Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 82
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Por favor, por favor:
Esta é a linha originalmente em questão
Originalmente é sobre esta linha.
E eu estou apenas a falar da abordagem geral. As pessoas olham para ela e a um nível subconsciente aprendem que é assim que deve ser. E depois: "MQL5 é mais complicado que MQL4, porque muitas verificações têm de ser feitas". Li uma declaração dessas em algum tópico hoje.
Estava a falar sobre a abordagem geral. As pessoas olham para ela e a um nível subconsciente aprendem que é assim que deve ser. E depois: "MQL5 é mais complicado que MQL4, porque muitas verificações têm de ser feitas". Ainda hoje li uma declaração dessas em algum tópico.
Não é para principiantes de todo.
Este tópico não é de todo para recém-chegados.
Abençoado seja aquele que acredita. Há apenas 10 minutos atrás houve aqui uma pergunta de um novato que provavelmente leu o tópico. Artem moveu a sua pergunta para outro fio. Achas que não são muitos? Infelizmente, não. Não temos controlo sobre isso.
Abençoado seja aquele que acredita. Há apenas 10 minutos atrás houve aqui uma pergunta de um recém-chegado que provavelmente leu o tópico. Artem moveu a sua pergunta para outro fio. Achas que são poucos? Infelizmente, não. Não temos controlo sobre isso.
Mais uma vez, este tópico não é para novatos. As ações do moderador são ditadas por ele.
Como este tópico não é para iniciantes, talvez os profissionais possam me dar uma resposta aqui.
Encontrei um problema ao não conseguir fazer uma captura de tela com um certo número de barras, ou seja, a barra esquerda é fácil de encontrar, mas como ajustar o tamanho da captura de tela para se ajustar ao número especificado de barras não é claro - o resultado varia constantemente dependendo do zoom e do modo de tela cheia (F11).
Por favor, ajude-me a resolver o problema.
Como este tópico não é para iniciantes, talvez os profissionais possam me dar uma resposta aqui.
Encontrei um problema ao não conseguir fazer uma captura de tela com um certo número de barras, ou seja, a barra esquerda é fácil de encontrar, mas como ajustar o tamanho da captura de tela para se ajustar ao número especificado de barras não é claro - o resultado varia constantemente dependendo do zoom e do modo de tela cheia (F11).
Por favor, ajude-me a resolver este problema.
Tira uma ideia a partir daqui.
Aceita a ideia a partir daqui.
Obrigado, mas este script também salva incorretamente.
No meu monitor, a limitação do lado direito é marcada com uma linha vertical, e a imagem da tela foi muito além dessa linha.
Obrigado, mas este guião salva igualmente mal.
Leia a minha resposta novamente. Abra o código fonte curto, descubra-o e... lucro!