papaklass:... Foi sobre isto que escreveu nos seus posts anteriores.
Я думаю, что компилятор не обладает искуссвенным интелектом. Скорее всего он отслеживает инициализацию по блокам и подразумевает, что если есть обращение к переменной, то она должна быть инициализирована. Компилятор не проверяет логику кода, т.е. в Вашем случае компилятор предполагает, что если есть в коде какое-либо условие, то оно рано или поздно должно выполниться. Он не может догадаться, что этот блок выполнится только тогда, когда инициализации будет сделана.
Não fui eu quem o escreveu, estava a salientar que o compilador não verifica a lógica do código e não pode adivinhar que um determinado bloco será executado apenas quando a inicialização é feita (nas suas palavras). O compilador apenas assume que se houver alguma variável não inicializada em código, ela será utilizada mais cedo ou mais tarde. E a questão dos meus posts é que por vezes, ao contrário da declaração categórica de Renate, esta suposição pode não se tornar realidade.
Assim, para evitar tais erros, inicialize sempre as suas variáveis.
Como já viu, o exemplo acima mostra que este aviso nem sempre significa um erro, é tudo.
Na última construção, a análise prospectiva não funciona:
Alguns indicadores podem não utilizar amortecedores indicadores.
Se não especificar a directiva #property indicator_buffers, receberá um aviso de compilação: nenhum gráfico indicador definido para indicador
Ao mesmo tempo, não é permitido especificar o número de amortecedores igual a zero. Esta situação poderia ser de alguma forma corrigida - a mensagem poderia ser removida ou o número nulo de amortecedores poderia ser permitido.
Está em construção 344.
Porque é que o depurador só funciona dentro do OnInit() ?
E de oninit sai com que resultado?
Talvez a saída tenha um resultado diferente de zero, é por isso que a depuração pára.
Aos promotores.
O sl close pode ser de cor vermelha (ou qualquer outra cor à sua escolha) na história do negócio juntamente com o tão próximo?
PS
Também gostaria de obter montantes negativos coloridos a vermelho na coluna "lucro" (montantes deduzidos da conta e negócios de perdas)...
Porque será que quatro eventos OnTrade ocorrem quando uma posição é fechada?
Isso não é muito?