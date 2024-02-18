Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 73
Ao preço de fechamento, encontre a vela em uma corretora não afetada no histórico onde você conhece o GMTOffset. A diferença entre os tempos do castiçal dará a diferença entre os CG. Adicione à diferença o GMT do conhecido e obtém a diferença do GMT do desconhecido.
Nunca se sabe a hora do servidor de troca. Você só sabe a hora da última citação para o símbolo.
Os castiçais têm, muito provavelmente, uma hora de duração.
Bem, esta não é uma maneira séria de a encontrar, vai para outro terminal.
Que outras variantes existem?
que outras opções
que outras opções7
ligue para o corretor ou veja no site
Você provavelmente pode desparelhar os gráficos através da Web sem ir para outro terminal.
P.S. Qual é exactamente o problema onde se precisa do tempo de um corretor desconhecido?
ligue para o corretor ou veja no site
Preciso de saber a nível de software)
Preciso de saber a nível de software)
E qual é a tarefa, onde você precisa do tempo de um corretor desconhecido?
Qual é a tarefa real onde você precisa do tempo de um corretor desconhecido?
Vitaly Muzichenko, 2018.03.25 21:34
Mas assim os castiçais também mostrarão o tempo do servidor.
Suponha que eu tenha agora iniciado o terminal de qualquer concessionário, não há cotações, mas há a última registrada navisão geral do mercado às 23:58, mas com o que o GMT offset funciona - não é conhecido.
Ou eu já sou estúpido e pode ser descoberto muito facilmente?
P.S. Suponha que eu me perdi no tempo e parei de distinguir entre dia/noite, dias da semana, hora.
Como descobrir que não há citações porque é um fim-de-semana, ou por exemplo, na quinta-feira não há citações, porque o servidor fica pendurado na sala de negociação?
Eu vejo tal solução, mas não vejo como implementá-la se eu não tiver tempo no servidor de negociação:
Inicie um temporizador e verifique como as cotações estão indo.
Se não mudaram durante muito tempo, significa que a corretora desliga, ou é quinta-feira ou fim de semana)
Inicie um temporizador e verifique como as cotações estão indo.
Se não houver mudança há muito tempo, significa que ou a BC está desligada ou é quinta-feira ou fim-de-semana ))
O temporizador é iniciado, existe o TimeCurrent(). O que fazer a seguir, o que comparar? Pode ser escrito em Ontika com o tempo do último tick e comparado com ele.
Não há outra solução?PS.TimeServer() // hora do servidor de troca seria muito útil
O temporizador está funcionando, TimeCurrent() está disponível. Mas o que se segue, com o que comparar? É possível escrever o tempo do último tick em Ontic, e compará-lo com ele.

Não há outra solução?

PS.TimeServer() // hora do servidor de troca seria muito útil
Não há outra solução?PS.TimeServer() // hora do servidor de troca seria muito útil
TimeCurrent() dentro do OnTimer() mostra a hora do último tick de todos os instrumentos de Market Watch.
Dentro de OnTick() mostra a hora da última citação pelo símbolo atual.
Você corrige o fato da mudança nas Variáveis Globais.
E a cada chamada do OnTimer() você o compara.
Se outro temporizador for iniciado e a hora de chegada da cotação não tiver sido alterada - você começa a contar o tempo de ausência de cotação.
Você tira conclusões e reage.
Além disso, você tem sessões de cotação e negociação para cada instrumento. A partir daí você pode descobrir se é ou não um momento de negociação.
P.S. Tanto quanto eu entendi você não precisa de um tempo de servidor. Você precisa definir a ausência de citações.
TimeCurrent() dentro do OnTimer() mostra a hora de chegada do último tick de todos os instrumentos de Market Watch.
Você corrige o fato da mudança nas Variáveis Globais.
E a cada chamada do OnTimer() você o compara.
Se o temporizador for iniciado e a hora de chegada da cotação não tiver sido alterada - você inicia a contagem regressiva para a hora da ausência de cotação.
Você tira conclusões e reage.
Além disso, você tem sessões de cotação e negociação para cada instrumento. A partir daí você pode descobrir se é ou não um momento de negociação.
P.S. Tanto quanto eu entendi você não precisa de um tempo de servidor. Você precisa definir o fato da ausência de citações.
É muito caro em termos de produtividade.
São frequentemente vendados.
Anthony Garot, 2018.03.29 02:34
Hoje escavei um pouco mais nisto.
Parece que ao usar os agentes da Rede Local Farm não é possível abrir um arquivo no evento OnTester().
Eu sei que OnTester() está disparando porque o conjunto de dados em OnTester() é passado de volta para OnTesterPass() pelos agentes via frames.
Portanto, minha abordagem de despejo de dados para um arquivo da OnTester() só funciona para Agentes Locais, não para Agentes Agrícolas da Rede Local, e presumivelmente não para Agentes da Rede Nuvem MQL5.