Erros, bugs, perguntas - página 126
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Então qual é a diferença?
Quando executado no Testador de Estratégia, este EA não processa o período 2010.08.30 16:01:00-2010.08.30 16:59:00.
No entanto, seo operador não comentar oregresso na linha 55, este período será processado.
O Testador de Estratégia foi realizado no período 2010.08.30-2010.09.01 com M1 , apenas o preço de abertura.
MetaTrader 5 construir 324 (08 Set 2010)
Os programadores parecem ter dobrado o compilador.
aqui está o registo de teste após compilação na nova construção 324
Os peritos que foram compilados na construção 321 em 324 testador são testados com sucesso, após recompilação na nova construção obtemos um erro.
Trata-se de um problema geral ou sou o único afectado?
xeon: Eu tenho o mesmo problema :-(
Melhor o mesmo...
A próxima construção está agendada para lançamento na segunda-feira
Se o preço de stop loss ou de take profit para uma posição for inferior ao nível de congelamento do preço actual, não pode fazer nada com a posição (fechá-la, modificá-la). O mesmo se aplica a encomendas em que o preço aberto é a uma distância inferior ao nível de congelamento do preço actual - não se pode eliminar ou modificar uma tal encomenda. E stop_level - distâncias para definir paragens, aquisições, abertura de ordens e posições. Não impedem que se modifique uma posição/ordem já aberta (por exemplo, para afastar mais a perda da paragem, embora o preço já esteja a uma distância mais curta do que o nível de paragem). Normalmente nível freeze_level = 0. Embora, existem excepções.
xeon: Eu tenho o mesmo problema :-(
É melhor eu ter o mesmo problema...
Saudações!
realmente como a disposição vertical das ferramentas, mas no MT5 há um texto residual desagradável... por favor conserte-o, dói o olho :)