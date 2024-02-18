Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 79
Eu gostaria de obter o horário do servidor de acordo com a GMT.
Isto é o que se obtém quando se corre o guião. Há uma saída especial de dois valores: TimeGMT e TimeServerGMT, para que você possa verificar se eles coincidem.
Se forem os mesmos, não tem erro.
fxsaber, 2018.03.31 09:24
O Sparam tem um limite de comprimento. Você já levou isso em conta?
O Sparam tem um limite de comprimento.
Sim, 128 bytes.
Já levou isso em conta?
Não, isso é o que você pode ver a partir dele. O exemplo da sparam é dado como uma das variantes de armazenamento de cordas.
Você pode tornar o código mais complicado (envie-o em pedaços), mas perderá a clareza visual então.
Receio que, sem um exemplo concreto, não haja uma saída construtiva.
Está a dar uma imagem como esta:
E aqui está o instalador do mt4 com um turno de trabalhoGMT+2.
Estava à espera de verTimeServer=2018.04.01 05:54:26
Provavelmente não. Provavelmente não o tenho em nenhum terminal, nunca mudo o tempo abaixo de M15Está bem, vou investigar mais um pouco.
Provavelmente não. Provavelmente não o tenho em nenhum terminal, nunca mudo os prazos abaixo de M15.
Faça-o desta maneira
Faz isto.
Fê-lo, não mostrou nenhuma merda. O que é confuso é que o turno provavelmente deveria ser -720
P.S. Novamente, eu sei que o turno +2 horas está escrito no site, mas o robô não sabe disso.
Se você executar o Expert Advisor em um gráfico como este, é improvável que obtenha o resultado de saída necessário: "Aprenda o servidor de tempo atual TimeServer()" Eu não acertei, talvez eu esteja fazendo algo errado.
Talvez os desenvolvedores devam implementar a função no terminal.