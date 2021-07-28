Desejos para MT5 - página 59

A fim de trabalhar com objectos gráficos precisamos do evento de redimensionamento de janelas.

Deixe-me explicar um exemplo porquê (há muitos outros exemplos onde isto será necessário).

Temos um controlo "Grid", por exemplo:


redimensionamos a janela e obtemos uma imagem como esta:


agora chamamos um método da classe para redimensionar e obtemos:


Assim, somos obrigados a monitorizar constantemente as dimensões da janela por nós próprios, o que não é bom para o desempenho global.

Além disso, precisamos de monitorizar não só no OnTick mas também no temporizador, porque não há carraças nos fins-de-semana, por exemplo.

 
Para trabalhar com objectos gráficos, o evento de redimensionamento da janela gráfica é muito necessário.

Eu apoio isto. Além disso, precisamos mesmo do evento de mudança das propriedades do gráfico, porque por vezes temos de monitorizar não só a mudança do tamanho da janela. Escrevi um pedido ao Service Desk antes do Ano Novo.
Para trabalhar com objectos gráficos, o evento de redimensionamento da janela gráfica é muito necessário.

Eu apoio isto. Além disso, precisamos mesmo do evento de mudança das propriedades do gráfico, porque por vezes temos de monitorizar não só a mudança do tamanho da janela. Escrevi um pedido ao Service Desk antes do Ano Novo.
Vou apoiar, embora já o tenha lançado há muito tempo em testador com eventos personalizados, mas os normais são melhores (e os personalizados ainda não funcionam em testador)...
 
O ChartEvent pode lançar um evento especial sobre a mudança das características da janela.
 
ChartEvent pode lançar um evento especial sobre a mudança das propriedades da janela.

Desculpe... Não compreendo - isto é uma pergunta ou uma declaração?

Se for uma declaração, pode atirá-la, mas tem de ser você a monitorizá-la, e é um recurso...

Em caso de dúvida - então um evento separado em ChartEvent é ideal....

 
Iremos lançar um evento deste tipo no OnChartEvent, para que os programadores possam lidar facilmente com mudanças significativas no ambiente gráfico.

A tarefa já foi definida, vamos olhar para a solução.

 
Óptimo!

Também gostaria de tratar do meu bilhete #35077...

 
Leia este artigo Criando uma sinalização digital usando classes da Standard Library e Google Chart API, o autor lá implementou escalas, talvez isso o ajude
 
Leia este artigo Criando um painel de avaliação usando classes da Biblioteca Standard e da API do Google Chart, nele o autor implementou escalas, talvez isso o ajude

Não se trata de escalar, mas sim do ponto de chamada para essa escalada....

Fiz uma verificação rápida e tem tudo o que escrevi acima:


A função OnTimer() monitoriza o tamanho da janela, e ajusta o tamanho do placar se necessário, também monitoriza a chegada de negócios comoOnCalculate(), no caso de ticks virem com menos frequência do que 1 por segundo. 

void OnTimer()
{
   int x_size=ChartGetInteger(0, CHART_WIDTH_IN_PIXELS);
   int y_size=ChartGetInteger(0, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS);
   //если изменились размеры окна - обновим табло
 
Iremos lançar um evento deste tipo no OnChartEvent, para que os programadores possam facilmente lidar com mudanças significativas no ambiente gráfico.

A tarefa já foi definida, vamos olhar para a solução.

Oh, óptimo. O pedido é semelhante: fazer um evento para a OnChartEvent sobre mudanças na janela Market Watch. Caso contrário, terei de seguir a adição, eliminação ou rearranjo de caracteres por mim próprio.
