o que um começo frio leva a um caso como este.
e é disso que se trata.
agora execute-o novamente
e o resultado do teste é completamente diferente
@Renat Fatkhullin, forneça fortes evidências de que o testador está preciso e pronto para uso.
Onde estão os critérios claros para a validação do testador? Onde está a reprodutibilidade a 100% e o acordo com o benchmark?
Onde está a argumentação de ferro das suas palavras?
Proponho que TODOS os vossos peritos em validação para o testador sejam colocados no domínio público. Sugiro pagar às pessoas que escrevem os EAs que falham ao testador. E incluí-los na base de verificação depois de ajustar o testador.
O testador está em bruto e todos o estão a provar. Por que se você quiser encontrar um bug no testador, ele é encontrado muito rapidamente? Por que 16 anos de experiência em plataformas de escrita não nos permitem escrever um testador em que possamos confiar? Cada construção tem um sentimento do testador - perplexidade.
com o lançamento do build 1583 voltaremos à questão do desencontro de carrapatos na história com carrapatos no testador sobre carrapatos de baixa liquidez
O Service Desk respondeu-lhe que o problema foi resolvido? A última resposta foi "estamos a trabalhar nisso".
O problema ainda não foi resolvido. Infelizmente, nem tudo depende dos desenvolvedores, parte do problema depende da qualidade dos carrapatos no servidor de troca.
Estamos a tratar disso. Espere um pouco, por favor.
Aqui está um roteiro de verificação, por exemplo. Ele verifica a correspondência entre carrapatos e barras de minutos. Ainda não está optimizado. Pode ser acelerado solicitando carrapatos em uma faixa mais ampla. Mas é mais claro nesta forma, porque pede carrapatos para cada minuto separadamente.
Eu obtive o seguinte resultado em Metaquotes-Demo
Está tudo bem?
O departamento de serviço disse-lhe que o problema foi resolvido? A última resposta foi "está a ser investigado".
O problema ainda não foi resolvido. Infelizmente, nem tudo depende dos desenvolvedores, parte do problema depende da qualidade dos ticks carregados para o servidor de troca.
A descobrir. Por favor, espere, por favor.
e aqui mostrou um novo bug - execução no testador a 0 na primeira corrida fria, que apareceu depois de usar todos os ticks no testador.
Eu não me estou a queixar.
a aplicação em SD é por outro motivo - carrapatos inconsistentes.
e aqui mostrou um novo bug - execução no testador ao preço 0 na primeira corrida fria, que apareceu depois de usar todos os ticks no testador.
Isto é do mesmo lugar. O problema com as carraças é o mesmo.
O caso que você descreve não aconteceu antes? Não.
De onde é que ele veio? No processo de resolver o problema das carraças de correspondência
Obrigado. Uma pequena notaNão é maneira de definir a afiliação de forex/exchange - muitos transmitem forex stack.
O que tem isto a ver com o facto de a troca não ser uma troca?
se uma pilha de divisas está sendo transmitida, significa que as barras são construídas por barbatanas.
O que tem a bolsa de valores a ver com isso?
se um tumblr está a ser transmitido, significa que as barras são construídas em barbatanas.
O que são as flippers em forex? Abra aqui a demonstração do Servidor FIBOGroup-MT5.
Se a profundidade do mercado for transmitida, as barras são construídas com base em barbatanas, caso contrário, são construídas com base em lances
Eu entendo a sua pergunta. Ultimamente, devido à expansão da funcionalidade do tick, existem configurações - "sempre construir por barbatanas", "sempre construir por lances", "construir dependendo da tradução da pilha".
As duas primeiras configurações não são levadas em conta neste script. É calculado da "maneira antiga".