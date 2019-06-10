O "New Neural" é um projecto de motor de rede neural Open Source para a plataforma MetaTrader 5. - página 99

Alexander_K:

Como é que a própria entropia se comporta em janelas de tempo deslizantes?

Obviamente, se realizarmos pesquisas com janelas de tempo deslizantes de múltiplos de 1 hora (60, 120, 180, ... em minutos), devemos encontrar aquelas em que a entropia é mínima em média.

Estas são as amostras com que se deve trabalhar - tenho a certeza de que a NS encontrará aí regularidades.

Verei mais tarde, mas não estou contente com a fotografia.

por exemplo, para um homem simples na rua, ganhar na eurodoll. é irrealista.

E, a propósito, nenhum dos "espertalhões" aqui presentes pode provar o contrário :) isso é tudo o que resta do 4º fórum... ugh. E as NS libs iam escrever.

 
Maxim Dmitrievsky:

Uma vez mais, conhecendo em primeira mão alguns participantes neste fio e a sua absoluta incapacidade de trabalhar em equipa, este fio estava originalmente condenado a um fracasso ignominioso.

Alexander_K:

Uma vez mais, conhecendo em primeira mão alguns dos participantes neste fio e a sua total incapacidade de trabalhar em equipa, este fio estava condenado a um fracasso ignominioso desde o início.

A propósito, é realmente mais divertido com carraças. Mas já existe aí uma propagação.


 
Maxim Dmitrievsky:

Quanto maior for o número de participantes, mais complexa é a estrutura e mais a ferramenta se assemelha a uma SB. Mas ainda não é um SB, é um processo com memória. É pouco provável que uma não-rede funcione, pelo menos treinando-a em alguns dados estáticos e introduzindo valores de preços a partir do tempo.
 
Maxim Dmitrievsky:

A propósito, é realmente mais divertido com carraças. Mas já há aí uma propagação.


Em carraças, este é o caso por uma razão simples: este padrão não permite ganhar por causa do tamanho das comissões. Onde quer que o tamanho das comissões permita lucro, não haverá padrões estáveis e quanto mais participantes, mais rapidamente os padrões se quebrarão, e o Eurodollar tem o maior número de participantes de todos os mercados.
Maxim Romanov:
Quanto maior for o número de participantes, mais complexa é a estrutura e mais o instrumento se assemelha ao SB. Mas ainda não é um SB, é um processo com memória. Dificilmente se pode ganhar dinheiro com uma não-rede, pelo menos treinando-a sobre alguns dados estáticos e introduzindo valores de preços a partir do tempo.

Bem, se os pedaços de ... flutuando no lago são considerados "memória", então eu acho que

se aceitar a cláusula de preço, então não há memória nenhuma. Não há lá ciclos, são apenas caudas, aberrantes - não têm nada a ver com memória. Caso contrário, haveria uma diferença significativa da SB em termos de entropia, que não é observada. (só o bitcoin e alguns outros instrumentos o têm)

 
Maxim Dmitrievsky:

Ainda mais se levarmos os palhaços! A própria amostragem do tempo introduz uma grande componente aleatória. Se discretizarmos a música a intervalos aleatórios, também não conseguimos compreender nada.
Maxim Romanov:
Especialmente se tomar o cloze! A amostragem do tempo em si introduz uma grande componente aleatória. Se discretizarmos a música a intervalos aleatórios, também não conseguimos compreender nada.

É por isso que Alexander está certo sobre tudo :)

 
Maxim Dmitrievsky:

A bitcoin também acabará por se tornar tão complexa que parecerá aleatória.
Maxim Romanov:
A bitcoin também se tornará eventualmente mais complexa ao ponto de parecer aleatória.

sim, mas é interessante... pode afastar-se das ferramentas clássicas e procurar as menos eficazes

