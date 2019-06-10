O "New Neural" é um projecto de motor de rede neural Open Source para a plataforma MetaTrader 5. - página 99
Como é que a própria entropia se comporta em janelas de tempo deslizantes?
Obviamente, se realizarmos pesquisas com janelas de tempo deslizantes de múltiplos de 1 hora (60, 120, 180, ... em minutos), devemos encontrar aquelas em que a entropia é mínima em média.
Estas são as amostras com que se deve trabalhar - tenho a certeza de que a NS encontrará aí regularidades.
Verei mais tarde, mas não estou contente com a fotografia.
por exemplo, para um homem simples na rua, ganhar na eurodoll. é irrealista.
E, a propósito, nenhum dos "espertalhões" aqui presentes pode provar o contrário :) isso é tudo o que resta do 4º fórum... ugh. E as NS libs iam escrever.
Uma vez mais, conhecendo em primeira mão alguns participantes neste fio e a sua absoluta incapacidade de trabalhar em equipa, este fio estava originalmente condenado a um fracasso ignominioso.
A propósito, é realmente mais divertido com carraças. Mas já existe aí uma propagação.
A propósito, é realmente mais divertido com carraças. Mas já há aí uma propagação.
Quanto maior for o número de participantes, mais complexa é a estrutura e mais o instrumento se assemelha ao SB. Mas ainda não é um SB, é um processo com memória. Dificilmente se pode ganhar dinheiro com uma não-rede, pelo menos treinando-a sobre alguns dados estáticos e introduzindo valores de preços a partir do tempo.
Bem, se os pedaços de ... flutuando no lago são considerados "memória", então eu acho que
se aceitar a cláusula de preço, então não há memória nenhuma. Não há lá ciclos, são apenas caudas, aberrantes - não têm nada a ver com memória. Caso contrário, haveria uma diferença significativa da SB em termos de entropia, que não é observada. (só o bitcoin e alguns outros instrumentos o têm)
Especialmente se tomar o cloze! A amostragem do tempo em si introduz uma grande componente aleatória. Se discretizarmos a música a intervalos aleatórios, também não conseguimos compreender nada.
É por isso que Alexander está certo sobre tudo :)
A bitcoin também se tornará eventualmente mais complexa ao ponto de parecer aleatória.
sim, mas é interessante... pode afastar-se das ferramentas clássicas e procurar as menos eficazes