O "New Neural" é um projecto de motor de rede neural Open Source para a plataforma MetaTrader 5. - página 93
Não, Dimitri (nota - respeitosamente) é tudo sobre o líder. Afinal de contas, os participantes no ramo não eram fracos, obcecados com Forex. Alguns deles conheço bem por trabalharem juntos na LoC - mas mesmo aí demonstraram o mesmo - uma rejeição total da autoridade dos outros, empurrando as suas próprias ideias e uma incapacidade de se ouvirem uns aos outros. Total incapacidade de trabalhar em equipa (a impressão de que nunca trabalharam na sua vida) e o resultado é deplorável.
Honestamente, não sei o que ser, estar neste fórum, pelo menos ouvir a sua opinião? Provavelmente um moderador :))))
Todos trabalham isolados e serão sempre assim, já me acalmei sobre este assunto.
É apenas que este ramo é como um indicador. Afinal de contas, houve participantes realmente fortes, e todos são iguais....
Há muito tempo que não vejo aqui pessoas assim - pessoas obcecadas com forex. Mais obcecado com a megalomania, é sobre isso que está a escrever.
O que está a sonhar foi há muito tempo, no antigo quarto fórum. Não havia líder, havia pessoas com respeito pelas opiniões de outras pessoas. Mas não se trata de opinião. O importante é construir uma relação, e para isso não tem de picar, até certo ponto, partilhar os seus conhecimentos para que outros compreendam o que e que palavras usa. E por aí adiante e assim por diante. Há uma hipótese de entender mal, de ver algum tipo de ultraje na chamada para partilhar conhecimentos, leva muito tempo a explicar... ...e não vale a pena, não vale a pena.
Por outro lado, sentaram-se, sentaram-se na altura e não se sentaram muito, e agora de algum lugar parecem realmente solitários com o resultado. Hoje acabo de acrescentar alguém como amigo - o perito trabalha há mais de 30 semanas, com lucro.
Que conhecimentos secretos e de que tipo de ensino estamos a falar? ) os senhores são simplesmente loucos.
A situação no 4º fórum foi uma componente do jardim-de-infância para informação. Acabaram de reunir um punhado de pessoas que estão longe de negociar e, inspiradas pelo jogo, por falta de dinheiro, decidiram derrotar o Forex a qualquer custo, quem por meios matemáticos, e quem por meios físicos e até espirituais. Podemos chamar-lhe a Idade da Pedra do comércio Forex na Rússia.
Sem conhecer quaisquer estatísticas sobre "comerciantes" ou sobre as especificidades das infra-estruturas.
é o mesmo com a biblioteca ML. Ninguém compreende para que serve, como utilizá-lo depois (por experiência com o "coryphaei").
Os únicos rudimentos de uma mente ML foram observados em Reshetov nessa altura, na medida em que pude ler os arquivos. E esses foram os próprios rudimentos.
e o passado distante parece sempre belo, por causa da percepção
Porque é que é inútil? Também se poderia argumentar que a aritmética é fútil devido ao tamanho e peso do aritmoómetro.
Se fizer uma tal biblioteca, poderá ligá-la a qualquer projecto em 5 segundos, sem pensar. O problema é que ninguém quer pensar bem nesta biblioteca, ou mesmo imaginar que é possível. Todos estão basicamente a tentar resolver um problema particular à custa de uma complexidade incrível.
Não, não é a "gravidade do aritmoómetro" que é o problema, é a outra coisa, a compreensão do que é a aprendizagem da máquina no seu âmago. Na verdade é o mesmo para os indicadores com optimização e o mesmo para o MO primitivo, por exemplo entre os comerciantes quânticos profissionais ninguém procura um "indicador ideal", temos o suficiente de conhecido Momentum, Dispersão, SMA\EMA (leia atentamente Uma introdução ao financiamento de alta frequência pelo Dacorogna), não precisamos de nenhum "Juric" e 10000 tretas de Kodobase, nem sequer precisamos de procurar, porque temos UNDERSTANDING. O mesmo com MO, qualquer um que "saiba cozinhar" sabe que muito poucos algoritmos são suficientes, o que um programador de proff pode escrever sozinho num mês. E o resto está "à venda" para aqueles que estão empenhados em adivinhar, sem compreender para quê, ou mesmo "de outro campo", para imagens/videos/NLP.
Não preciso de "tal biblioteca" para profissionais, e é muito difícil para principiantes, mesmo em python MO-library é demasiado para um principiante, e em mql5 que é quase C++ é apenas demasiado difícil.
Que bela palavra, Mikhalych.
Até Andrey, que inventou o sujeito, confessou que tinha uma simples rede neural e genética. Isto é tudo. E os outros componentes "secretos" encontram-se noutra área de entendimento
É isto!
Se Reshetov é o seu ídolo, não há nada de que falar. Há três kopecks de inteligência, três rublos de presunção e 3 toneladas de histeria incessante.
Apesar da sua falta de conhecimento, as pessoas conseguiram reunir-se em grupos e fazer um trabalho produtivo, ao contrário do que está a acontecer aqui agora.
***
Sim e realmente interessante, de que conhecimento secreto e de que ensino estamos a falar? Definitivamente esquizofrénico, definitivamente!
***
E não me lembro de ti, Maxim, do 4º fórum. Deve ter aparecido no mesmo juntamente com o aparecimento do 5º fórum. Assim, não tem a mínima ideia de como foi lá.
O que tem o ídolo a ver com isto. Ele era simplesmente apelativo à compreensão e à sanidade. Há muita inteligência por aí, porque ao escrever o seu próprio programa ML separado, um programa de três moedas não o pode fazer.
Agora o que... há algália. Existe uma rede neural e uma floresta e regressão. Precisa de mais alguma coisa? Concordo, a rede neural é um pouco exagerada. Mas a floresta está bem. Está em debate, mas ninguém o quer. É por isso que ninguém sabe sequer como utilizá-lo.
Refiro-me ao que escreveu "partilhe os seus conhecimentos" que conhecimentos? há muitos livros e artigos sobre MoD. Que outros conhecimentos poderiam existir?
Eu nem sequer estava lá, estava apenas a ler posts antigos, havia todo o tipo de Privals, filósofos cientistas e outra pessoa