Estranho, funciona para mim. Pressionou Alt+G na chamada de função e saltou para a definição da função, depois pressionou Ctrl+- e saltou para trás.
Oh! o comutador"Ctrl " +"-" volta a funcionar!
...Resta pedir que tal funcionalidade seja realçada no editor.
Podia-se adicionar botões à barra de ferramentas:
Remover separadores do painel de Ferramentas: Notícias, Correio, Calendário, Empresa, Mercado, Sinais, Artigos, Biblioteca; ou dar a possibilidade de personalizar a exibição de separadores. O painel de Ferramentas é para o trabalho e está muito sobrecarregado com abas desnecessárias. Faça o cenário - lance e peça linhas com uma viga, não uma linha horizontal (sobrecarrega o gráfico se houver muitos objectos no gráfico).
secundado!
e tornar a conversa inútil e conseguir botões de troca