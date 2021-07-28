Desejos para MT5 - página 59
A fim de trabalhar com objectos gráficos precisamos do evento de redimensionamento de janelas.
Deixe-me explicar um exemplo porquê (há muitos outros exemplos onde isto será necessário).
Temos um controlo "Grid", por exemplo:
redimensionamos a janela e obtemos uma imagem como esta:
agora chamamos um método da classe para redimensionar e obtemos:
Assim, somos obrigados a monitorizar constantemente as dimensões da janela por nós próprios, o que não é bom para o desempenho global.
Além disso, precisamos de monitorizar não só no OnTick mas também no temporizador, porque não há carraças nos fins-de-semana, por exemplo.
Para trabalhar com objectos gráficos, o evento de redimensionamento da janela gráfica é muito necessário.
Para trabalhar com objectos gráficos, o evento de redimensionamento da janela gráfica é muito necessário.
Eu apoio isto. Além disso, precisamos mesmo do evento de mudança das propriedades do gráfico, porque por vezes temos de monitorizar não só a mudança do tamanho da janela. Escrevi um pedido para serviricedesk antes do Ano Novo.
ChartEvent pode lançar um evento especial sobre a mudança das propriedades da janela.
Desculpe... Não compreendo - isto é uma pergunta ou uma declaração?
Se for uma declaração, pode atirá-la, mas tem de ser você a monitorizá-la, e é um recurso...
Em caso de dúvida - então um evento separado em ChartEvent é ideal....
Iremos lançar um evento deste tipo no OnChartEvent, para que os programadores possam lidar facilmente com mudanças significativas no ambiente gráfico.
A tarefa já foi definida, vamos olhar para a solução.
Óptimo!
Também gostaria de tratar do meu bilhete #35077...
Leia este artigo Criando um painel de avaliação usando classes da Biblioteca Standard e da API do Google Chart, nele o autor implementou escalas, talvez isso o ajude
Não se trata de escalar, mas sim do ponto de chamada para essa escalada....
Fiz uma verificação rápida e tem tudo o que escrevi acima:
A função OnTimer() monitoriza o tamanho da janela, e ajusta o tamanho do placar se necessário, também monitoriza a chegada de negócios comoOnCalculate(), no caso de ticks virem com menos frequência do que 1 por segundo.
Iremos lançar um evento deste tipo no OnChartEvent, para que os programadores possam facilmente lidar com mudanças significativas no ambiente gráfico.
A tarefa já foi definida, vamos olhar para a solução.