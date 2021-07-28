Desejos para MT5 - página 65
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Sinto falta dos alertas incorporados... Gostaria de ouvir algum som quando a ordem pendente, parar as perdas e obter lucros são desencadeados.
Sinto falta dos alertas incorporados... Gostaria de ouvir algum som quando a ordem pendente, parar as perdas e obter lucros são desencadeados.
Lamento, pode ser inapropriado, mas não consegui encontrar onde o afixar imediatamente.
Guia de referência MQL5 / Noções básicas de linguagem / Sintaxe / Identificadores /
O"Comprimento do identificador não pode exceder 63 caracteres". " deve ser corrigido para"O comprimento do ID não pode exceder 63 caracteres. "O ficheiro de ajuda MQL5 foi descarregado hoje a partir do servidor.
O julgamento"ID não pode exceder 63 caracteres de comprimento. "Seria bom corrigir para"ID não pode exceder 63 caracteres de comprimento". "Descarreguei hoje o ficheiro de ajuda MQL5 a partir do servidor.
Não vou discutir, aqui estão exemplos:
Não vou discutir, não sou bom em russo, mas há claramente uma diferença no significado da frase.
Se usar a palavra "símbolo", o significado é diferente.
"não superior a sessenta e três caracteres" e "não superior a sessenta e três caracteres".
Numeral quantitativo ou ordinal: 63 garrafas, 63ª garrafa
Não vou discutir, não sou bom em russo, mas há claramente uma diferença no significado da frase.
Se usar a palavra "símbolo", o significado é diferente.
"não exceder sessenta e três caracteres" e "não exceder sessenta e três caracteres".
Numeral quantitativo ou ordinal: 63 garrafas, 63ª garrafa
É verdade. A expressão"O comprimento do identificador não pode exceder sessenta e três caracteres", lê-se um pouco confusa para um programador. Porque quando se trata de comprimento, significa o número de caracteres, não uma posição específica na cadeia.
Por conseguinte, seria mais correcto escrever"O comprimento do identificador não pode exceder sessenta e três caracteres (ou sessenta e três caracteres)"
.
Lamento, pode ser inapropriado, mas não consegui encontrar onde o afixar imediatamente.
Guia de referência MQL5 / Noções básicas de linguagem / Sintaxe / Identificadores /
O"Comprimento do identificador não pode exceder 63 caracteres". " deve ser corrigido para"O comprimento do ID não pode exceder 63 caracteres. "O ficheiro de ajuda MQL5 foi descarregado hoje a partir do servidor.
É possível extrair os set-files da mesma pasta onde os guardou? Neste momento, o terminal não se lembra da pasta para onde o set-file foi guardado (ou melhor, lembra, mas apenas para o próximo guardar, não para extracção).
Correcção.