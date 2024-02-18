Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 62
Você tem uma foto de como seria? Não muito claro, eu ainda não useiOBJ_CHART
Não há fotografia. Mas você pode construí-lo à mão. Selecione Insert -> Objects -> Graphic Objects -> Chart e depois de inserir OBJ_CHART assim, selecione "Draw object as background" nas propriedades do objeto, desativando escalas.
Obrigado, parece fixe.
No modo de depuração, você não pode saber o valor retornado por uma função ou expressão.
Por exemplo
Por exemplo, o que as funções alocadas retornaram.
Eu uso (não apenas no modo de depuração) desta forma
Resultado
Estrutura do resultado da verificação da solicitação de comércio (MqlTradeCheckResult)
Descrição do campo
Campo
Descrição
balanço
Valor do saldo que será após a execução da operação de negociação
patrimônio líquido
Valor do capital próprio, que será após a execução da operação
margem
Margem necessária para a operação comercial requerida
margin_free
O montante de capital próprio que restará após a execução da operação exigida
nível_da_margem
O nível de margem que será definido após a execução da operação comercial requerida
Estes campos correspondem à linha no separador Comércio
Os mesmos valores mostram o estado atual, mas a estrutura não está retornando os valores calculados que estarão lá depois que a troca for executada?
Mostra os valores calculados que estariam nesta linha se a ordem de negociação fosse executada.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégia de negociação
Biblioteca de classes genéricas - bugs, descrição, perguntas, peculiaridades de uso e sugestões
Renat Fatkhullin, 2017.12.08 23:34
Não temos estrutura MqlDeal, uma vez que os formatos dos registos comerciais são flutuantes e em expansão periódica. Sem isso, é impossível estender a funcionalidade da plataforma.
Portanto, a única opção é acessá-los através da função Obter. E o acesso a outros campos do registro anteriormente afetado é muitas vezes mais rápido do que o primeiro acesso, pois o registro está em cache.
No teste acima, os números da troca são novos a cada vez, o que continuamente joga fora o cache da troca previamente selecionada.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégia de negociação
MT5 vs MT4. A velocidade de enchimento das matrizes.
Renat Fatkhullin, 2017.12.12 12:19
1) A ideia está errada, as matrizes locais não se enchem mais rapidamente (grosso modo, sem descer ao nível micro)
2) As matrizes precisam ser preenchidas rapidamente através de funções normais de inicialização
3) Para maximizar a velocidade, é melhor manter a matriz como um vetor (unidimensional), para que você tenha mais chances de otimizar o acesso. Porque a multidimensionalidade limita-o estritamente a quadros obrigatórios e obriga o compilador a fazer um cálculo extra constante de índices multidimensionais.4) As matrizes para acesso rápido devem ser mantidas estáticas, o que reduz drasticamente a quantidade de cheques para outliers
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Abertura da posição de venda em mql5
fxsaber, 2017.12.12 21:56
Resultado
Permite que você descubra rapidamente porque os mercados não estão abrindo no testador. Talvez seja o mau comportamento do testador ter ordens de mercado banidas desta forma e ordens pendentes não.
Eu sugiro que quando SYMBOL_FILLING_MODE é zero, o testador deve substituir este valor por(SYMBOL_FILLING_IOC | SYMBOL_FILLING_FOK). Isto é, permite a negociação completa quando o corretor não especifica o campo de símbolo apropriado.