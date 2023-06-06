Erros, bugs, perguntas - página 269
Vocês são tão lentos :) As quedas não são falsas, mas tudo funciona. Está a procurar no sítio errado. )))) Existe uma função correcta.
Estou a tentar perceber porque é que a ArrayIsSeries(High) é sempre falsa
A ajuda para esta função diz(https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayisseries)
Valor de retorno
Retorna verdadeiro se a matriz que está a ser verificada for uma matriz de séries temporais, caso contrário, retorna falso. Arrays passados como parâmetro para OnCalculate() devem ser verificados para a ordem em que os elementos do array são acedidos com ArrayGetAsSeries().
O conjunto que declarou não é uma série cronológica e não pode tornar-se uma série cronológica em circunstância alguma. As séries temporais são matrizes predefinidas pelo sistema de tempo de execução, por exemplo na função OnCalculate():
O ArrayGetAsSeries não funciona como pretendido.
As séries temporais são matrizes pré-definidas em tempo de execução, por exemplo em OnCalculate():
O que é que isto está escrito na ajuda:
Execute esse indicador e verá por si próprio:
A função ArrayGetAsSeries apenas muda a direcção de indexação, mas não transforma um array numa série temporal. O que está a tentar obter com esta função?
Esta função verifica a direcção, não a mudança.
1) Sem rubricar
2) Com a inicialização
3) O código acima, apenas com a função ArrayGetAsSeries obtendo a direcção de indexação da matrizNo balcão de atendimento, enganei-me no nome da função apenas
É compreensível. E a minha pergunta não era sobre erros, tudo funciona como escrito na ajuda:
A questão surgiu devido à discrepância entre a cor e ousadia realçada na ajuda e o que disse:
Rosh:
As séries temporais são matrizes pré-definidas em tempo de execução, por exemplo em OnCalculate():
É por isso que faço isto em OnCalculate():
A verificação também não funciona no indicador.
Além disso,o calculado_previamente já não funciona, é sempre 0:
Sim, penso que com estas funções, eles já se resolveram a si próprios.
Mas como um desejo, para que não me esqueça - no editor, quando solicitado após digitar três ou quantos caracteres, quando clicar em pé na primeira linha da lista não é removido da lista. Já habituados a fazê-lo como no estúdio, penso que muitos ficarão "aborrecidos" se não o fizerem da mesma forma que no estúdio. IMHO.