A rede neural só abre negócios à noite. Ela já descobriu o escalpe?
quantos ofícios num período de formação?
As corridas diferentes têm números diferentes. Levei o primeiro que encontrei:
Formação: 25 de Janeiro de 2018 a 18 de Abril de 2018 (3 meses),
Período de ensaio: 01.01.2017 a 31.12.2018 (2 anos),
Adiante: 1 de Janeiro de 2019 para apresentar (3 meses e meio).
Resultado:
Durante o período de formação: 51 ofícios
É este o trabalho da sua Máquina Neural? Gosto do facto de haver apenas um par de moedas e apenas um tamanho de lote. Pergunta 1: Quantas encomendas podem ser abertas, no máximo, de uma só vez? Pergunta 2: É possível a Rede Neural trabalhar com apenas uma ordem aberta, apenas um par e apenas um lote fixo?
Sim.
1. Um máximo de 20 ofícios.
2. É possível, é claro.
A longo prazo, também se pode carregar o resto das majors.
Há uma função interessante no programa: pode introduzir dados de outros pares de moedas, e o programa irá procurar padrões no seu comportamento conjunto. Assim, é possível alimentar simultaneamente todas as moedas, metais, índices, stocks, tudo no terminal. Desde que o computador não expluda.
Uma vez que é tudo uma chatice, não cheguei lá. Mais tarde vou tentar treinar o eur com dados do EURUSD e GBPUSD, ou ouro e petróleo, ou todas as principais moedas que têm uma base em dólares. Vamos ver o que acontece mais tarde.
Um pouco mais tarde abrirei um sinal e um pamm de outra variante avançada da rede neural do utilizadorAndrey Dik. Também tenho aí uma óptima fotografia:
formação - 10 meses, teste após a formação - 6 meses.
Mas o resultado sobre o real é curioso: todos os ofícios são abertos pela manhã até agora, embora não tenham sido estabelecidos prazos intradiários na formação. É como se o mercado estivesse à procura de calma.
Treinei-os várias vezes. Cada um deles tem um horário de rentabilidade diferente, mas cada um deles abre negócios exclusivamente à noite e de manhã cedo.
Significa que a rede neural encontrou uma estratégia de trabalho? Ou será melhor treiná-lo para que possa negociar durante todo o dia?
Treinei-os várias vezes. Cada um deles tem um horário de rentabilidade diferente, mas cada um deles abre negócios exclusivamente à noite e de manhã cedo.
Significa que a rede neural encontrou uma estratégia de trabalho? Ou será melhor treiná-lo para que possa negociar durante todo o dia?
Talvez negoceie à noite porque tem um gráfico agradável. Mas as enormes expansões de propagação à noite não lhe permitirão ganhar dinheiro no mercado real.
Pode escolher quais as horas a negociar?
É possível ver algures um gráfico de equilíbrio e TEMPO para um par, com uma ordem no mercado, com um lote fixo?
É isso que estou a perguntar, não é possível?) foi eu próprio curioso sobre este comportamento. Nem uma única transacção para a américa e a europa
Essa é a desvantagem, não se pode modificá-la você mesmo.
Ver a sua documentação, talvez exista tal possibilidade.
Não tem ninguém a quem perguntar)) Não conhecemos o dispositivo, a descrição oficial de pré-venda ou os documentos emitidos aos compradores.
Isso significa que a rede neural encontrou uma estratégia de trabalho? Ou é melhor treiná-lo para que ele troque o dia inteiro?