Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 970

Novo comentário
 
Yuriy Asaulenko:

Imho, isto é uma perversão - de Python ou Java para R, e de lá para MT.

Isso é porque não estás a fazer a proposta certa. Na verdade nós executamos Python, Java e outros em R, enquanto R e MT são bons amigos há muito tempo (sem perversões!).

Boa sorte.

[Excluído]  
Dr. Trader:

Deixei o Forex há muito tempo, e aconselho-o a fazer o mesmo.


Atualmente estou testando uma estratégia com volume mínimo em futuros de bitcoin.


Estou de volta ao numerai -https://numer.ai/dr_tr
Você pode fazer 0,691616 e 83,33% em python?


É tudo em R puro padrão, até mesmo a negociação em câmbio criptográfico.


Eu só vi o seu sinal de demonstração, que você apagou, mas pelo menos você ainda tem uma imagem de tela -https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page924#comment_7487707
Por favor, torne o sinal 424027 público novamente, eu realmente quero ver como o seu "há melhores atualizações, como a captura de tela acima". Na próxima semana já vou fazer o upload de um novo".

Não sei se estás a pensar nisso e não sabes se estás pronto para negociar com eles. Eu ganhei mais num dia.

Eu preciso de um bom charuto estável

Eu faço-o, ainda não acabou.

 
Maxim Dmitrievsky:

você não está confundindo o gráfico de equidade com a tabela de 4 negociações?

Não há negócios e o capital não está lá, o montante é o montante do lucro do dia.


Maxim Dmitrievsky:

0.0001 btc.

Está lá em cima em dólares, à taxa de câmbio actual. Eu estava mudando nmr a três vezes a taxa de câmbio atual, então multiplique por três. E pergunta-te, porque é que ainda não estás no concurso? O dinheiro é literalmente entregue em pilhas, leve o máximo que puder.


MaximDmitrievsky:

Eu faço-o, ainda não acabou.

Torne-o público. Caso contrário, eu conheço esses fazedores - você troca uma dúzia de sinais escondidos com simples toalhetes, um deles vai fazer lucro de graça, torná-lo público e começar a transmitir para Python.
Nós já vimos isso, vamos falar a sério agora.

 
Vladimir Perervenko:

Isso é porque não estás a fazer a frase certa. Realisticamente, nós corremos Python, Java e outros em R, e R tem uma longa e forte amizade com MT (sem perversões!).

Boa sorte.

Não sei de java, mas diretamente de Python para MT um adaptador não parece difícil. Mesmo assim, esta confusão de Python-R-MT não parece ser uma boa solução ou mesmo justificada.

[Excluído]  
Dr. Trader:

Não existem negócios e capital próprio, o montante é o montante do lucro do dia.


Está lá em cima em dólares, à taxa de câmbio actual. Eu estava mudando nmr a uma taxa três vezes maior do que a taxa atual, então multiplique isso por três. E pergunta-te porque é que ainda não estás no concurso. O dinheiro está literalmente a ser entregue em pilhas, leve o máximo que puder.


Vá em frente, faça-o publicamente. Eu conheço esses traficantes - você troca uma dúzia de sinais ocultos com simples mashkas, um deles vai se transformar em lucro de graça, você o torna público e começa a transmitir para Python.
Nós já vimos isso, vamos falar a sério agora.

Oh bem legal então, mas eu pedi equidade (de todos) e estratégias mais normais não dithyrambs R . 1500 bitcoins? Você é rico.

Sim, estou a trocar mashups propositadamente agora para poder começar python mais tarde.

 

Python e Java são o padrão para o ensino de programação nas escolas americanas.

O R é terrível na sintaxe. Muitas coisas têm estado presas como muletas. Por exemplo, trabalhar com data.frame é sintácticamente diferente dos tipos padrão.

https://matplotlib.org/ é muito mais fácil de criar gráficos e tem muito mais funcionalidades do que o seu equivalente confuso em R.

Matplotlib: Python plotting — Matplotlib 2.2.2 documentation
  • matplotlib.org
Matplotlib is a Python 2D plotting library which produces publication quality figures in a variety of hardcopy formats and interactive environments across platforms. Matplotlib can be used in Python scripts, the Python and IPython shells, the Jupyter notebook, web application servers, and four graphical user interface toolkits. Matplotlib tries...
 
Roffild:

Python e Java são o padrão de instrução de programação nas escolas americanas.


Eis a minha pergunta: que linguagem de programação são aqueles cidadãos que ainda estão treinados para o penico?


R é a linguagem da ESTATÍSTICA. Uma pessoa que não está familiarizada com estatísticas NÃO precisa desta linguagem, e como tal R é a linguagem dos profissionais de estatística. Se considerarmos o lugar que as estatísticas ocupam na negociação, na negociação real, profissional, hoje NÃO sabendo R põe em questão o profissionalismo de um trader.


Na minha opinião, é esta circunstância, a circunstância de ignorar as estatísticas, a falta de vontade/não habilidade para usar as estatísticas no comércio, que a princípio me surpreende e explica a minha aversão ao R.

 

Eu decidi colocar algum material intermediário.

Um sistema de negociação baseado na classificação.

Guru = Fechar incrementos.

O sistema é um teste: conto os incrementos de preços fechados no histórico. Os incrementos obtidos no histórico começo a enviar como um sinal para um simples Expert Advisor, no qual as ordens são definidas SOMENTE, formulo ordens obtidas em incrementos: COMPRAR - VENDER, ou seja, o sistema é reversível.

Isto é, o sistema de negociação olha SEMPRE para o futuro. Em termos de classificação esta abordagem dá uma previsão de 100%, eu verifiquei, pois o resultado no testador é completamente diferente.

Aqui está o resultado do testador


O que é impressionante é a linha de equilíbrio - não muito suave.

Mas valores absolutamente surpreendentes de negócios rentáveis e perdedores = 64,51% por 35,49%.


E aqui está uma imagem de uma posição longa perdida e a seguinte posição curta:



Lá se vai o professor óbvio tão amplamente anunciado aqui!


PS. Devo notar que a perda do tempo mostrado não pode ser explicada apenas pela propagação.

 
SanSanych Fomenko:

Eu decidi colocar algum material intermediário.

Um sistema de negociação baseado na classificação.

Guru = Fechar incrementos.

O sistema é um teste: conto os incrementos de preço próximos no histórico. Os incrementos obtidos no histórico começo a enviar como sinal a um simples Expert Advisor, que APENAS coloca ordens; formulo ordens obtidas em incrementos: COMPRAR - VENDER, ou seja, o sistema é reversível.

Isto é, o sistema de negociação olha SEMPRE para o futuro. Em termos de classificação esta abordagem dá uma previsão de 100%, eu verifiquei, pois o resultado no testador é completamente diferente.

Aqui está o resultado do testador


O que é impressionante é a linha de equilíbrio - não muito suave.

Mas valores absolutamente surpreendentes de negócios rentáveis e perdedores = 64,51% por 35,49%.


E aqui está uma imagem de uma posição longa perdida e a seguinte posição curta:



Lá se vai o professor óbvio tão amplamente anunciado aqui!


PS. Quero salientar que só a propagação não pode explicar a perda do longo mostrado.

Sanych, qual foi o resultado no dia 18?
 
SanSanych Fomenko:

Mas valores absolutamente surpreendentes de negócios rentáveis e perdedores = 64,51% por 35,49%.

O modelo em si é também treinado para 35,5% de erro?
Parece-me que não faz sentido usar todas as carraças se os NS podem ser treinados apenas em bares. O teste de preço Aberto será mais rápido.
1...963964965966967968969970971972973974975976977...3399
Novo comentário