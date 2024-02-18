Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 73

Kirill Belousov:

Ao preço de fechamento, encontre a vela em uma corretora não afetada no histórico onde você conhece o GMTOffset. A diferença entre os tempos do castiçal dará a diferença entre os CG. Adicione à diferença o GMT do conhecido e obtém a diferença do GMT do desconhecido.

Nunca se sabe a hora do servidor de troca. Você só sabe a hora da última citação para o símbolo.

Os castiçais têm, muito provavelmente, uma hora de duração.

Bem, esta não é uma maneira séria de a encontrar, vai para outro terminal.

Vitaly Muzichenko:

ligue para o corretor ou veja no site

Você provavelmente pode desparelhar os gráficos através da Web sem ir para outro terminal.

Kirill Belousov:

ligue para o corretor ou veja no site

Vitaly Muzichenko:

Kirill Belousov:

Qual é a tarefa real onde você precisa do tempo de um corretor desconhecido?

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação

Peculiaridades de mql5, dicas e truques

Vitaly Muzichenko, 2018.03.25 21:34

Mas assim os castiçais também mostrarão o tempo do servidor.

Suponha que eu tenha agora iniciado o terminal de qualquer concessionário, não há cotações, mas há a última registrada navisão geral do mercado às 23:58, mas com o que o GMT offset funciona - não é conhecido.

Ou eu já sou estúpido e pode ser descoberto muito facilmente?

P.S. Suponha que eu me perdi no tempo e parei de distinguir entre dia/noite, dias da semana, hora.

Como descobrir que não há citações porque é um fim-de-semana, ou por exemplo, na quinta-feira não há citações, porque o servidor fica pendurado na sala de negociação?

Eu vejo tal solução, mas não vejo como implementá-la se eu não tiver tempo no servidor de negociação:

Vitaly Muzichenko:

Inicie um temporizador e verifique como as cotações estão indo.

Kirill Belousov:

Inicie um temporizador e verifique como as cotações estão indo.

Se não houver mudança há muito tempo, significa que ou a BC está desligada ou é quinta-feira ou fim-de-semana ))

O temporizador é iniciado, existe o TimeCurrent(). O que fazer a seguir, o que comparar? Pode ser escrito em Ontika com o tempo do último tick e comparado com ele.

Não há outra solução?

Vitaly Muzichenko:

TimeCurrent() dentro do OnTimer() mostra a hora do último tick de todos os instrumentos de Market Watch.

Dentro de OnTick() mostra a hora da última citação pelo símbolo atual.

Você corrige o fato da mudança nas Variáveis Globais.

E a cada chamada do OnTimer() você o compara.

Se outro temporizador for iniciado e a hora de chegada da cotação não tiver sido alterada - você começa a contar o tempo de ausência de cotação.

Você tira conclusões e reage.

Além disso, você tem sessões de cotação e negociação para cada instrumento. A partir daí você pode descobrir se é ou não um momento de negociação.

Kirill Belousov:

TimeCurrent() dentro do OnTimer() mostra a hora de chegada do último tick de todos os instrumentos de Market Watch.

Você corrige o fato da mudança nas Variáveis Globais.

E a cada chamada do OnTimer() você o compara.

Se o temporizador for iniciado e a hora de chegada da cotação não tiver sido alterada - você inicia a contagem regressiva para a hora da ausência de cotação.

Você tira conclusões e reage.

Além disso, você tem sessões de cotação e negociação para cada instrumento. A partir daí você pode descobrir se é ou não um momento de negociação.

P.S. Tanto quanto eu entendi você não precisa de um tempo de servidor. Você precisa definir o fato da ausência de citações.

É muito caro em termos de produtividade.

