algo errado, por favor aconselhem-me.
Aqui está o código:
Este é o resultado:2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[19]=9.220000000000001
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[18]=6.29
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[17]=3.94
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[16]=7.54
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[15]=7.86
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[14]=13.71
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[13]=7.13
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[12]=8.3800000000001
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[11]=3.71
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[10]=5.52
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[9]=9.61999999999999999
Os números não são arredondados. Talvez eu esteja a fazer algo errado, por favor aconselhem-me.
Aqui está o código:
Aqui está o resultado:2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[19]=9.220000000000001
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[18]=6.29
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[17]=3.94
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[16]=7.54
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[15]=7.86
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[14]=13.71
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[13]=7.13
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[12]=8.3800000000001
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[11]=3.71
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[10]=5.52
2011.01.18 16:25:55 Core 1 2010.10.30 23:59:50 OkruglyaemDo2[9]=9.61999999999999999
1) Leia: https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double e https://www.mql5.com/ru/article s/1561
2) Se quiser arredondar especificamente ao imprimir: DoubleToString
1) Leia: https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double e https://www.mql5.com/ru/article s/1561
2) Se quiser arredondar especificamente ao imprimir: DoubleToString
Obrigado, ajudou.
Aqui está outra confusão com o arredondamento do lucro e dos pontos de preço pelo símbolo GBPUSD. Não parece ser suposto ser assim.
o que é a actualização automática disponível através do sistema LiveUpdate.
como geri-lo
terminal não pode ser actualizado
Win 7 - 32 terminal é iniciado pelo comando "D:\MetaTrader 5\terminal.exe" /portável
S.I. Tenho de o reinstalar sempre?
Apaguei acidentalmente o ficheiro de perito da janela do navegador. Como se verificou, o ficheiro .mq5 com o mesmo nome foi também eliminado
Pode aconselhar se estes ficheiros podem ser restaurados (encontrados)?
Não consigo encontrar um tópico semelhante.
Apaguei acidentalmente o ficheiro de perito da janela do navegador. Como se verificou, o ficheiro .mq5 com o mesmo nome foi também eliminado
Pode aconselhar se estes ficheiros podem ser restaurados (encontrados)?
Não consigo encontrar um tema semelhante.
estão no lixo das janelas (se não estiver desligado)