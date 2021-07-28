Desejos para MT5 - página 65

ADR:
Sinto falta dos alertas incorporados... Gostaria de ouvir algum som quando a ordem pendente, parar as perdas e obter lucros são desencadeados.
Pode encomendar roteiros de trinta moedas em Jobs . Não há restrições quanto à complexidade da encomenda.
O que sabemos sobre PlaySound()? Precisa mesmo dele (quer dizer - se algo correr mal, não será capaz de o reparar)?
 
Sim, eu sei o que pode ser feito)) É possível fazer também o seu próprio terminal. Eu só queria ter os sons incorporados para ligar, desconectar, etc. eventos.
 

Lamento, pode ser inapropriado, mas não consegui encontrar onde o afixar imediatamente.

Guia de referência MQL5 / Noções básicas de linguagem / Sintaxe / Identificadores /

O"Comprimento do identificador não pode exceder 63 caracteres". " deve ser corrigido para"O comprimento do ID não pode exceder 63 caracteres. "O ficheiro de ajuda MQL5 foi descarregado hoje a partir do servidor.

 
Não vou discutir, aqui estão exemplos:


 

Não vou discutir, não sou bom em russo, mas há claramente uma diferença no significado da frase.

Se usar a palavra "símbolo", o significado é diferente.

"não superior a sessenta e três caracteres" e "não superior a sessenta e três caracteres".

Numeral quantitativo ou ordinal: 63 garrafas, 63ª garrafa

 
É verdade. A expressão"O comprimento do identificador não pode exceder sessenta e três caracteres", lê-se um pouco confusa para um programador. Porque quando se trata de comprimento, significa o número de caracteres, não uma posição específica na cadeia.

Por conseguinte, seria mais correcto escrever"O comprimento do identificador não pode exceder sessenta e três caracteres (ou sessenta e três caracteres)"
.

 
Corrigido.
 

É possível extrair os set-files da mesma pasta onde os guardou? Neste momento, o terminal não se lembra da pasta para onde o set-file foi guardado (ou melhor, lembra, mas apenas para o próximo guardar, não para extracção).

 
Rosh:
Correcção.
Então, é "especialista em compilação" ou "especialista em compilação"?
