A rede neural só abre negócios à noite. Ela já descobriu o escalpe? - página 3
comprar por 25 mil sem sequer perguntar como negoceia? hmmm... isso é ridículo.
E o que fará este pedido? Se alguém lhe disser que o Expert Advisor negoceia numa nova estratégia, pode perguntar-lhe qual é a estratégia. É pouco provável que ele lhe fale sobre isso. A coisa mais importante que obtive foram as seguintes respostas: sem martin, sem média, sem exageros, sem arborização e outros métodos de comércio questionáveis. Há paragens e take outs, que você mesmo pode definir. Eu estabeleço 100 pips TP e SL, 1 a 1. Sem ameixas afiadas após longas subidas, porque esta não é uma estratégia ala 20/80. O meu técnico pode tentar parar de perder ou ter lucro.
E depois disso - apenas o risco de tentar.
Maxim Dmitrievsky:
Pode-se ver no gráfico que é plano, negoceia sem paragens e com paragens longas. Uma rara retirada consumirá todos os lucros e metade do depósito.
TP=SL. Sem fluxos de saída. Na prática, os negócios não chegam ao SL ou TP, a menos que seja atingido por notícias dramáticas. Se eu tiver uma boa vista sobre ele, tentarei colocar uma ordem inversa antes de atingir SL ou TP.
Maxim Dmitrievsky:
É óbvio que na formação existem filtros que só permitem o comércio com baixa volatilidade ou por tempo. Pode ser apenas um limitador, não necessariamente ao nível de NS.
Parece um auto-formador habitual com alguns graus de liberdade, ou seja, é treinado de uma forma pseudo-aleatória, por isso os resultados variam de treino para treino, isto é normal
No vídeo que foi carregado no outro fio também se pode ver que treina um conjunto de modelos, e depois pelo período de teste encaixa o melhor, como na optimização genética. Ou seja, é também uma espécie de ajuste, mas os NS não são treinados de outra forma
Obrigado pela análise! Desde que esta ferramenta de auto-aprendizagem funcione. Tenho mais medo que possa olhar para a frente, porque por vezes pode manter a posição avançada com lucro estável durante 6 meses. Portanto, vamos verificar se é real.
Maxim Dmitrievsky:
E porquê dar-se ao trabalho de criar muitos fios com uma e a mesma coisa? Acontece que a publicidade habitual
É aprendizagem mecânica? Trata-se de um tema estúpido, rebentado até mil páginas e meia, metade das quais é uma úlcera e a tentar descobrir quem tem mais... mente e inteligência. Não sei de antes, não vou folhear tantas páginas, mas não encontro aí nada de útil. Normalmente, após algumas páginas um robô é afixado, todos o torcem e viram, como normalmente acontece com outros fios.
Maxim Dmitrievsky:
Nãofunciona sequer no backtester uma vez que existem tais perguntas?
Os autores não se preocupam com o foco no cliente, oooh falta muita coisa, especialmente as gentilezas que o retrovisor da MT tem))).
Bem, pelo menos poderiam então ter escrito algum tipo de manual são. Por exemplo, para especificar que o bot negoceia em tempos de baixa latência - não vejo nada de criminoso nisso )
Obrigado pela revisão! Desde que esta ferramenta de auto-aprendizagem funcione. O que me incomoda mais é que pode estar a olhar para o futuro numa posição avançada, pois por vezes parece manter a posição avançada com um lucro estável durante 6 meses também.
Tenho a suspeita de que treina muitas vezes num tabuleiro (pequena área), e depois tenta encaixar no teste, e dá aquilo (aquela variante de treino), que melhor se encaixa. Em seguida, num pequeno verificador avançado. É por isso que são sempre obtidos belos resultados no teste, mas não são um indicador de estabilidade do TS, apenas olham para o futuro.
Ultimamente também tenho recebido muitos desses relatórios no mercado local. Depois de lerem artigos e descobrirem o que é um neurónio, começam a vender a sua moldagem. O ajuste é bonito, as pessoas mal informadas são enganadas. No início têm muitas vantagens, e depois, quando se apercebem que não funciona, começam a escrever feedbacks zangados dizendo que foram enganados :)
A este respeito, foram obrigados a explicar aos compradores que estão a fazer kurwafitting (ajustando a curva do capital próprio), para que ninguém tivesse quaisquer dúvidas. E também é útil para descobrir que experiência o promotor tem com o MO. Deve ser pelo menos 2 anos, uma vez que o assunto é muito complexo.
Assim, compreendo que Megatrader tem até agora cerca de zero experiência, porque se especializou em arbitragem no início, mas o seu tema morreu e ele mudou para um novo.
A propósito, um factor importante: distinguir um vendedor de alguém que o faz bem. Especialmente para aqueles que não conhecem o assunto.
Maxim, eu não tinha reparado, também tem a sua própria neuromaquina. Terei de o experimentar.
E Megatrader - sim, um arbitrageur e negociador de pares, a base do seu
Não vendo nada a este respeito (ainda), todos os artigos com exemplos e códigos de fonte abertos
A minha corretagem é para o futuro, ainda não aconselho a comprar nada se só quiser apoiar o projectoAndrey tem muita experiência - ele discute aqui redes neurais desde os anos vinte.
Eu percebi, eu sigo-o. Se eu conseguir desenvolvê-lo, apoiá-lo-ei também. As perspectivas e talentos devem ser mantidos perto de si, e nos marcadores de navegação).
Encontrada no Mercado outra rede neural baseada em algumaP-NET de Progresso, a sua linha de equilíbrio é mais suave do que uma linha recta geométrica, num ano. Verifiquei-o no testador - a mesma coisa. Só por diversão, perguntei ao autor se as suas corujas estavam a espreitar o futuro. Talvez ele faça alguns comentários.
Andrei tem o seu próprio carro e, a julgar pela sua rede - é o assassino até agora. Vou competir com ele) Começará na próxima semana.
Curiosamente, a P-Net foi aqui discutida pelo utilizador@Ivan Negreshniy como a sua propriedade intelectual. Não sei como é que ele está ligado a esse projecto.Ah, sim, as corujas são só dele.
Comprou-o através de muitas ligações?
A demonstração teria sido interessante de tocar.
Estranho que o software de redes neurais não esteja no seu sítio web. As capturas de ecrã mostram o fabricante, mas não o software em si.
Estão prestes a começar a vendê-lo, mas ninguém sabe exactamente quando o farão. O autor prometeu telefonar, vou avisar-vos na minha página.
A demonstração está apenas em megatrader. Estão a retirar-se gradualmente das negociações de pares e das arbitragens atrasadas, mas dizem que estas últimas ainda funcionam devido às especificidades da negociação: estas têm períodos até meio ano, ou melhoram a execução, mas depois os jornalistas/arbitrageurs/operadores de alta frequência roubam-nos, ou pioram as condições para evitar lucros destes últimos, mas depois perdem clientes e reputação. Estão a equilibrar-se entre dois fogos. Portanto, a arbitragem não deve ser descontada.
É um conceito errado que são os arbitrageurs que estão a ser roubados. Quebram qualquer estrato lucrativo, incluindo os jornalistas (o encerramento de servidores nas notícias é comum). Se os NS derem super lucros - serão também proibidos, ou até mesmo encerrados, boa viagem :)
O próprio megatrader não ganha nada, ele vive da venda de software (bots).