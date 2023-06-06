Erros, bugs, perguntas - página 267
o que é a actualização automática disponível através do sistema LiveUpdate.
como geri-lo
terminal não pode ser actualizado
Win 7 - 32 terminal é iniciado pelo comando "D:\MetaTrader 5\terminal.exe" /portável
S.I. Tenho de o reinstalar sempre?
no cesto de compras das janelas são (se não estiver desactivado)
Tudo depende do corretor. Se tiver uma conta com MetaQuotes, o terminal irá actualizar-se a si próprio após algum tempo. Se a conta não estiver com MetaQuotes, depende da rapidez com que o pessoal do corretor reage.
Em geral, o trocadilho é uma verdadeira confusão.
Nada de coisas engraçadas.
Este ficheiro https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe é um instalador web. Esta é a sua versão 373, poderia ser a 313.
O facto de estar a instalar 375 é provavelmente porque nem todos os servidores foram ainda actualizados...
O que é a actualização automática disponível através do sistema LiveUpdate.
Não há necessidade de reinstalar - basta esperar até que o terminal o leve a actualizar-se a si próprio.
As primeiras actualizações são feitas no servidor MetaQuotes-Demo, e após um ou dois dias nos servidores dos corretores.
Além disso, os servidores proxy regulam a velocidade das actualizações, pelo que não afectam o desempenho de toda a rede. É por isso que nem todos os terminais são actualizados de uma só vez quando são lançadas notícias sobre a nova versão.
A questão é que usamos um instalador web não modificado (300kb em tamanho), que realmente descarrega componentes de trabalho através do nosso CDN, o qual é sincronizado várias vezes ao dia.
Anunciamos novas construções, para que os utilizadores estejam a par do lançamento com antecedência, mesmo que ainda não estejam actualizados.
Obrigado, agora tudo faz sentido. (Só tem de estar no rolo compressor) ;)
Mas seria bom ter um botão, "Check update". (Bem, como é habitual em todos os programas).
Não haveria qualquer dúvida e seria muito mais conveniente. (Ajuda, Sobre..., ao lado do botão "Fechar","LiveUpdate")
Na nova construção, o compilador começou a dar o aviso "a expressão é sempre falsa".
o compilador gera o aviso "a expressão é sempre falsa". Estamos a falar da expressão j<HonduraRW
Qual é a peculiaridade de comparar variáveis de diferentes tipos aqui?
Gostaria de poder trabalhar em MT5 com "arquivo de citações" como em mt4, de forma alguma. Faça-o, por favor.