é inútil discutir, para o meu gosto este editor fica feio em qualquer esquema de cores, linguagem também.
Acho que você mesmo já viu o código em python, vscode IDE e caderno de júpiter.
Não há necessidade de discutir, não há necessidade de fazer avaliações pejorativas.
Todos usam aquilo a que estão habituados, útil, simples, etc...
Eu respeito as diferentes abordagens, mas não gosto quando alguém começa a criticar algo sem um conhecimento profundo do assunto.
Não há necessidade de conduzir discussões para um beco sem saída como R vs Python vs Java ou Windows vs Linux. Não servem de nada, apenas para os nervos.
Boa sorte.
Estupidez sobre estupidez.
1. Pacotes/módulos em Python podem ser carregados com pip install / conda install e os pacotes com o mesmo nome podem não ter o mesmo conteúdo em absoluto. E este perl " a única fonte da distribuição lá é o site python :)" deve ser colocado nos anais.
2. Nem o IPython nem o anaconda são extensões do MO. O primeiro é um editor simples com execução de código de linha/bloco enquanto o anaconda é um sistema de gerenciamento de pacotes (como um repositório) e não apenas Python, mas também R.
Se quer mostrar os seus conhecimentos, tenha-os. Caso contrário, estás a mostrar o teu amadorismo.
Sê modesto.
Eu não entendo qual é a razão do seu resmungo em geral, algumas palavras e porcarias que você escreveu.
Se você quiser fotos - Eu baixei xgb em um computador novo em 3 minutos e criei um exemplo de teste. Não tens mais ninguém com quem discutir pelo R? :)))
Escrevi respeitosamente que R e R estúdio é uma linguagem feia e IDE, mas tenho um grande respeito por aqueles que conseguem trabalhar com ela sem lágrimas.
E de homens que ela já ouviu,
Que este mal ainda não é uma mão tão grande:
"É só uma questão de arranjar óculos.
Ela tem meia dúzia de copos para ela;
Ela rodopia os óculos desta e daquela maneira:
Ela pressiona-os até à pele, ou põe-nos na cauda,
e depois cheira-as, e depois lambe-as;
Os óculos não têm qualquer efeito.
"Phew! - ela diz, - e ele é um idiota,
que ouve as mentiras do povo:
Eles só me contaram tudo sobre os Óculos;
Eles não me servem para nada."
E o mico, na sua raiva e tristeza.
Ela bateu-lhes com tanta força numa pedra,
e fez um splash e um splash e um splash.
Infelizmente, é assim com os homens:
Por mais útil que uma coisa seja, não vale nada,
O conhecimento do homem ignorante é tudo em vão;
Mas se os ignorantes forem mais instruídos,
ele também odeia isso.
A fábula de Krylov Macaco e Óculos é notável antes de mais nada porque a ideia principal nela está expressa não só na moralidade, a ironia principal está no texto. O leitor atento compreenderá facilmente que o Macaco desempenha o papel de ignorante, enquanto que os óculos estão directamente associados à ciência. Pessoas-Martyskas, que não sabem nada sobre ciência, clarividentes e de visão aguçada como óculos, muitas vezes só fazem rir com a ignorância de todos à sua volta. A ignorância, especialmente dos altos funcionários, afecta todos à sua volta. A ironia é que eles não podem esconder a sua simplicidade e inépcia.
me mostre o gráfico de equidade, macaco )) - análise
A frase "mostre-me o gráfico de equidade, o mico)" é antes de tudo notável pelo fato de que sua idéia chave não se expressa apenas em moralidades, a ironia principal está nas entrelinhas. Um leitor atento compreenderá facilmente que o mico desempenha o papel de ignorante e "mostre-me o gráfico de equidade" está directamente associado à negociação. As pessoas-marmotas, que não sabem nada sobre comércio, muitas vezes fazem todos à sua volta rir com a sua ignorância. A ignorância, especialmente dos adeptos de R de alto nível, afecta todos à sua volta. A ironia é que eles não podem esconder a sua simplicidade e ignorância.
Boas notícias. Pacotejsr223: Uma integração da plataforma Java para R com as linguagens de programação Groovy, JavaScript, JRuby (Ruby), Jython (Python), e Kotlin.
Para aqueles que trabalham com estas linguagens, é mais fácil anexar scripts ao MT.
Boa sorte.
Imho, isto é uma perversão - de Python ou Java para R, e de lá para MT.
Eu deixei o forex há muito tempo, e aconselho-o a fazer o mesmo.
Agora estou testando uma estratégia com volume mínimo em futuros de bitcoin.
Comecei a participar novamente no numerai -https://numer.ai/dr_tr
Você pode fazer 0,691616 e 83,33% em python?
Tudo isso em R puro padrão, até mesmo a negociação em câmbio criptográfico.
Eu só vi o seu sinal demo, que você apagou, mas pelo menos você ainda tem uma imagem de tela -https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page924#comment_7487707
Por favor, torne o sinal 424027 público novamente, eu realmente quero ver como o seu "há melhores atualizações, como a captura de tela acima". Na próxima semana já vou fazer o upload de um novo".