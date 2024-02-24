Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 973
Você deveria fazer julia.mqh ao invés de julia.h :)
Directamente improvável, imho. É mais provável que tenha de ser criado um invólucro DLL. MQL não é como C++, eles não são intercambiáveis.
Vou-me embora agora, porque não sou capaz de o fazer :)
É aí que eu me despeço e vou para as sombras, pois não sei como :)
Ainda não posso garantir que farei com a Julia, mas vou ficar de olho nela com certeza).
A melhor maneira é escrever inteiramente em Python ou Julia, e o terminal só vai negociar
Vou usar Python ou Julia, mas o terminal simplesmente trocará, claro, o testador não será bom, mas se não for de balanço não é crucial. Mas então será mais fácil de conectar com outras trocas, quando todos os corretores mt5 comprarão meu graal
Sim, cada um tem de se meter na sua vida. O terminal deve negociar, e o comerciante deve fazer programas e usar o que ele quer, não o que lhe é dado.
Parece que há cerca de meio ano já estávamos a falar sobre isso.) Parece que chegámos a esta decisão.
Eu tenho aderido a esta ideologia desde 2008. E já não me interessa há muito tempo qual o terminal. Sem preferência). Por exemplo, se eu quisesse negociar com um comerciante asiático em um par de moedas estrangeiras, eu compraria muitos Padrões Fibonacci, mas não os compraria.
Quanto ao testador, é apenas um ciclo. Tem uma adição muito pequena ao sistema, e as carraças podem ser removidas). Se for necessário.
a propósito, existem testadores para píton com visualização e estratégias de exemplo incorporadas
Para a Julia, aparentemente não.
Bem, eu não tenho trabalhado muito com o Python. Quero dizer, com módulos - eu ainda não tenho uma tarefa para isso. Até agora tudo é resolvido pelos velhos meios testados e comprovados.
Os pacotes de SJ Julia, bem, a maioria deles não foram testados, e até mesmo quebrados ( XGBoost Julia pacote, a propósito, está quebrado, e esse tem 2 anos de idade. Em geral, a julgar pelas datas, ninguém está sistematicamente envolvido nisso, Julia.
Concordo plenamente, por isso é que deixei de participar nesse concurso há meio ano atrás :(
Mas agora eles finalmente fizeram o que prometeram em 2017 - pagamentos baseados na reputação. Na janela deslizante dos últimos 20 torneios eles dão um ponto para cada live<0,693. O número de pontos é a reputação, max=20. Registo actual na minha opinião = 9. Os participantes com maior reputação serão pagos em dinheiro, mesmo sem empilhamento.
Em resumo - aqueles que sabem como fazer forex - de alguma forma aprenderam como fazer modelos estáveis onde a ênfase não está na precisão 100%, mas no fato de que no futuro o modelo não funciona pior do que no trader. E este conhecimento pode agora ser monetarizado lá.
Alguém quer Python, então ele usa qualquer meio para empurrar seu desejo, passando-o como algum tipo de verdade.
Há várias classificações de linguagens de programação, e já dei essas classificações duas vezes no meu blog.
Aqui está outra, uma das TIOBE mais autorizadas
Ao contrário do Rating, existem algumas subtilezas no ranking Python:
Vou acrescentar não para discussão
