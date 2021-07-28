Desejos para MT5 - página 115
Remover os seguintes separadores do painel de Ferramentas: Notícias, Correio, Calendário, Empresa, Mercado, Sinais, Artigos, Biblioteca; ou dar a possibilidade de personalizar a afixação dos separadores. O painel de Ferramentas é para o trabalho e está muito sobrecarregado com abas desnecessárias. Faça um cenário - lance e peça linhas com um raio em vez de uma linha horizontal (sobrecarrega o gráfico se houver muitos objectos no gráfico).
Assim, este desejo foi parcialmente concedido, os separadores podem agora ser desactivados.
Tenho algumas sugestões para o Metaeditor:
Em geral, estava habituado a ver gráficos em Tranzac. Nele poderia seleccionar numa janela uma lista de instrumentos em que estivesse interessado: stocks, etc., e noutra janela um gráfico cuja janela estava ligada a essa lista, poderia também seleccionar categorias inteiras de stocks. Agora a Tranzac não é apoiada pela J2T. Não é possível implementar isto no MT5? É terrivelmente inconveniente entrar manualmente em cada stock ou outro instrumento de cada vez.
Pode:
Isto exigiria a entrada manual de cerca de 1000 stocks da categoria de interesse.
3. Também pode trabalhar com o menu "Símbolos" e seleccionar as secções do mercado:
1. usar um botão - caso contrário parece que está a falar sozinho.
2. Quem o impede de adicionar stocks usando o script MQL5?
3. Também pode trabalhar com o menu "Símbolos" e seleccionar as secções do mercado:
Também aí nem tudo é devidamente implementado. Por exemplo, não posso acrescentar todas as PENNY STOCKS. Além disso, tenho de abrir uma janela separada para ver cada stock. Isto é muito inconveniente.
Contacte o seu Corretor - faça-o configurar as listas correctamente ou utilize scripts MQL5.