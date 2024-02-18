Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 75
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Eu coloquei o EA no gráfico no sábado, mas o EA pode obter a hora do último tick, é por exemplo no Market Watch 23:58, e minha hora local é 04:45. A hora do servidor eu não sei.
Minha pergunta é: Quanto tempo passou desde o último tick até o tempo do servidor (tempo do terminal)
Pensei por um tempo. Acontece que não há diferença quando um EA é anexado a um gráfico. Enquanto não houver um tick real, não podemos executar aquela parte do algoritmo do programa que usa o tempo real do servidor.
Se forem necessários cálculos antes do tick chegar, então solicite o ServerGMTOffset.
Portanto, o problema pode ser resolvido mesmo sem o ServerTradeTime().
Já pensei nisso. Acontece que não há diferença quando o EA é anexado ao gráfico. Enquanto não houver um tick real, não podemos executar aquela parte do algoritmo do programa que usa o tempo real do servidor.
Se forem necessários cálculos antes do tick chegar, então solicite o ServerGMTOffset.
Assim, o problema pode ser resolvido mesmo sem o ServerTradeTime().
O usuário não conhece o Offset do servidor, ele não sabe disso.
Apenas dois valores são conhecidos, e estes dados não são suficientes para calcular"quanto tempo passou desde o último tick até ao tempo do servidor(terminal)".
Esta é uma tarefa muito peculiar e não vejo uma solução, como você vê.
Eu coloquei o EA no gráfico no sábado, mas o EA pode obter a hora do último tick, é por exemplo no Market Watch 23:58, e minha hora local é 04:45. A hora do servidor eu não sei.
A questão é quanto tempo passou desde o último tick até o tempo do servidor (tempo do terminal)
Não é só uma hora, é um encontro. A data e a hora. Assim, a operação aritmética com estes dados dará a diferença em segundos, o que não é difícil de traduzir em dias, horas, minutos e segundos.
Além disso, você precisa verificar o que o TimeTradeServer irá mostrar nos finais de semana.Preste atenção à discrepância entre a hora do servidor e a hora local, e depois à correspondência exata entre a hora local e a hora estimada do servidor.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Características da linguagem mql4, subtilezas e truques
fxsaber, 2018.03.29 14:32
Você pode refazer este código para forex
Obrigado, eu vou dar uma olhada. Mas também há símbolos não cambiais.
O que não é conveniente é que você não pode simplesmente e brevemente obter a hora atual do servidor, em qualquer momento.
Ambos não são apenas tempo, são datas. Em outras palavras, é tanto a data como a hora. Assim, a operação aritmética com estes dados dará a diferença em segundos, o que não é difícil de traduzir em dias, horas, minutos e segundos.
Além disso, precisamos verificar nos fins de semana o que o TimeTradeServer mostra.Observe a discrepância entre a hora do servidor em segundos e a hora local, e então a correspondência exata entre a hora local e o cálculo da hora do servidor.
Imprimi-o da mesma forma, mas não pode ser usado ao fim-de-semana. Em geral, a informação deve ser testada.
A tarefa é mínima:"quanto tempo passou desde o último tick até o tempo do servidor (terminal)".
Obrigado, eu vou dar uma olhada. Mas, por outro lado, há símbolos não forex.
Se o corretor tiver pelo menos um símbolo forex, ele irá trabalhar para outros.
Se o corretor não tem um símbolo Forex, surge a questão da razoabilidade.
Obrigado, eu vou dar uma olhada. Mas também há símbolos que não são forex.
Não é conveniente que você não possa simplesmente e brevemente obter a hora atual do servidor, em qualquer momento.
Também o tenho impresso, mas como o usar no fim-de-semana. Em geral, você precisa girar as informações fornecidas.
A tarefa é mínima:"quanto tempo passou desde o último tick até o tempo do servidor (terminal)".
Claro que precisamos verificar, mas a julgar pela diferença entre TimeCurrent e TimeTradeServer, podemos assumir que a diferença vai crescer.
Por favor, diga-me se a hora do servidor MQ-demo é a mesma que em Moscovo.
Vale a pena verificar, mas a diferença entre TimeCurrent e TimeTradeServer sugere que a diferença irá aumentar.
Por favor, diga-me se a hora do meu servidor MQ-demo é a mesma que a minha hora de Moscovo e o que mostra se a hora do servidor não é a mesma que a minha hora local?
Robo
A minha hora local era 17:17:13
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégia de negociação
Bugs, bugs, perguntas
fxsaber, 2017.05.19 22:35
O TimeTradeServer pode devolver todo o tipo de disparates. Por exemplo, um valor inferior ao TimeCurrent. Isto anula completamente a sua aplicação prática.
Se eu entendi a idéia corretamente, o TimeTradeServer deve calcular o tempo decorrido após receber o TimeCurrent e adicionar essa diferença, tipo emular os valores futuros do TimeCurrent.
Agora, depois de gerir o Expert Advisor
podes ver qualquer disparate.
Anote as datas.
E de quem é a culpa disto, do terminal, ou do CD com as configurações tortas?