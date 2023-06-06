Erros, bugs, perguntas - página 270
Execute esse indicador e verá por si próprio:
construir 375. o insecto é realmente mau, em resultado do qual já perdi bastante dinheiro...
Os parâmetros EA não são restaurados aos parâmetros após o fecho/abertura do terminal.
Para ser mais exacto, algumas partes podem ser restauradas (por exemplo 3 de 6), enquanto as restantes são repostas às configurações padrão.
Cada vez que o terminal é reiniciado, os EAs são inicializados com parâmetros diferentes (o que eles quiserem).
Esta função verifica a direcção, não a mudança.
1) Sem rubricar
2) Com a inicialização
3) Código acima, apenas com a função de indexação da direcção da matriz ArrayGetAsSeriesCometi um erro no balcão de atendimento com o nome da função simplesmente
É por isso que faço isto em OnCalculate():
Pode ajudar a tornar oArrayGetAsSeries(baixo) output verdadeiro?
abertas[] e todas as outras matrizes na OnCalculate são séries temporais. Logo no início, quando a linguagem MQL5 estava a ser escrita, a ArrayGetAsSeries() voltou a ser verdadeira para eles e a sua indexação foi feita para eles exactamente como para as séries cronológicas, ou seja, para trás.
Mas depois acabou por ser muito inconveniente e não natural escrever os cálculos do indicador no estilo MQL4 e só havia uma saída - inverter a indexação das séries cronológicas para uma utilização conveniente. Começámos a escrever indicadores personalizados dentro deste espírito:
Mas sempre que tivemos de escrever uma tal confusão de conversões acabou por não ser também uma boa ideia. Por conseguinte, foi decidido passar estas séries cronológicas com indexação, como para as arrays habituais. Foi assim que obtivemos tal paradoxo, quando as séries temporais não são indexadas como as séries temporais. É por isso que a ajuda diz que a ordem de indexação deve ser verificada e, se necessário, definida conforme necessário.
Já retorna verdadeiro, mas devido a um erro do compilador o seu valor é emitido incorrectamente como um parâmetro. Verifique desta forma:
Resultado:
Ele dá verdade, só por causa de um erro do compilador, o seu valor como parâmetro é emitido de forma incorrecta. Verifique desta forma:
Resultado:
Obrigada, descobriste-o.
ArrayIsSeries() eArrayGetAsSeries() no condicional se() o operador trabalhar como descrito, mas Print() produz sempre resultados falsos.
Desenvolvedores.
1. por favor verifique o carregamento do histórico no testador (este é o primeiro teste).
Estou a testar o EURUSD usando uma amostra MACD padrão em H1 com intervalo "mês passado".
Atingi 57% dos dados descarregados e congela com sucesso, apenas com esta linha no registo
2011.01.19 17:16:23 Tester EURUSD: history preliminary downloading started
2. É possível fazer a alavanca de 1:200 e 1:500 nas novas construções no testador constantemente?
Compreendo que nem todas as empresas de corretagem têm essa influência, especialmente no MT5, mas no Testador de Estratégias isto deve provavelmente ser deixado porque é mais conveniente testar estratégias numa nova plataforma.