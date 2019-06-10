O "New Neural" é um projecto de motor de rede neural Open Source para a plataforma MetaTrader 5. - página 43
Vamos discutir melhor a colocação da mesa no início do projecto - será verdadeiramente motivador:)
Foste tu que o fizeste ou roubaste-o de algum outro lugar?
Inteiro:)
Crânios integrados - Eu gosto.
Eu posso ver o perfil do trabalho está afetando).
Acho que uma aranha sentada no centro sobre a teia de uma aranha serve.
terminando a cabeça do engenheiro. :)
Uma classe PRNG no intervalo especificado.
Vantagens: possibilidade de ter vários randoms com inicializações diferentes,
valores distribuídos uniformemente de qualquer faixa até 10 lakh (infelizmente, não mais do que 10 lakh é suficiente).
Para 10 chamadas lakh Rand() supera o rand padrão em 50 µs (time rnd.Rand()=344 time rand()=391).
Desvantagens: Srand() inicializa longo, intervalo padrão é de 32768 (766µs), 1 lakh quase 2 minutos.
Eu não verifiquei o limite de 10 milissegundos, mas com certeza é incrivelmente longo porque o tempo cresce progressivamente.
Aceitam-se críticas sonoras. Eu aceito críticas na moeda de depósito:)