Попробуйте дать команду Обновить из меню по правой кнопке мыши.

Дыры - страница 2
То, что кто-то берет деньги, не означает, что все остальные делают точно также.
Мы 80% своего софта всю жизнь раздаем бесплатно и предоставляем неограниченные тренировочные счета. А конкуренты умирают.
Детальные котировки есть, они доступны брокерам.
Зачем же передергивать ? Платность биржевых данных - современная норма.
И с CQG вас никто не собирался сравнивать. И уж если речь зашла о софте, то Вам лучше, чем кому другому известно: софт CQG - это "высшая лига", там линии на графиках не разъезжаются при смене таймфрейма, параллельные остаются параллельными... Его используют банки и финансовые информационные ТВ-каналы.
Но вернемся к вашим баранам. Очевидно, что смесь ТРЕХ таймфреймов на ОДНОМ графике - более ваша ошибка как разработчика, чем пофигизм брокера. Ваш софт принципиально не заточен на защиту от "дурака" и создает потенциальную угрозу и вашим клиентам и тем, кто юзает ваш 80%-ный бесплатный софт. ;)
Как все знакомо.
Помните может быть, слова "да вы никогда не достигните уровня Метастока, Трейдстейшена. вот они - сила. а вы просто так...".
Вот отчетик для расширения кругозора:
Кто-то методично вытесняет "высшую лигу" с масс маркета, а кто-то рассказывает мифы :)
Вас за язык никто не тянул - на "масс маркете" вашему софту действтительно равных нет, там просто нет другого софта :)
Самописные торговые платформы у "Акмоса" и "Форекс клуба" вашим шедеврам не конкуренты.
Если исходить из вашей логики, то "Жигули" - автомобиль более высокого класса, чем "Мерседес", ведь их больше в эксплуатации (и ремонте). ;)
Но это - масс маркет. А мнгого ли банков купили ваш МТ и отказались от Рейтерс-дилинг ? ;)
Чтобы у Вас не закружилась голова от успехов, полюбуйтесь насколько известна ваша компания в том же Гугле.
traderOK:А мнгого ли банков купили ваш МТ и отказались от Рейтерс-дилинг ? ;)
Некорректное сравнение...
Зачем же передергивать ? Платность биржевых данных - современная норма.
И с CQG вас никто не собирался сравнивать. И уж если речь зашла о софте, то Вам лучше, чем кому другому известно: софт CQG - это "высшая лига", там линии на графиках не разъезжаются при смене таймфрейма, параллельные остаются параллельными... Его используют банки и финансовые информационные ТВ-каналы.
....
Вас за язык никто не тянул - на "масс маркете" вашему софту действтительно равных нет, там просто нет другого софта :)
Самописные торговые платформы у "Акмоса" и "Форекс клуба" вашим шедеврам не конкуренты.
Если исходить из вашей логики, то "Жигули" - автомобиль более высокого класса, чем "Мерседес", ведь их больше в эксплуатации (и ремонте). ;)
Но это - масс маркет. А мнгого ли банков купили ваш МТ и отказались от Рейтерс-дилинг ? ;)
Чтобы у Вас не закружилась голова от успехов, полюбуйтесь насколько известна ваша компания в том же Гугле.
Простите но это, как вы говорите "Высшая лига", ни по каким параметрам даже и близко не лежит с MQ-шным продуктом. Если Вас интретерует "красивые картинки" то это, помоему совсем уж про другое. Те программы котрые делают "эти забрендованные компании", такой отстой, что даже и сравниватьт не имеет смысла. Все эти рейтерсы это в первую очередь традиция, и только, а в нутри и по сути весьма неприятная и не удобная фигня, которая при том еще и тащит с собой несметное количество всевозможных сопуствующих инструментов которые превращают ее еле ползающего и тормознутого монстра. И жигили тут не причем, и сравнение не в пользу их... Гораздо точнее было бы назвать этих "высшиг лиг" просто "паравозом" в сравнении с авто. Высшая лига, скажете тоже, тошни уже от этих вымогателей с их перфокартами, за каждый чих просят оплату. И судя по всему им осталось не долго. С их раздутыми штатами, и морей нахлебников "академиков", они не выживут. Ну а если заглянуть к ним внутрь, то просто тихий ужас конца 20 века, примерно на уровне 90-ых годов. :) Я уж не говорю про стоимость , просто вызывает смех иногда, то что они за такие деньги предлагают.
Так что МQ я уверен скоро будут законодателями мод в этой индустрии.
Продолжение.
18 февраля полностью отсутствует, причем терминал 18-го был включен, бары были, но пропали!?
Это на нашем демо-сервере MetaQuotes-Demo произошло? Я только что проверил - у меня данные на месте.
Попробуйте дать команду Обновить из меню по правой кнопке мыши.
Да, "Обновить" дыры штопает. (причем оказывается для каждого периода надо нажимать)
Пока отвлекся на кофе - опять дыры на месте. И сейчас сервер вообще отключен.
Да, забыл про сервер: пробовал Обновить на обоих серверах (Server и Server Backup) один из них с дырами - какой не запомнил.