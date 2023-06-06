Erros, bugs, perguntas - página 269

AndrNuda:
Vocês são tão lentos :) As quedas não são falsas, mas tudo funciona. Está a procurar no sítio errado. )))) Existe uma função correcta.
Inteligente?
 
BoraBo:

Estou a tentar perceber porque é que a ArrayIsSeries(High) é sempre falsa

A ajuda para esta função diz(https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayisseries)

Valor de retorno

Retorna verdadeiro se a matriz que está a ser verificada for uma matriz de séries temporais, caso contrário, retorna falso. Arrays passados como parâmetro para OnCalculate() devem ser verificados para a ordem em que os elementos do array são acedidos com ArrayGetAsSeries().

O conjunto que declarou não é uma série cronológica e não pode tornar-se uma série cronológica em circunstância alguma. As séries temporais são matrizes predefinidas pelo sistema de tempo de execução, por exemplo na função OnCalculate():

int OnCalculate (const int rates_total,      // размер входных таймсерий
                 const int prev_calculated,  // обработано баров на предыдущем вызове
                 const datetime& time[],     // Time
                 const double& open[],       // Open
                 const double& high[],       // High
                 const double& low[],        // Low
                 const double& close[],      // Close
                 const long& tick_volume[],  // Tick Volume
                 const long& volume[],       // Real Volume
                 const int& spread[]         // Spread
   )
Rosh:

A ajuda para esta função diz(https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayisseries)

O conjunto que declarou não é uma série cronológica e não pode tornar-se uma série cronológica em circunstância alguma. As séries temporais são matrizes pré-definidas em tempo de execução, por exemplo na função OnCalculate():

O ArrayGetAsSeries não funciona como pretendido.
 
AlexSTAL:
O ArrayGetAsSeries não funciona como pretendido.
A função ArrayGetAsSeries apenas muda a direcção de indexação, mas não transforma a matriz numa série temporal. O que está a tentar obter com esta função?
 
Rosh:
As séries temporais são matrizes pré-definidas em tempo de execução, por exemplo em OnCalculate():
int OnCalculate (const int rates_total,      // размер входных таймсерий
                 const int prev_calculated,  // обработано баров на предыдущем вызове
                 const datetime& time[],     // Time
                 const double& open[],       // Open
                 const double& high[],       // High
                 const double& low[],        // Low
                 const double& close[],      // Close
                 const long& tick_volume[],  // Tick Volume
                 const long& volume[],       // Real Volume
                 const int& spread[]         // Spread
   )


O que é que isto está escrito na ajuda:

Примечание

Для проверки массива на принадлежность к таймсерии следует применять функцию ArrayIsSeries(). Массивы ценовых данных, переданных в качестве входных параметров в функцию OnCalculate(), не обязательно имеют направление индексации как у таймсерий. Нужное направление индексации можно установить функцией ArraySetAsSeries().

 
joo:

O que é que isto está escrito na ajuda:


Execute esse indicador e verá por si próprio:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                           CheckArrayIsSeries.mq5 |
//|                      Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net"

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
//---- plot Label1
#property indicator_label1  "Label1"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Red
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- indicator buffers
double         Label1Buffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA);
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void checkArray(const double & array[])
  {
   if(ArrayGetAsSeries(array))
     {
      Print("array can use as timeseria");
     }
     else
     {
      Print("array can not use as timeseria!!!");
     }
     
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   if(ArrayIsSeries(open))
     {
      Print("open[] is timeseria");
      checkArray(open);
     }
   else
     {
        {
         Print("open[] is timeseria!!!");
        }
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Rosh:
A função ArrayGetAsSeries apenas muda a direcção de indexação, mas não transforma um array numa série temporal. O que está a tentar obter com esta função?

Esta função verifica a direcção, não a mudança.

1) Sem rubricar

double Buf[];
void OnStart()
  {
   ArrayResize(Buf, 3);

   Print("ArrayGetAsSeries(Buf): ", ArrayGetAsSeries(Buf));             // ArrayGetAsSeries(Buf): false
   
   // Меняем направление на обратный порядок
   Print("Установка в true прошла: ", ArraySetAsSeries(Buf, true));     // Установка в true прошла: true
   Print("ArrayGetAsSeries(Buf): ", ArrayGetAsSeries(Buf));             // ArrayGetAsSeries(Buf): false
   
   // Меняем направление на прямой порядок
   Print("Установка в false прошла: ", ArraySetAsSeries(Buf, false));   // Установка в false прошла: true
   Print("ArrayGetAsSeries(Buf): ", ArrayGetAsSeries(Buf));             // ArrayGetAsSeries(Buf): false
  }

2) Com a inicialização

double Buf[];
void OnStart()
  {
   ArrayResize(Buf, 3);
   Buf[0] = 0; Buf[1] = 1; Buf[2] = 2;

   Print("ArrayGetAsSeries(Buf): ", ArrayGetAsSeries(Buf));             // ArrayGetAsSeries(Buf): false
   
   // Меняем направление на обратный порядок
   Print("Установка в true прошла: ", ArraySetAsSeries(Buf, true));     // Установка в true прошла: true
   Print("ArrayGetAsSeries(Buf): ", ArrayGetAsSeries(Buf), " [", Buf[0], ",", Buf[1], ",", Buf[2], "]"); // ArrayGetAsSeries(Buf): true [2,1,0]
   
   // Меняем направление на прямой порядок
   Print("Установка в false прошла: ", ArraySetAsSeries(Buf, false));   // Установка в false прошла: true
   Print("ArrayGetAsSeries(Buf): ", ArrayGetAsSeries(Buf), " [", Buf[0], ",", Buf[1], ",", Buf[2], "]"); // ArrayGetAsSeries(Buf): false [0,1,2]
  }

3) O código acima, apenas com a função ArrayGetAsSeries obtendo a direcção de indexação da matriz

double High[];
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
void OnStart()
  {
   Print("ArrayGetAsSeries(High) ",ArrayGetAsSeries(High));                   // ArrayGetAsSeries(High) false

   CiHigh z;

   int count=3;
   if(z.Create(_Symbol,_Period)==true)
     {
      if(z.GetData(0,count,High)==count)
        {
         for(int i=0; i<count; i++) Print(i,"=",High[i]);
         Print("ArraySetAsSeries(High,true) ",ArraySetAsSeries(High,true));   // ArraySetAsSeries(High,true) true
         Print("ArrayGetAsSeries(High) true = ",ArrayGetAsSeries(High));      // ArrayGetAsSeries(High) true = false
         for(int i=0; i<count; i++) Print(i,"=",High[i]);
         Print("ArraySetAsSeries(High,false) ",ArraySetAsSeries(High,false)); // ArraySetAsSeries(High,false) true
         Print("ArrayGetAsSeries(High) false = ",ArrayGetAsSeries(High));     // ArrayGetAsSeries(High) false = false
         for(int i=0; i<count; i++) Print(i,"=",High[i]);
        }
      else
         Print("Не удалось получить ",count," данных таймсерии.");
     }
   else Print("Ошибка создания таймсерии.");
   Print("ArrayGetAsSeries(High) ",ArrayGetAsSeries(High));                   // ArrayGetAsSeries(High) false
   Print("GetLastError() ",GetLastError());
  }
No balcão de atendimento, enganei-me no nome da função apenas


 
Rosh:

Execute esse indicador e verá por si próprio:

É compreensível. E a minha pergunta não era sobre erros, tudo funciona como escrito na ajuda:

Примечание

Для проверки массива на принадлежность к таймсерии следует применять функцию ArrayIsSeries(). Массивы ценовых данных, переданных в качестве входных параметров в функцию OnCalculate(), не обязательно имеют направление индексации как у таймсерий. Нужное направление индексации можно установить функцией ArraySetAsSeries().


A questão surgiu devido à discrepância entre a cor e ousadia realçada na ajuda e o que disse:

Rosh:
As séries temporais são matrizes pré-definidas em tempo de execução, por exemplo em OnCalculate():

É por isso que faço isto em OnCalculate():

    //--------------------------------------
    if (ArrayGetAsSeries(time)!=true)
      ArraySetAsSeries(time,true);
    if (ArrayGetAsSeries(open)!=true)
      ArraySetAsSeries(open,true);
    if (ArrayGetAsSeries(high)!=true)
      ArraySetAsSeries(high,true);
    if (ArrayGetAsSeries(low)!=true)
      ArraySetAsSeries(low,true);
    if (ArrayGetAsSeries(close)!=true)
      ArraySetAsSeries(close,true);
    //--------------------------------------
 
Rosh:

A ajuda para esta função diz(https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayisseries)

O conjunto que declarou não é uma série cronológica e não pode tornar-se uma série cronológica em circunstância alguma. As séries temporais são matrizes predefinidas, por exemplo na função OnCalculate():

A verificação também não funciona no indicador.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    ind_proba.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping

//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   int count=3;
   int i=0;
   int limit;
//   bool printCom;

   if(prev_calculated>0)
     {
      limit=1;
     }
   else
     {
      Print("rates_total  ",rates_total,"  prev_calculated  ",prev_calculated);
      for(i=0; i<count; i++) Print(i,"=",open[i]);
      Print("ArraySetAsSeries(open,true) ",ArraySetAsSeries(open,true));
      Print("ArrayIsSeries(open) true = ",ArrayIsSeries(open));
      Print("ArrayGetAsSeries(open) true = ",ArrayGetAsSeries(open));
      for(i=0; i<count; i++) Print(i,"=",open[i]);
      Print("ArraySetAsSeries(open,false) ",ArraySetAsSeries(open,false));
      Print("ArrayIsSeries(open) false = ",ArrayIsSeries(open));
      Print("ArrayGetAsSeries(open) false = ",ArrayGetAsSeries(open));
      for(i=0; i<count; i++) Print(i,"=",open[i]);
     }
   Print("GetLastError() ",GetLastError());
//--- return value of prev_calculated for next call

   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Além disso,o calculado_previamente já não funciona, é sempre 0:

 

Sim, penso que com estas funções, eles já se resolveram a si próprios.


Mas como um desejo, para que não me esqueça - no editor, quando solicitado após digitar três ou quantos caracteres, quando clicar em pé na primeira linha da lista não é removido da lista. Já habituados a fazê-lo como no estúdio, penso que muitos ficarão "aborrecidos" se não o fizerem da mesma forma que no estúdio. IMHO.

