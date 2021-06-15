1200 assinantes!!! - página 79

Novo comentário
 
multiplicator:
Mas os subscritores retiram?

 Os comerciantes sabem que é um sistema que tem de retirar o máximo possível antes de perder a sua conta.

E os subscritores pensam que ganharão sempre 100% por mês.

Leia a secção de notícias do sinal.

 
Alexandr Saprykin:

É um caso de ganância que o consome completamente, sem deixar rasto.

A ganância arruína sempre os otários.
 
Texnolog:

Leia a secção de notícias do sinal.

e será que todos o lêem?)

 
multiplicator:

e será que todos o lêem?)

Todas " 7,530,103,737 pessoas. (5 de Setembro de 2017)" -1)
 

Parece estar a negociar em M5, apenas à noite, quando não há movimento ou ruído. Apesar de colocar uma grande paragem, fecha-se. Vou tentar automatizar com o RSI.

Falta o ingrediente secreto.


 

Que pessoas ingénuas. Está tudo preparado. Penso que todos os subscritores são do mesmo lugar, ou seja, clientes do mesmo corretor e muito provavelmente houve algum tipo de publicidade para a subscrição...

Eis o que se vê: o primeiro negócio abriu a 20 de Agosto, e já um mês depois (ainda menos) alguém escreve uma crítica.

Os assinantes não aparecem tão cedo. Posso apostar que se eu mostrar 3 meses seguidos acima dos 100% de lucro, não haverá um único assinante, ou na melhor das hipóteses haverá poucos.


Devo acrescentar que já no início da negociação, quando o saldo era de 288 euros, o saque máximo de fundos atingiu até 67%.

 
multiplicator:
mas os subscritores retiram-se?

O comerciante sabe que este é um sistema que requer um levantamento maior antes que a conta se esgote.

Quanto aos subscritores, eles pensam que ganharão 100% por mês.

Diz na descrição do sinal que tem de se retirar e que haverá definitivamente um dreno, após o qual se volta a carregar tudo de novo. Por isso, todos estão cientes disto.

 
Vladimir Tkach:

Parece estar a negociar em M5, apenas à noite, quando não há movimento ou ruído. Apesar de colocar uma grande paragem, fecha-se. Vou tentar automatizar com o RSI.

Falta o ingrediente secreto.


Não há necessidade de automatizar nada, o nome do sinal já tem o nome da EA que aí negoceia. E não custa nada de mais.

 
Petros Shatakhtsyan:

Que pessoas ingénuas. Está tudo preparado. Penso que todos os subscritores são do mesmo lugar, ou seja, clientes do mesmo corretor e muito provavelmente houve algum tipo de publicidade para a subscrição...

Eis o que se vê: o primeiro negócio abriu a 20 de Agosto, e já um mês depois (ainda menos) alguém escreve uma crítica.

Os assinantes não aparecem tão cedo. Posso apostar que se eu mostrar 3 meses seguidos acima dos 100% de lucro, não haverá um único assinante, ou na melhor das hipóteses haverá poucos.


Devo acrescentar que já no início da negociação, quando tinha 288 euros no meu saldo, o saque máximo era de até 67%.

É mais simples do que isso. São clientes de um só dono da obra. São clientes de um só dono da obra. Há um grupo lá e todos estão a comunicar, procurando as melhores definições, optimizando.... Alguém foi capaz de aplicar melhor as corujas - os restantes inscreveram-se. E a partir daí, os lucros publicitam-se a si próprios.

 
Vasiliy Kolesov:

Não é necessário automatizar nada, o nome do sinal já tem o nome do conselheiro que aí negoceia. E não custa nada de mais.

Deve ter sido especialmente encomendado para promover a EA?

1...727374757677787980818283848586...230
Novo comentário