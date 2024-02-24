Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 490
Três camadas, cada uma com 9 neurónios. Na foto, a trama é muito longa, de 2004 a 2016. Escolhi a história mais longa para verificar se o resultado é estável ao longo de todo o intervalo. Em geral o drawdown no atacante é o maior, mas por outro lado o bot começou a ganhar na segunda metade do atacante.
Eu treinei por apenas 3 meses (história -1 min TF - futuros Sber - 3.17). Testado em 3 mo - Sber 6.17 futuros.
Uma rede mais simples - 15,15,15,10,1 (41 neurônios) na amostra de treinamento deu resultados incríveis, mas nos próximos futuros (Sber-6.17) os resultados estão no positivo, mas não no ótimo.
É muito cedo para dizer. O horizonte é largo. Verei em meio ano, um ano, depois do teste)
Quatro camadas de rede, a pisar.
Não, tem de ser aqui e agora. A sério? - Preciso de um sistema a funcionar agora.
É por isso que, a propósito, escolho um curto intervalo de treinamento (3 meses) e o mesmo teste. Imho, por mais 1 minuto e não é necessário. Pode até ser prejudicial)).
Quatro camadas de rede, a pisar à volta.
Sim, o ambiente NS é o quê? R?
Sim, através de bosques aleatórios, muito rápido.
Sinceramente.
Não, tem de ser aqui e agora. Você não diz. - Um sistema de trabalho é necessário agora.
Eu não sei. Alguns meses para o backtest não será suficiente. Então você pode pegar um pouco de pulga e um bom ajuste, só então estará na frente na maioria dos casos.
Os fortes são muito mais previsíveis do que as moedas. É claro que não é fácil, mas há mais chances de sucesso em futuros.
MQL4)
Eu não sei. Alguns meses não serão suficientes para uma paragem. Desta forma, você pode pegar um pouco de saco de pulgas e ter um bom ajuste, só então ele vai derramar sobre a frente na maioria dos casos.
Não estou a verter para a frente, já escrevi - 3 meses para a frente - voo normal e sem sinais de que o desempenho termina. 100 negócios + metodologia de aprendizagem.
Então vai em frente, se é tão previsível. Mas acho que não. Eu estou lá desde 08))
Na verdade, o retorno por unidade de investimento é o mesmo - em Forts a alavancagem é menor ~1:10, mas os movimentos são maiores. Em forex a alavancagem é enorme, mas os movimentos são pequenos.
Então vai para os Fortes, se é tão previsível. Mas acho que não. Estou lá desde '08.))
Eu ainda não tenho dinheiro suficiente para Forex, mas vou negociar lá assim que eu tiver).
Em geral, os mercados mais previsíveis são os de ações.
Vou corrigir, eu tenho 9 pesos e outros, e os neurónios de activação têm 3, para ser exacto.