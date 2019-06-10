O "New Neural" é um projecto de motor de rede neural Open Source para a plataforma MetaTrader 5. - página 89

revers45:

O que está no assunto já pode ser considerado um sonho...?

Quando eu não sabia o que era a troca de Mwb e forex.
Eu programei redes neurais, e não uma rede ne ural qualquer, mas uma rede dourada), estou a brincar...) sofisticada.
Havia muitas redes e eu dei a todas elas a capacidade de cruzar e dar descendentes, tudo isso funcionou encriptando a estrutura das redes em cromossomas.
e o cruzamento desencadeou o mecanismo habitual de mutação genética,
Basicamente eu cresci todo o tipo de criaturas que se adaptaram ao ambiente,
que consistia em zonas boas e más com pé variável. Em resumo, eles correram à volta do ecrã e tentaram sobreviver,
Os parâmetros de entrada eram receptores da criatura e os parâmetros de saída eram pernas, e o seu número variava dependendo do resultado da mutação.
Os resultados foram bons e houve gerações que se adaptaram.
Então esse é o meu ponto, e quando eu descobri sobre o mercado de ações, sobre forex, eu pensei que essa era a verdadeira aplicação das redes neurais,
e eu passei três anos a programar redes para o mercado de acções,
Eles fizeram o seu trabalho na perfeição, fizeram previsões.
Mas houve uma coisa (efeito borboleta) que eu descobri mais tarde, que não foi rentável.
A menor alteração de preço pode alterar drasticamente a previsão,
Eu percebi que esta instabilidade das redes neurais não é adequada para robôs.
Por isso, por agora, fechei este tópico por mim mesmo.
De qualquer forma, esta é apenas uma história da minha experiência.
Correu tudo isto num Cache DBMS + Delphi + API AlfaDirect
 

Concordo, é muito difícil puxar uma tal carga de redes neurais sozinha, especialmente no que diz respeito a experiências em larga escala?
É provavelmente por isso que este projecto foi proposto aqui, mas mesmo que alguma vez seja feito, o que vamos ter é outra biblioteca de redes neuronais OpenSource, da qual já existem muitas...
 

Urain tem feito o impossível pelos meus padrões!

Traduziu uma dll de números aleatórios com base no algoritmoMersennan Vortex para MQL5.

Deixe-me lembrá-lo que este algoritmo gera números aleatórios com um intervalo enorme.

Vou afixá-lo para que todos o vejam.

Tudo graças ao Urain.

Mersen's vortex em MQL5 Random_Mersen.mq5

O vórtice Mersenne na Wikipediahttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0

 
Estou a pô-lo lá fora para que todos o vejam.

A quem possa ajudar, tudo graças ao Urain.

Mersen's vortex em MQL5 Random_Mersen.mq5

O link não funciona // "403 - banido. Acesso negado".
 
MetaDriver:
Link não funciona // "403 - proibido. Acesso negado".
Há um link para uma conta pessoal.
Arquivos anexados:
Random_Mersen.mq5  14 kb
 
Litechat:


Mersen's vortex em MQL5 Random_Mersen.mq5

Mersen's vortex in wikipediahttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0

Já arruinaste o wiki com a tua ligação? :)

Corrige-o antes que seja tarde demais.

Mais especificamente, crie uma publicação na base de código e crie um link para ela.


 
Urain:
Há um link para uma conta pessoal.
Obrigado, Nikolai.
 
Sergeev:

Mais especificamente, crie uma publicação na base de código e crie um link para ela.

E isto é correcto.
 
MetaDriver:
E é isso mesmo.
Na verdade, existem três algoritmos na versão C++, traduzi dois deles para a comunidade, por isso é um pouco cedo para a kotobase, vou reescrevê-los e carregá-los quando tiver tempo.
 

Peço desculpa, mas nunca afixei o código.

Vejo que está resolvido, está tudo bem.

