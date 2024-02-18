Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 82

Por favor, por favor:

Esta é a linha originalmente em questão

Str[ArrayResize(Str, ArraySize(Str) + 1) - 1] = FileReadString(handle);
 
E eu estou apenas a falar da abordagem geral. As pessoas olham para ela e a um nível subconsciente aprendem que é assim que deve ser. E depois: "MQL5 é mais complicado que MQL4, porque muitas verificações têm de ser feitas". Li uma declaração dessas em algum tópico hoje.

 
Comentários não relacionados a este tópico foram movidos para "Perguntas dos iniciantes do MQL5 MT5 MetaTrader 5".
 
Não é para principiantes de todo.

 
Abençoado seja aquele que acredita. Há apenas 10 minutos atrás houve aqui uma pergunta de um novato que provavelmente leu o tópico. Artem moveu a sua pergunta para outro fio. Achas que não são muitos? Infelizmente, não. Não temos controlo sobre isso.

 
Mais uma vez, este tópico não é para novatos. As ações do moderador são ditadas por ele.

 

Como este tópico não é para iniciantes, talvez os profissionais possam me dar uma resposta aqui.

Encontrei um problema ao não conseguir fazer uma captura de tela com um certo número de barras, ou seja, a barra esquerda é fácil de encontrar, mas como ajustar o tamanho da captura de tela para se ajustar ao número especificado de barras não é claro - o resultado varia constantemente dependendo do zoom e do modo de tela cheia (F11).

Por favor, ajude-me a resolver o problema.

 
Tira uma ideia a partir daqui.

 
Obrigado, mas este script também salva incorretamente.

No meu monitor, a limitação do lado direito é marcada com uma linha vertical, e a imagem da tela foi muito além dessa linha.


 
Leia a minha resposta novamente. Abra o código fonte curto, descubra-o e... lucro!

