WinProject:
Remover os seguintes separadores do painel de Ferramentas: Notícias, Correio, Calendário, Empresa, Mercado, Sinais, Artigos, Biblioteca; ou dar a possibilidade de personalizar a afixação dos separadores. O painel de Ferramentas é para o trabalho e está muito sobrecarregado com abas desnecessárias. Faça um cenário - lance e peça linhas com um raio em vez de uma linha horizontal (sobrecarrega o gráfico se houver muitos objectos no gráfico).

Assim, este desejo foi parcialmente concedido, os separadores podem agora ser desactivados.

 

Tenho algumas sugestões para o Metaeditor:

  • Adicionar CTRL+DEL para apagar uma palavra (por exemplo CTRL+BACKSPACE agora apaga a palavra do lado esquerdo, eCTRL+DEL não apaga a palavra do lado direito)
  • fixar clicando na margem da barra de deslocamento (se clicar no pixel mais exterior da barra de deslocamento, não pode deslocar, tem de afastar o seu cursor da margem do ecrã)
 
Gostaria de percorrer com a roda do rato através da barra da janela em ME e gráficos em MT - como separadores num browser, passando o cursor do rato para lá.
 
Gostaria de poder desligar a notificação de actualização. Muito irritante.
 
De qualquer forma, habituei-me a olhar para gráficos em Tranzac. Nele poderia seleccionar numa janela uma lista de instrumentos em que estivesse interessado: stocks, etc., e noutra janela um gráfico cuja janela estava ligada a essa lista, poderia também seleccionar categorias inteiras de stocks. Agora a Tranzac não é apoiada pela J2T. Não é possível implementar isto no MT5? É terrivelmente inconveniente introduzir manualmente todos os stocks ou outros instrumentos de cada vez.
 
Pode:

  • guardar uma lista de símbolos para a carregar em qualquer altura:

  • guardar os gráficos configurados utilizando Modelos e perfis
Isto exigiria a entrada manual de cerca de 1.000 acções da categoria de interesse.
 
1. utilizar o botão - caso contrário, parece que está a falar sozinho.

2. Quem o impede de adicionar stocks usando o script MQL5?

3. Também pode trabalhar com o menu "Símbolos" e seleccionar as secções do mercado:


 
Também aí nem tudo é devidamente implementado. Por exemplo, não posso acrescentar todas as PENNY STOCKS. Além disso, tenho de abrir uma janela separada para ver cada stock. Isto é muito inconveniente.
 
Contacte o seu Corretor - faça-o configurar as listas correctamente ou utilize scripts MQL5.

