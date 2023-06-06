Erros, bugs, perguntas - página 268
Como posso alterar a ordem dos indicadores? Sem os retirar do gráfico.
Gostaria de poder trabalhar em MT5 com "arquivo de citações" como em mt4, de forma alguma. Por favor, faça-o.
Esse arquivo já não existe e não existirá.
Tem a ver com algoritmo de sincronização do histórico de cotações.
Obrigado, isso tem ajudado.
Não compreendo o arredondamento dos pontos de lucro e preço pelo símbolo GBPUSD. Não deveria ser assim.
Com base na lógica do terminal, isto é normal quando se calcula uma posição de rede.
Se o arredondamento for necessário, terá de ser feito no próprio código.
A partir da resposta dos programadores no Service Desk:
Verá o preço calculado pela fórmula de sobreposição
Mais uma vez! Não é possível de forma alguma! Tudo isto está ao nível do conceito desde o início:
Admin
1420
Mas o MetaTrader 4 tem um nível mais fraco de controlo das mudanças históricas. Proibimos a utilização do seu próprio historial no MT5 para o controlo total do historial (este será constantemente reescrito a partir do servidor).
Estou a tentar perceber porque é quea ArrayIsSeries(High) é sempre falsa
escrever para o Service-desk
eu próprio o escrevi
ele próprio o escreveu
Estou a utilizar o vosso servidor. ainda não actualizado é 375 build (ver imagem página anterior). E já a segunda actualização está lançada. Por favor, faça um item de menu verificação forçada para nova versão e actualização
Os registos dos terminais mostram algum registo das actualizações que estão a ser descarregadas?
Isto normalmente parece algo parecido com isto
