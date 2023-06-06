Erros, bugs, perguntas - página 169

papaklass:
Я думаю, что компилятор не обладает искуссвенным интелектом. Скорее всего он отслеживает инициализацию по блокам и подразумевает, что если есть обращение к переменной, то она должна быть инициализирована. Компилятор не проверяет логику кода, т.е. в Вашем случае компилятор предполагает, что если есть в коде какое-либо условие, то оно рано или поздно должно выполниться. Он не может догадаться, что этот блок выполнится только тогда, когда инициализации будет сделана.  

... Foi sobre isto que escreveu nos seus posts anteriores.

Não fui eu quem o escreveu, estava a salientar que o compilador não verifica a lógica do código e não pode adivinhar que um determinado bloco será executado apenas quando a inicialização é feita (nas suas palavras). O compilador apenas assume que se houver alguma variável não inicializada em código, ela será utilizada mais cedo ou mais tarde. E a questão dos meus posts é que por vezes, ao contrário da declaração categórica de Renate, esta suposição pode não se tornar realidade.

Assim, para evitar tais erros, inicialize sempre as suas variáveis.

Como já viu, o exemplo acima mostra que este aviso nem sempre significa um erro, é tudo.

 

Na última construção, a análise prospectiva não funciona:

 
Erm955:

Na última construção, a análise prospectiva não funciona:

Obrigado pela mensagem. Será fixado na próxima construção.
 

Alguns indicadores podem não utilizar amortecedores indicadores.

Se não especificar a directiva #property indicator_buffers, receberá um aviso de compilação: nenhum gráfico indicador definido para indicador

Ao mesmo tempo, não é permitido especificar o número de amortecedores igual a zero. Esta situação poderia ser de alguma forma corrigida - a mensagem poderia ser removida ou o número nulo de amortecedores poderia ser permitido.

Está em construção 344.


Porque é que o depurador só funciona dentro do OnInit() ?
fellow:
Porque é que o depurador só funciona dentro do OnInit() ?
Tudo parece funcionar bem. Acabou de ser verificado, não só tudo no Expert Advisor está bem, mas também em módulos com objectos...
 
fellow:
Porque é que o depurador só funciona dentro do OnInit() ?

E de oninit sai com que resultado?

Talvez a saída tenha um resultado diferente de zero, é por isso que a depuração pára.

Aos promotores.

O sl close pode ser de cor vermelha (ou qualquer outra cor à sua escolha) na história do negócio juntamente com o tão próximo?

PS

Também gostaria de obter montantes negativos coloridos a vermelho na coluna "lucro" (montantes deduzidos da conta e negócios de perdas)...

 
Interesting:

Aos promotores.

O sl close pode ser de cor vermelha (ou qualquer outra cor à sua escolha) na história do negócio juntamente com o tão próximo?

PS

Também gostaria de obter montantes negativos coloridos de vermelho na coluna "lucro" (montantes de levantamentos e perdas de negócios)...


apoio
 

Porque será que quatro eventos OnTrade ocorrem quando uma posição é fechada?

Isso não é muito?

