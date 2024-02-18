Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 78
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Removi uma seção arbitrária, com vários dias de duração, e fiz um loop, começando do tempo atual, na história, até que me deparei com um turno incorreto.
Desculpe a falta de código, eu construí-o sozinho para um caso especial.
Receio que não haja ajuda construtiva sem um exemplo concreto.
ZS fiquei curioso, por isso fiz todas as demonstrações que tinha em mãos. Sem erros.
Viu a hora actual ou passou pela história?
Receio que sem um exemplo concreto do desenho, não vai funcionar.
Infelizmente, de momento não estou preparado para dar um exemplo reprodutível.
A ver a hora actual ou a correr pela história?
Atual. Não fiz uma verificação completa do histórico.
Atual. Não fiz uma verificação completa do histórico.
Não há necessidade de fazer um exaustivo, simplesmente removendo parte da história e fazendo um looping de volta em profundidade, rapidamente dará uma resposta.
Vou tentar preparar um exemplo para reproduzir, mas mais tarde.
Não é necessário um completo, uma simples remoção de parte da história e um ciclo em profundidade dará rapidamente a resposta.
O método é baseado na análise da última e primeira barra da semana de negociação. Portanto, a remoção de peças não deve afetar o resultado.
Vou tentar preparar um exemplo para o reproduzir, mas mais tarde.
Será interessante de se ver.
Para forex você pode refazer este código a partir de fours
Este código não está a funcionar como esperado.
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily: TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily: TimeGMT() = 2018.03.30 16:31:01
Este código não está a funcionar como esperado.
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily: TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily: TimeGMT() = 2018.03.30 16:31:01
Você mostrou que o código funcionou perfeitamente! O TimeServerGMT é o mesmo que o TimeGMT.
Este código não está a funcionar como esperado.
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily: TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily: TimeGMT() = 2018.03.30 16:31:01
A função do TimeServerGMT() é encontrar a hora GMT correspondente à hora de Market Watch.
Você mostrou que o código funcionou perfeitamente! O TimeServerGMT é o mesmo que o TimeGMT.
Eu gostaria de ter o horário do servidor de acordo com a GMT.