Vou acrescentar não para discussão
https://www.kdnuggets.com/2018/05/poll-tools-analytics-data-science-machine-learning-results.html
Parece que se procurarmos por software de pesquisa, a escolha seria Python, como o mais evoluído.
O meu software nem sequer está no porão da lista). Mas as próximas tarefas que obviamente já não consegue realizar.
Há mais um em rápido desenvolvimento - oRapidMiner. Vou ter de ver que tipo de ferramenta é.
Mas agora eles finalmente fizeram o que prometeram em 2017 - pagamentos baseados na reputação. A janela deslizante para os últimos 20 torneios dá um ponto para cada torneio ao vivo<0,693. O número de pontos é a reputação, max=20. Registo actual na minha opinião = 9. Os concorrentes de maior reputação serão premiados mesmo sem empilhamento.
Sim, vi uma carta deles, lembro-me que era 0.1NMR por rodada (ao vivo<0.693), se não me engano...
O RapidMiner também não é uma aplicação gratuita.
RapidMiner é uma aplicação e não acho que seja grátis.
Sim, já procurei. É como o LabView da NI ou VisSim. Pago - a configuração mínima é de 10 tons de verde por ano.
Porque será que isto pode estar a acontecer?
Usando DNN Darch, backpropagation, dropout.
Epoch: 16 of 100
Erro de classificação no conjunto de comboios: 41,69% (2668/6400)
Época: 17 de 100
Erro de classificação no conjunto de trens: 31,87% (2040/6400)
Época: 18 de 100
Erro de classificação no conjunto de trens: 32,09% (2054/6400)
Época: 19 de 100
Erro de classificação no conjunto de comboios: 39,55% (2531/6400)
Época: 20 de 100
Erro de classificação no conjunto de comboios: 38,02% (2433/6400)
Época: 21 de 100
Erro de classificação no conjunto de trens: 49,89% (3193/6400)
Época: 22 de 100
Erro de classificação no conjunto de comboios: 50,56% (3236/6400)
Época: 23 de 100
Erro de classificação no conjunto de trens: 45.56% (2916/6400)
Portanto, é preciso uma rede bem treinada a partir do passo 17 e a degrada pelo passo 21.
Entendi.Não funcionou:
desistir de colocar uma nova máscara a cada época, eu vou mudar para cada miniBatch - deve ficar melhor
Erro de classificação no conjunto de comboios: 45,11% (2887/6400)
Época: 10 de 100
Erro de classificação no conjunto de comboios: 34,92% (2235/6400)
Época: 11 de 100
Erro de classificação no conjunto de trens: 30,16% (1930/6400)
Época: 12 de 100
Erro de classificação no conjunto de trens: 45,28% (2898/6400)
Época: 13 de 100
Erro de classificação no conjunto de trens: 39.56% (2532/6400)
SanSanych Fomenko:
Ao contrário do Rating, existem algumas nuances a entender no ranking Python:
A situação com o Python 2.7 é a mesma que com o MQL4. Portanto, para um novo projeto não há escolha de versão - você pega Python 3.
Jython, Pypy, Iron-python, etc. - são intérpretes Python para outras linguagens de programação, não versões do próprio Python. É por causa destes intérpretes que Python é agora empurrado para todo o lado.
A versatilidade é uma grande vantagem porque não é específica do domínio.
Eu fiz a minha escolha conscientemente, porque considero Python um zé-ninguém em comparação com o R.
Mas eu não sou contra Python - se alguém quiser, que o faça; além disso eu apoio tal desejo de se envolver em Python, porque Python é necessário para implementar blocos de decisão em Expert Advisors, que (blocos) são difíceis/complicados/impossíveis de implementar em µl. Mas eu estou muito interessado em promover tal comunidade, especialmente se eles realmente me mostrarem pelo menos o teste de EAs que usam Python. Isso não é um problema com o R.
Fez alvos de contra tendência, ou seja, ver se haverá lucro ao abrir acima/abaixo do MA quando o preço tocar o MA.
Resultados fora da amostra de treinamento.
Bem, 30% das tendências parecem estar confirmadas, por isso não é claro como fazer lucro.
Especialmente se o teste real de EAs que usam Python é mostrado aqui. Com R este problema não existe.
Eu já mostrei testes de tal TS várias vezes. Não em Python, mas em outro software. Com Python, se houver um TS, também não haverá problemas.
Também não há problemas com R - Eu fiz TC em R e testei-o. Mas o próprio R não ficou comigo, parecia ser mais prático com outros softwares - SciLab (não só no Top, mas também no porão)).
Imho, você está dramatizando a situação, reduzindo-a à insubstituibilidade do R. A propósito, eu também não tenho nada contra o R, e até o uso ocasionalmente.
Uma linguagem de programação é apenas uma ferramenta para resolver problemas. Um programador não deve estar vinculado a uma determinada língua. As ferramentas estão em constante mudança, evoluindo e desaparecendo.
Para mim, aprender uma nova língua no nível inicial é descarregar "língua de referência" ou "especificação de língua" (as línguas normais têm esta documentação no site oficial) e implementar uma tarefa simples na língua aprendida. Só depois disso você pode avaliar a sintaxe e as possibilidades da linguagem de programação.
Os atalhos Python+MQL5 estão presentes em abundância no Github. Talvez eu crie a minha própria...
A linguagem de programação inicial de muitas pessoas era PHP. Quando se conhece apenas uma língua, parece ser bom. Por muito tempo eu não consegui entender porque os programadores profissionais não gostam de PHP, até que aprendi C# e Java. Agora eu posso definitivamente afirmar que o PHP é terrível em sintaxe e biblioteca.
Neste momento, Python é melhor que R. Se o R melhorar amanhã, voltarei a ele, mas ainda não...