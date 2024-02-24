Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 973

Maxim Dmitrievsky:

Você deveria fazer julia.mqh ao invés de julia.h :)

Directamente improvável, imho. É mais provável que tenha de ser criado um invólucro DLL. MQL não é como C++, eles não são intercambiáveis.

[Excluído]  
Yuriy Asaulenko:

Não me parece, não me parece. É mais provável que tenha de ser feito um invólucro DLL. MQL não é como C++, eles não são intercambiáveis.

Vou-me embora agora, porque não sou capaz de o fazer :)

 
Maxim Dmitrievsky:

É aí que eu me despeço e vou para as sombras, pois não sei como :)

Ainda não posso garantir que farei com a Julia, mas vou ficar de olho nela com certeza).

[Excluído]  
Yuriy Asaulenko:

Eu não garanto que ainda vou entrar na Julia, mas vou dar uma olhada com certeza).

A melhor maneira é escrever inteiramente em Python ou Julia, e o terminal só vai negociar

Vou usar Python ou Julia, mas o terminal simplesmente trocará, claro, o testador não será bom, mas se não for de balanço não é crucial. Mas então será mais fácil de conectar com outras trocas, quando todos os corretores mt5 comprarão meu graal

 
Maxim Dmitrievsky:

A melhor maneira é escrever inteiramente em Python ou Julia, e o terminal só vai negociar

Claro que não vou ter um bom testador, mas se não for forte, então não é crítico. Mas depois será mais fácil ligar-se a outras bolsas, quando todos os corretores mt5 comprarem o meu graal.

Sim, cada um tem de se meter na sua vida. O terminal deve negociar, e o comerciante deve fazer programas e usar o que ele quer, não o que lhe é dado.

Parece que há cerca de meio ano já estávamos a falar sobre isso.) Parece que chegámos a esta decisão.

Eu tenho aderido a esta ideologia desde 2008. E já não me interessa há muito tempo qual o terminal. Sem preferência). Por exemplo, se eu quisesse negociar com um comerciante asiático em um par de moedas estrangeiras, eu compraria muitos Padrões Fibonacci, mas não os compraria.

Quanto ao testador, é apenas um ciclo. Tem uma adição muito pequena ao sistema, e as carraças podem ser removidas). Se for necessário.

[Excluído]  
Yuriy Asaulenko:

a propósito, existem testadores para píton com visualização e estratégias de exemplo incorporadas

Para a Julia, aparentemente não.

 
Maxim Dmitrievsky:

A propósito, existem testadores para Python com visualização e estratégias de exemplo incorporadas

Bem, eu não tenho trabalhado muito com o Python. Quero dizer, com módulos - eu ainda não tenho uma tarefa para isso. Até agora tudo é resolvido pelos velhos meios testados e comprovados.

Os pacotes de SJ Julia, bem, a maioria deles não foram testados, e até mesmo quebrados ( XGBoost Julia pacote, a propósito, está quebrado, e esse tem 2 anos de idade. Em geral, a julgar pelas datas, ninguém está sistematicamente envolvido nisso, Julia.

 
Eu concordo:

Concordo plenamente, por isso é que deixei de participar nesse concurso há meio ano atrás :(

Mas agora eles finalmente fizeram o que prometeram em 2017 - pagamentos baseados na reputação. Na janela deslizante dos últimos 20 torneios eles dão um ponto para cada live<0,693. O número de pontos é a reputação, max=20. Registo actual na minha opinião = 9. Os participantes com maior reputação serão pagos em dinheiro, mesmo sem empilhamento.

Em resumo - aqueles que sabem como fazer forex - de alguma forma aprenderam como fazer modelos estáveis onde a ênfase não está na precisão 100%, mas no fato de que no futuro o modelo não funciona pior do que no trader. E este conhecimento pode agora ser monetarizado lá.

 

Alguém quer Python, então ele usa qualquer meio para empurrar seu desejo, passando-o como algum tipo de verdade.

Há várias classificações de linguagens de programação, e já dei essas classificações duas vezes no meu blog.

Aqui está outra, uma das TIOBE mais autorizadas

Ao contrário do Rating, existem algumas subtilezas no ranking Python:

  • existem muitas versões deste idioma, as duas principais NÃO são compatíveis entre si, nas buscas stackoverflow.com você precisa separar uma versão da outra, além disso existem versões adicionais deste idioma, que também devem ser separadas nas buscas(Jython, Pypy, Iron-python, etc.).
  • Ao usar os rankings, deve-se entender o que o ranking mostra: consultas no google, educação, busca de emprego, ... O principal é a área temática. Python é mais versátil que R e, às custas de estranhos às estatísticas, está acima de R.
  • Os concorrentes do R no campo da estatística e da visualização correspondente são o SAS, que está muito atrás dele.

Vou acrescentar não para discussão

https://www.kdnuggets.com/2018/05/poll-tools-analytics-data-science-machine-learning-results.html

