O "New Neural" é um projecto de motor de rede neural Open Source para a plataforma MetaTrader 5. - página 89
O que está no assunto já pode ser considerado um sonho...?
É provavelmente por isso que este projecto foi proposto aqui, mas mesmo que alguma vez seja feito, o que vamos ter é outra biblioteca de redes neuronais OpenSource, da qual já existem muitas...
Urain tem feito o impossível pelos meus padrões!
Traduziu uma dll de números aleatórios com base no algoritmoMersennan Vortex para MQL5.
Deixe-me lembrá-lo que este algoritmo gera números aleatórios com um intervalo enorme.
Vou afixá-lo para que todos o vejam.
Tudo graças ao Urain.
Mersen's vortex em MQL5 Random_Mersen.mq5
O vórtice Mersenne na Wikipediahttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
A quem possa ajudar, tudo graças ao Urain.
Link não funciona // "403 - proibido. Acesso negado".
Já arruinaste o wiki com a tua ligação? :)
Corrige-o antes que seja tarde demais.
Mais especificamente, crie uma publicação na base de código e crie um link para ela.
Há um link para uma conta pessoal.
Mais especificamente, crie uma publicação na base de código e crie um link para ela.
Peço desculpa, mas nunca afixei o código.
Vejo que está resolvido, está tudo bem.