Попробуйте дать команду Обновить из меню по правой кнопке мыши.

Дыры - страница 2

Новый комментарий
 

То, что кто-то берет деньги, не означает, что все остальные делают точно также.

Мы 80% своего софта всю жизнь раздаем бесплатно и предоставляем неограниченные тренировочные счета. А конкуренты умирают.


Детальные котировки есть, они доступны брокерам.
 
Renat:

То, что кто-то берет деньги, не означает, что все остальные делают точно также.

Мы 80% своего софта всю жизнь раздаем бесплатно и предоставляем неограниченные тренировочные счета. А конкуренты умирают.


Детальные котировки есть, они доступны брокерам.

 

Зачем же передергивать ? Платность биржевых данных - современная норма.

И с CQG  вас никто не собирался сравнивать. И уж если речь зашла о софте, то Вам лучше, чем кому другому известно: софт CQG - это "высшая лига", там линии на графиках не разъезжаются при смене таймфрейма, параллельные остаются параллельными...   Его используют банки и финансовые информационные ТВ-каналы.

Но вернемся к вашим баранам. Очевидно, что смесь ТРЕХ таймфреймов на ОДНОМ графике - более ваша ошибка как разработчика, чем пофигизм брокера. Ваш софт принципиально не заточен на защиту от "дурака" и создает потенциальную угрозу и вашим клиентам и тем, кто юзает ваш 80%-ный бесплатный софт. ;) 

 

Как все знакомо.

Помните может быть, слова "да вы никогда не достигните уровня Метастока, Трейдстейшена. вот они - сила. а вы просто так...".

Вот отчетик для расширения кругозора:


Кто-то методично вытесняет "высшую лигу" с масс маркета, а кто-то рассказывает мифы :)

Google Тренды - Сервис: Поиск по Интернету. Запросы не указаны. - По всему миру, 2004 – настоящее время
Google Тренды - Сервис: Поиск по Интернету. Запросы не указаны. - По всему миру, 2004 – настоящее время
  • www.google.ru
Изучайте популярные поисковые запросы при помощи службы "Google Тренды".
 
Renat:

Как все знакомо.

Помните может быть, слова "да вы никогда не достигните уровня Метастока, Трейдстейшена. вот они - сила. а вы просто так...".

Вот отчетик для расширения кругозора:


Кто-то методично вытесняет "высшую лигу" с масс маркета, а кто-то рассказывает мифы :)

Вас за язык никто не тянул -  на "масс маркете"  вашему софту  действтительно  равных нет, там просто нет другого софта :)

Самописные торговые платформы у "Акмоса" и "Форекс клуба"  вашим шедеврам не конкуренты.

Если исходить из вашей логики, то "Жигули" - автомобиль более высокого класса, чем "Мерседес", ведь их больше в эксплуатации (и ремонте). ;)

Но это - масс маркет. А  мнгого ли банков купили ваш  МТ  и отказались от  Рейтерс-дилинг ? ;)

Чтобы у Вас не закружилась голова от успехов, полюбуйтесь насколько известна ваша компания в том же Гугле.

 

 

traderOK:

 А  мнгого ли банков купили ваш  МТ  и отказались от  Рейтерс-дилинг ? ;)

Некорректное сравнение...

 

traderOK писал(а)  :

Зачем же передергивать ? Платность биржевых данных - современная норма.

И с CQG  вас никто не собирался сравнивать. И уж если речь зашла о софте, то Вам лучше, чем кому другому известно: софт CQG - это "высшая лига", там линии на графиках не разъезжаются при смене таймфрейма, параллельные остаются параллельными...   Его используют банки и финансовые информационные ТВ-каналы.

.... 

Вас за язык никто не тянул -  на "масс маркете"  вашему софту  действтительно  равных нет, там просто нет другого софта :)

Самописные торговые платформы у "Акмоса" и "Форекс клуба"  вашим шедеврам не конкуренты.

Если исходить из вашей логики, то "Жигули" - автомобиль более высокого класса, чем "Мерседес", ведь их больше в эксплуатации (и ремонте). ;)

Но это - масс маркет. А  мнгого ли банков купили ваш  МТ  и отказались от  Рейтерс-дилинг ? ;)

Чтобы у Вас не закружилась голова от успехов, полюбуйтесь насколько известна ваша компания в том же Гугле.

Простите но это, как вы говорите "Высшая лига", ни по каким параметрам даже и близко не лежит с MQ-шным продуктом. Если Вас интретерует "красивые картинки" то это, помоему совсем уж про другое. Те программы котрые делают "эти забрендованные компании", такой отстой, что  даже и сравниватьт не имеет смысла. Все эти рейтерсы это в первую очередь традиция, и только, а в нутри и по сути весьма неприятная и не удобная фигня, которая при том еще и тащит с собой несметное количество всевозможных сопуствующих инструментов которые превращают ее еле ползающего и тормознутого монстра. И жигили тут не причем, и сравнение не в пользу их... Гораздо точнее было бы назвать этих "высшиг лиг" просто "паравозом" в сравнении с авто. Высшая лига, скажете тоже, тошни уже от этих вымогателей с их перфокартами, за каждый чих просят оплату. И судя по всему им осталось не долго. С их раздутыми штатами, и морей нахлебников "академиков", они не выживут.  Ну а если заглянуть к ним внутрь, то просто тихий ужас конца 20 века, примерно на уровне 90-ых годов. :) Я уж не говорю про стоимость , просто вызывает смех иногда, то что они за такие деньги предлагают.

Так что МQ я уверен скоро будут законодателями мод в этой индустрии. 

 

Продолжение.

18 февраля полностью отсутствует, причем терминал 18-го был включен, бары были, но пропали!?

 

 

 
zigan писал(а)  :

Продолжение.

18 февраля полностью отсутствует, причем терминал 18-го был включен, бары были, но пропали!?

у меня есть.
 
zigan:

Продолжение.

18 февраля полностью отсутствует, причем терминал 18-го был включен, бары были, но пропали!?

Это на нашем демо-сервере MetaQuotes-Demo произошло? Я только что проверил - у меня данные на месте.

Попробуйте дать команду Обновить из меню по правой кнопке мыши.

 
Renat:

Попробуйте дать команду Обновить из меню по правой кнопке мыши.

Да, "Обновить" дыры штопает. (причем оказывается для каждого периода надо нажимать)

Пока отвлекся на кофе - опять дыры на месте. И сейчас сервер вообще отключен.

 

Да, забыл про сервер: пробовал Обновить на обоих серверах (Server и Server Backup)  один из них с дырами - какой не запомнил.

1234567
Новый комментарий