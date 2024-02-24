Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 968
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Na programação, muitas vezes escolhe-se o que é mais conveniente do que o que é útil, funcional, mas regar para fazer uma escolha extremamente questionável não é.
Que conveniência há, aqui Rattle - novamente recusou-se a ler um arquivo para o modelo de teste, enquanto engraçado que lê aquele em que o modelo foi construído (se você carregá-lo separadamente), e similar não lê - e você não pode entender o que ele tinha errado.
Bem, estou a ter dificuldades com a multithreading - não tenho memória suficiente. Encontrei um artigo sobre como converter algo lá, mas ainda não entendo como usá-lo....
SanSanych, a única fonte de distribuição é o site python :)
Para estatísticas e aprendizagem de máquinas, as extensões IPython e anaconda. Vá para a comunidade russa de opendatascience ou veja os vídeos de Yandex. Eles não ouviram falar em R de todo. Então, o que conta como padrão? Experimente python para formar a sua própria opinião e comparar. Além disso, conhecer python, como você disse, permitirá que você faça mais do que apenas estatísticas, e faça outras coisas se necessário.
Existem outras fontes, mais autorizadas, para estatísticas de uso do idioma. Eu cito regularmente informações dessas fontes.
Tenho várias notícias sobre estatísticas - nem perto de python, por isso também não há incentivo para estudá-la. Os textos R, por outro lado, são regulares.
Há uma ideia errada de mim aqui no site como um fã de R. Eu não sou fã de nenhuma linguagem de programação e R em particular, para mim uma linguagem de programação é uma ferramenta. Mas estou muito interessado em organizar um encontro especializado de traders sobre estatísticas neste site, e R como um "sistema de gráficos e estatísticas" é derivado deste interesse. E eu passo meu tempo neste site para estatísticas e R é uma expressão absolutamente precisa dos meus pensamentos nesta área e não mais.
Existem outras fontes, mais autorizadas, para determinar as estatísticas de uso do idioma. Cito regularmente informações provenientes destas fontes.
Tenho várias notícias sobre estatísticas - sem pitão em nenhum lugar, portanto, nenhum incentivo para estudá-la. Os textos R, por outro lado, são regulares.
Há uma ideia errada de mim aqui no site como um fã de R. Eu não sou fã de nenhuma linguagem de programação e R em particular, para mim uma linguagem de programação é uma ferramenta. Mas estou muito interessado em organizar um encontro especializado de traders para estatísticas neste site, e R como um "sistema de gráficos e estatísticas" deriva deste interesse. E eu passo meu tempo neste site em estatísticas, enquanto R é uma expressão absolutamente precisa de pensamentos nesta área, nada mais.
Não, eu não tenho uma opinião.
Estou apenas escrevendo pelos meus próprios sentimentos o que eu mais gostava, porque não sou um programador e apenas hilariante para mim mesmo. É por isso que estou a dizer que gostei.
Gosto deste conector como você o tem, terei que encomendá-lo também se eu continuar. Eu realmente não me importo agora porque a não-estacionariedade não pode ser morta por métodos estatísticos, como todos nós descobrimos, mas apenas com a Providência de Deus e estratégias altamente especializadas como a arbitragem ou o comércio noturno.
Que conveniência há, aqui o Rattle - novamente recusou-se a ler um arquivo para o teste do modelo, enquanto o engraçado é que ele lê aquele em que o modelo foi construído (se você carregá-lo separadamente), e não lê um similar - e você não consegue entender o que ele tem de errado.
Bem, estou a ter dificuldades com a multithreading - não tenho memória suficiente. Encontrei um artigo sobre como converter algo lá, mas ainda não entendo como usá-lo....
Só nos últimos meses tenho usado chocalhos - é extremamente conveniente verificar os meus pensamentos e sem problemas. É mais conveniente escrever script em R na preparação inicial dos preditores, salvá-lo em .RData, e depois carregar este arquivo no guizo.
O Multithreading é daqui. Você pode carregar todos os núcleos e computadores vizinhos também.
PS.
Aconselhamento para aprender inglês. É ridiculamente fácil de aprender, com base na autodisciplina e no conhecimento básico da gramática.
0. preparar pedaços de papel de cerca de 4 * 5 cm
1. Pegue um parágrafo de qualquer texto e traduza-o. Cada nova palavra que você escreve em uma folha de papel separada: em inglês de um lado, em russo do outro.
2. Várias vezes ao dia olha-se através destes pedaços de papel de ambos os lados: uma vez do lado inglês, a outra do lado russo.
3. Isto tem de ser feito regularmente.
4. Após algumas semanas, você vai memorizar até 50 palavras por dia.
5. Tudo o que você precisa é de um par de milhares de palavras para ler inglês fluentemente.
Dentro de alguns meses, você não terá problemas com o inglês, e os problemas com o significado das palavras em russo e inglês virão à tona.
Como todos nós descobrimos, a não-estacionariedade não é morta por métodos estatísticos, mas apenas pela providência divina e por estratégias altamente especializadas, como a arbitragem ou o comércio noturno.
Se se trata de não-estacionariedade, um grande número de publicações, o mainstream é GARCH. Em todo o lado, desde negociações de alta frequência até negociações de dia.
Se se trata de instabilidade, um grande número de publicações, o mainstream é GARCH. Em todo o lado desde a alta frequência até ao dia.
Já vi os artigos, não vi os gráficos do real :)
Viu os artigos, não viu os gráficos do mundo real :)
Bem, o que é que tu.... Uma vez encontrei um artigo sobre a variante GARCH de todas as ações do S&P500.
Eu acho que o TS ideal é o GARCH+MO. O GARCH é especialmente interessante - o modelo cobre lacunas.
Mais uma vez eu estava convencido de que R não é a minha coisa :) a sintaxe quase não é realçada, o código é ilegível, os erros quase não são realçados. O código em si e a linguagem não são esteticamente agradáveis
aqui podem estar os vossos contra-argumentos
Sim, você pode treinar um algoritmo em 3 linhas ao invés de 5 em python, só isso. A legibilidade em python seria melhor. Não vejo nenhuma vantagem com pacotes de MO, é tudo a mesma coisa.
Mostre-me um exemplo. Tenho-o assim no Rstudio/ Tudo é afinado e personalizável de acordo com as preferências do utilizador
E os erros são instantaneamente mostrados.
Já pedi mais de uma vez, escreva modestamente e não avalie o que você não sabe usar.
Aprenda o básico.
Boa sorte.
Mostre-me um exemplo. Tenho isto em Rstudio/ Tudo é ajustado e ajustado às preferências do usuário
E os erros são instantaneamente mostrados.
Pedi-lhe repetidamente para ser modesto e não avaliar o que não sabe usar.
Aprenda o básico.
Boa sorte.
É inútil discutir, para o meu gosto este editor fica feio em qualquer esquema de cores, linguagem também.
Eu acho que você viu o código em python, vscode IDE e caderno de júpiter.
SanSanych, a única fonte de distribuição é o site python :)
Para estatísticas e aprendizagem de máquinas, a extensão IPython e a anaconda. Vá para a comunidade russa opendatascience ou veja os vídeos de Yandex. Eles não ouviram falar em R de todo. Então, o que conta como padrão? Experimente python para formar a sua própria opinião e comparar. Além disso, conhecer a pitão, como você disse, lhe permitirá fazer não apenas estatísticas, mas outras coisas, se necessário.
É também uma linguagem interpretada, mas perfeitamente destacada e verifica a sintaxe na mosca, não só depois de lançar o script, + dobras de código, blocos de notas e um monte de outras guloseimas.
Estupidez sobre estupidez.
1. Pacotes/módulos em Python podem ser carregados usando pip install / conda install com o mesmo nome os pacotes podem não corresponder no conteúdo. E este perl " a única fonte da distribuição lá é o site python :)" deve ser colocado nos anais.
2. Nem o IPython nem o anaconda são extensões do MO. O primeiro é um editor simples com execução de código de linha/bloco enquanto o anaconda é um sistema de gerenciamento de pacotes (como um repositório) e não apenas Python, mas também R.
Se quer mostrar os seus conhecimentos, tenha-os. Caso contrário, estás a mostrar o teu amadorismo.
Sê modesto.