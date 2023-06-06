Erros, bugs, perguntas - página 268

Novo comentário
 

Como posso alterar a ordem dos indicadores? Sem os retirar do gráfico.

[Excluído]  
alexluek:

Gostaria de poder trabalhar em MT5 com "arquivo de citações" como em mt4, de forma alguma. Por favor, faça-o.


Esse arquivo já não existe e não existirá.

Tem a ver com algoritmo de sincronização do histórico de cotações.

[Excluído]  
Jager:

Obrigado, isso tem ajudado.

Não compreendo o arredondamento dos pontos de lucro e preço pelo símbolo GBPUSD. Não deveria ser assim.


Com base na lógica do terminal, isto é normal quando se calcula uma posição de rede.

Se o arredondamento for necessário, terá de ser feito no próprio código.

A partir da resposta dos programadores no Service Desk:

Verá o preço calculado pela fórmula de sobreposição

Position Price = (Deal1*Volume1+...DealN*VolumeN)/(Volume1+...+VolumeN)
 
alexluek:

Gostaria de poder trabalhar em MT5 com "arquivo de citações" como em mt4, de forma alguma. Faça-o, por favor.

Mais uma vez! Não é possível de forma alguma! Tudo isto está ao nível do conceito desde o início:


Admin
1420
Renat 2011.01.12 15:23 2011.01.12 15:23:47

Mas o MetaTrader 4 tem um nível mais fraco de controlo das mudanças históricas. Proibimos a utilização do seu próprio historial no MT5 para o controlo total do historial (este será constantemente reescrito a partir do servidor).

 
gumgum:

Como posso alterar a ordem dos indicadores? Sem os retirar do gráfico.

Esta é uma pergunta que já me fiz muitas vezes....
 

Estou a tentar perceber porque é quea ArrayIsSeries(High) é sempre falsa


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        proba.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

//--- Пример использования (скрипт выводит три последних High текущего графика):

double High[];
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   Print("ArrayIsSeries(High) ",ArrayIsSeries(High));

   CiHigh z;

   int count=3;
   if(z.Create(_Symbol,_Period)==true)
     {
      if(z.GetData(0,count,High)==count)
        {
         for(int i=0; i<count; i++) Print(i,"=",High[i]);
         Print("ArraySetAsSeries(High,true) ",ArraySetAsSeries(High,true));
         Print("ArrayIsSeries(High) true = ",ArrayIsSeries(High));
         for(int i=0; i<count; i++) Print(i,"=",High[i]);
         Print("ArraySetAsSeries(High,false) ",ArraySetAsSeries(High,false));
         Print("ArrayIsSeries(High) false = ",ArrayIsSeries(High));
         for(int i=0; i<count; i++) Print(i,"=",High[i]);
        }
      else
         Print("Не удалось получить ",count," данных таймсерии.");
     }
   else Print("Ошибка создания таймсерии.");
   Print("ArrayIsSeries(High) ",ArrayIsSeries(High));
   Print("GetLastError() ",GetLastError());
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 
BoraBo:

Estou a tentar perceber porque é que a ArrayIsSeries(High) é sempre falsa.

escrever para o Service-desk

eu próprio o escrevi

 
AlexSTAL:


ele próprio o escreveu

:) E eu.
 
Trolls:
Estou a utilizar o vosso servidor. ainda não actualizado é 375 build (ver imagem página anterior). E já a segunda actualização está lançada. Por favor, faça um item de menu verificação forçada para nova versão e actualização

Os registos dos terminais mostram algum registo das actualizações que estão a ser descarregadas?

Isto normalmente parece algo parecido com isto

2011.01.19 09:26:45     LiveUpdate      new terminal 5.00 build 381 (IDE: 381, MQL: 381, Tester: 381) is available
...
2011.01.19 09:27:03     LiveUpdate      'mt5clw' downloaded (4832 kb)
2011.01.19 09:27:06     LiveUpdate      'mt5clwide' downloaded (1018 kb)
2011.01.19 09:27:10     LiveUpdate      'mt5clwmql' downloaded (1354 kb)
2011.01.19 09:27:23     LiveUpdate      'mt5clwtst' downloaded (3814 kb)
2011.01.19 09:27:23     LiveUpdate      downloaded successfully
...
 
BoraBo:
:) Eu também.
Vocês são tão lentos :) As quedas não são falsas, mas tudo funciona. Está a procurar no sítio errado. )))) Existe uma função correcta.
1...261262263264265266267268269270271272273274275...3184
Novo comentário