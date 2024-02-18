Características da linguagem mql5, subtilezas e técnicas - página 68
fxsaber, 2018.01.28 12:25
Indicador
Consultor Especialista
Rápida implementação de um OnTick de múltiplos símbolos
Posso usá-lo em vez de um temporizador? Vamos ver
Sim, o OnInit está a subscrever símbolos de uma série
Sequência de execução Init() e DeInit()
Slava, 2017.04.14 10:21Os serviços terão OnTick(string symbol). Mas as carraças de um determinado símbolo terão de ser subscritas.
fxsaber, 2018.01.29 15:24A velocidade da Otimização depende da seqüência de passes. Se os passes de um único personagem forem primeiro, seguidos dos passes de múltiplos símbolos, o tempo de execução será menor do que com a sequência inversa dos passes de optimização.
ZS Provavelmente 90% do dinheiro da nuvem poderia ser economizado com a escrita normal do código. Mas isso é a última coisa em que os autores estão a pensar.
Rápida implementação do OnTick com múltiplos símbolos
Fixe!!!
Isto realmente funciona mesmo sem os serviços há muito esperados.
Muito obrigado!
No entanto, por mais que eu tentasse na MQL4, não funcionava. O indicador iCustom simula as mensagens do utilizador durante cerca de 10 milissegundos após o último pedido iCustom e mantém-se "silencioso" depois disso.
No MT4 a vida útil dos "cabos" indicadores é controlada pelo próprio Terminal. Portanto, esta solução não é adequada.
Este método é descrito há mais de sete anos.
fxsaber, 2018.02.06 11:29
Rápida implementação do OnTick com múltiplos símbolos