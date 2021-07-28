Desejos para MT5 - página 114

Vitalie Postolache:
Estranho, funciona para mim. Pressionou Alt+G na chamada de função e saltou para a definição da função, depois pressionou Ctrl+- e saltou para trás.
О!"Ctrl +"-" saltar de volta funciona! Óptimo. Portanto, a questão está fora da mesa. Resta solicitar que tal funcionalidade seja realçada no editor.
 
Karputov Vladimir:
Menu principal > Ver > As duas últimas opções.
 
Karputov Vladimir:
Podia-se adicionar botões à barra de ferramentas:


 
Boa tarde, gostaria de poder alternar a tecla de atalho para a moldura em cima, em baixo. Seria muito conveniente. Por exemplo ctrl z down the frame, ctrlx up. Ou qualquer outra coisa. Obrigado
 
Olá!
Estou a utilizar o MetaTrader para o iOS.

Quando irá corrigir os bugs?

  1. Os dados OHLC estão a desaparecer. Se eu mudar para qualquer outra aplicação no meu telefone e depois mudar de novo para o MT4, a janela de dados OHLC desaparece. Não consegue ver esta falha! Talvez os vossos provadores comecem já a trabalhar e a resolver este problema? ESTOU A ANEXAR UMA IMAGEM DO ECRÃ.
  2. Quando mudo de um período mais alto para um mais baixo, surge uma janela azul que sugere a mudança para outra data com o mesmo preço. Porque é que preciso dele? Porque é que eu preciso dele? Porque não posso fechar esta janela? Estou farto disto, para ser honesto!!! AQUI ESTÁ UMA IMAGEM DO ECRÃ.
 
adicionar a classificação por radix como um conjunto padrão para uma classificação rápida
 
Remover os seguintes separadores do painel de Ferramentas: Notícias, Correio, Calendário, Empresa, Mercado, Sinais, Artigos, Biblioteca; ou dar a possibilidade de personalizar a afixação dos separadores. O painel de Ferramentas é para o trabalho e está muito sobrecarregado com abas desnecessárias. Faça o cenário - lance e peça linhas com um raio em vez de uma linha horizontal (sobrecarrega o gráfico se houver muitos objectos no gráfico).
 
WinProject:
secundado!

e tornar a conversa inútil e conseguir botões de troca

 
e é também há muito esperado fazer níveis de grelha por níveis circulares como em todos os terminais
 
Caros programadores! Por favor, tornar possível a ligação via terminal web a contas com autorização alargada utilizando o certificado SSL.
