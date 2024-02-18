Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 78

Andrey Khatimlianskii:

Removi uma seção arbitrária, com vários dias de duração, e fiz um loop, começando do tempo atual, na história, até que me deparei com um turno incorreto.

Desculpe a falta de código, eu construí-o sozinho para um caso especial.

Receio que não haja ajuda construtiva sem um exemplo concreto.

 
fxsaber:

ZS fiquei curioso, por isso fiz todas as demonstrações que tinha em mãos. Sem erros.

Viu a hora actual ou passou pela história?

 
fxsaber:

Receio que sem um exemplo concreto do desenho, não vai funcionar.

Infelizmente, de momento não estou preparado para dar um exemplo reprodutível.

 
Andrey Khatimlianskii:

A ver a hora actual ou a correr pela história?

Atual. Não fiz uma verificação completa do histórico.

 
fxsaber:

Atual. Não fiz uma verificação completa do histórico.

Não há necessidade de fazer um exaustivo, simplesmente removendo parte da história e fazendo um looping de volta em profundidade, rapidamente dará uma resposta.

Vou tentar preparar um exemplo para reproduzir, mas mais tarde.

 
Andrey Khatimlianskii:

Não é necessário um completo, uma simples remoção de parte da história e um ciclo em profundidade dará rapidamente a resposta.

O método é baseado na análise da última e primeira barra da semana de negociação. Portanto, a remoção de peças não deve afetar o resultado.

Vou tentar preparar um exemplo para o reproduzir, mas mais tarde.

Será interessante de se ver.

 
fxsaber:
Para forex você pode refazer este código a partir de fours

Este código não está a funcionar como esperado.

2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily: TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily: TimeGMT() = 2018.03.30 16:31:01


 
Alain Verleyen:

Este código não está a funcionar como esperado.

Você mostrou que o código funcionou perfeitamente! O TimeServerGMT é o mesmo que o TimeGMT.

 
Alain Verleyen:

Este código não está a funcionar como esperado.

A função do TimeServerGMT() é encontrar a hora GMT correspondente à hora de Market Watch.

 
fxsaber:

Você mostrou que o código funcionou perfeitamente! O TimeServerGMT é o mesmo que o TimeGMT.

Eu gostaria de ter o horário do servidor de acordo com a GMT.

