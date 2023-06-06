Erros, bugs, perguntas - página 238
Durante os últimos dias, o terminal tem estado a fechar-se quando a janela de teste é aberta. Qual poderá ser o problema? Houve uma nova construção no dia 15.12 há pouco, poderia ser por causa disso? Tudo tem estado a funcionar bem até agora, Windows 7. Reiniciado e reinstalado várias vezes, em vão. AJUDA !
Pode escrever para o Service Desk com todos os detalhes de que necessita?
1. após a actualização, ao seleccionar um dos conselheiros na janela de teste: "conselheiro", a janela terminal fecha (minimiza). No futuro, após ligar o terminal, dentro de 2-3 segundos o terminal fecha arbitrariamente.
O Conselheiro Especialista que seleccionou compilou de acordo com o Apêndice Pr1.
2. Ao apagar o ficheiro exe5 seleccionado, o terminal funciona normalmente com outros EAs.
3. antes da actualização, o terminal com EA especificada funcionava normalmente.
4. Qual é a razão do enterramento do terminal?
MT5CLW descrição do problema:
Hora : 2010.12.18 17:37 (0:03:52)
Programa : Terminal do Cliente
Versão : 500.370 (15 Dez 2010)
Revisão : 27654
OS : Windows 7 Professional (Build 7600)
Processadores : 4 x X64 (nível 6)
Memória : 8311080/1675076 kb
Virtual : 8589934464/8589746680 kb
CrashMD5 : 9337A9B6584FD94312599CBCD124675C
Excepção : C0000005 em 000000014034CEC9 ler a 00000001000015E8
Módulos : 0000000140000000 00B3B000 terminal64.exe (5.0.0.370)
: 0000000073550000 0002E000 wlidnsp.dll (6.500.3165.0)
000000014034CEC4:00005 [000000014034CEC9] #12488 (terminal64.exe)
Registos : RAX=00000001000015E0 RIP=000000014034CEC9 EFLGS=00010246
: RBX=00000000033E2E50 RSP=000000000012F758 RBP=00000000000000000001
RCX=0000000000000003552CD8 RSI=0000000000000033C9B0 CS=0033
RDX=000000000000000000000000 RDI=00000000000001 DS=002b
: R8=0000000001D6A1B8 R12=0000000000000001 ES=002b
R9=00000000000000000007 R13=00000000FFFFFFFF FS=0053
R10=000000000000000352EE88 R14=00000001404A86F0 GS=002b
R11=00000000000000000008 R15=0000000000000000 SS=002b
Problema semelhante:
Hora : 2010.12.18 19:46 (0:02:18)
Programa : Terminal do Cliente
Versão : 500.370 (15 Dez 2010)
Revisão : 27654
OS : Windows 7 Professional (Build 7600)
Processadores : 4 x X86 (nível 6)
Memória : 1833392/795584 kb
Virtual : 2097024/1800948 kb
CrashMD5 : 3911FA0C9824ADAF76FA3234759FC4B7
Excepção : C0000005 em 772820CB escrever para 5F6F0001
Módulos : 00400000 00955000 terminal.exe (5.0.0.370)
: 16080000 00019000 mdnsnsp.dll (1.0.3.1)
: 69A70000 00008000 pshook.dll (3.1.1.72)
77281FA1:0012A [772820CB] RtlIdentifierAuthoritySid (ntdll.dll)
7728A44C:001AB [7728A5F7] RtlCopyString (ntdll.dll)
Registos : EAX=5F6F0001 EIP=772820CB EFLGS=00010206 ES=0023
: EBX=F1100200 ESP=0012D93C EBP=0012D970 FS=003b
ECX=000221DB ESI=05DDD17C3 CS=001b GS=0000
EDX=00000002 EDI=F1100000 DS=0023 SS=0023
Reinstale o Windows 7 para um que funcione e tudo funcionará!
Notei o seguinte (EURUSD,M1):
O terminal tinha estado a funcionar durante todo o dia, houve interrupções na ligação. E depois, acontece que falta um número significativo de barras. À primeira vista, parece que a base de minutos M1 não foi actualizada quando a ligação foi restabelecida.
Isto aconteceu muito na Alpari na segunda-feira....
Foi-me dito pelo Service Desk que o problema não é deles, é da Alpari's....
Qual é o seu corretor?
