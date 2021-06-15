1200 assinantes!!! - página 79
Mas os subscritores retiram?
Os comerciantes sabem que é um sistema que tem de retirar o máximo possível antes de perder a sua conta.
E os subscritores pensam que ganharão sempre 100% por mês.
Leia a secção de notícias do sinal.
É um caso de ganância que o consome completamente, sem deixar rasto.
e será que todos o lêem?)
Parece estar a negociar em M5, apenas à noite, quando não há movimento ou ruído. Apesar de colocar uma grande paragem, fecha-se. Vou tentar automatizar com o RSI.
Falta o ingrediente secreto.
Que pessoas ingénuas. Está tudo preparado. Penso que todos os subscritores são do mesmo lugar, ou seja, clientes do mesmo corretor e muito provavelmente houve algum tipo de publicidade para a subscrição...
Eis o que se vê: o primeiro negócio abriu a 20 de Agosto, e já um mês depois (ainda menos) alguém escreve uma crítica.
Os assinantes não aparecem tão cedo. Posso apostar que se eu mostrar 3 meses seguidos acima dos 100% de lucro, não haverá um único assinante, ou na melhor das hipóteses haverá poucos.
Devo acrescentar que já no início da negociação, quando o saldo era de 288 euros, o saque máximo de fundos atingiu até 67%.
Não há necessidade de automatizar nada, o nome do sinal já tem o nome da EA que aí negoceia. E não custa nada de mais.
É mais simples do que isso. São clientes de um só dono da obra. São clientes de um só dono da obra. Há um grupo lá e todos estão a comunicar, procurando as melhores definições, optimizando.... Alguém foi capaz de aplicar melhor as corujas - os restantes inscreveram-se. E a partir daí, os lucros publicitam-se a si próprios.
Deve ter sido especialmente encomendado para promover a EA?