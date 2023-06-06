Erros, bugs, perguntas - página 126

Então qual é a diferença?

Se o preço de stop loss ou take profit para uma posição for fixado a uma distância inferior ao nível de congelamento do preço actual, não poderá fazer nada com a posição (fechá-la, modificá-la). O mesmo para encomendas, se o preço aberto estiver na distância inferior ao nível de congelamento do preço actual - não se pode apagar ou modificar uma tal encomenda. E nível_de_paragem - distâncias para definir paragens, descolagens, abertura de encomendas e posições. Não impedem que se modifique uma posição/ordem já aberta (por exemplo, para afastar uma paragem, embora o preço já esteja a uma distância menor do que o nível de paragem). Normalmente, nível freeze_level = 0. Embora possa haver excepções
Quando executado no Testador de Estratégia, este EA não processa o período 2010.08.30 16:01:00-2010.08.30 16:59:00.

No entanto, seo operador não comentar oregresso na linha 55, este período será processado.

O Testador de Estratégia foi realizado no período 2010.08.30-2010.09.01 com M1 , apenas o preço de abertura.

MetaTrader 5 construir 324 (08 Set 2010)

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         exp1.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\PositionInfo.mqh>

bool orderOpen=false;
datetime printTime;
int count=1;

int OnInit()
  {
//---
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()//тестировался период  2010.08.30-2010.09.01
{
   MqlRates rt[4];
   MqlRates rt2[3];
   //--- go trading only for first ticks of new bar
   if(CopyRates(_Symbol,PERIOD_M1,0,4,rt)!=4)
   {
      Print("CopyRates of ",_Symbol," failed, no history 1");
      return;
   }
   
   if((rt[2].close-rt[0].open)<-0.00135)
   {
      if(printTime!=rt[3].time)
      {
         Print(count,".   rt[2].close-rt[0].open=",DoubleToString(rt[2].close-rt[0].open,4),"   time=",rt[3].time," rt[0].open=",rt[0].open," rt[2].close=",rt[2].close); 
         printTime=rt[3].time;
         count++;
         //return;  //строка 55
      }
      if(CopyRates(_Symbol,PERIOD_M30,0,3,rt2)!=3)
      {
         Print("CopyRates of ",_Symbol," failed, no history 2");
         return;
      }
   }
}
exp.mq5  3 kb
 
Insira o código correctamente nas suas mensagens, por favor.
olyakish

Os programadores parecem ter dobrado o compilador.

aqui está o registo de teste após compilação na nova construção 324

Os peritos que foram compilados na construção 321 em 324 testador são testados com sucesso, após recompilação na nova construção obtemos um erro.

Trata-se de um problema geral ou sou o único afectado?


xeon: Eu tenho o mesmo problema :-(

Melhor o mesmo...

Aqui -https://www.mql5.com/ru/forum/2010 mesmo erro, mesma solução temporária (quando sai nova build....)
 
xeon:

... quando a próxima construção estiver prevista ...
A próxima construção está agendada para lançamento na segunda-feira
 
mql5:
A próxima construção está agendada para lançamento na segunda-feira
Não resta muito tempo antes do fim do registo, por isso cada hora conta. :-)
 
notused:
Se o preço de stop loss ou de take profit para uma posição for inferior ao nível de congelamento do preço actual, não pode fazer nada com a posição (fechá-la, modificá-la). O mesmo se aplica a encomendas em que o preço aberto é a uma distância inferior ao nível de congelamento do preço actual - não se pode eliminar ou modificar uma tal encomenda. E stop_level - distâncias para definir paragens, aquisições, abertura de ordens e posições. Não impedem que se modifique uma posição/ordem já aberta (por exemplo, para afastar mais a perda da paragem, embora o preço já esteja a uma distância mais curta do que o nível de paragem). Normalmente nível freeze_level = 0. Embora, existem excepções.
Obrigado pelo esclarecimento!
 
xeon:

xeon: Eu tenho o mesmo problema :-(

É melhor eu ter o mesmo problema...

Aqui -https://www.mql5.com/ru/forum/2010 mesmo erro, respectivamente a mesma solução temporária (quando a nova construção sai....)
A "solução" ajudou, obrigado
 

Saudações!

realmente como a disposição vertical das ferramentas, mas no MT5 há um texto residual desagradável... por favor conserte-o, dói o olho :)

  
       int a = 0;
       if(a==1){Print("TEST");}
O compilador não detecta a ausência de um segundo sinal de igualdade como um erro.
