Aleksey Vyazmikin:

Obrigado pela avaliação lisonjeadora.

Você é um mestre em fugir às respostas.

Então o que queres sugerir?

(Está bem.

Para provar alguma coisa, tens de mostrar alguma coisa.

Abro um sinal de não-subscrição na segunda-feira. Então vamos conversar.

Renat Akhtyamov:

Basta comparar.

Ninguém está a dizer que estás errado.

alterar as entradas para o seu sistema e ver o resultado

A propósito, eu também estou interessado.

A realidade é que você não sabe o que é o barulho para o seu TS.

por isso, ao mudar os filtros, estás apenas a mudar o TS.

Sugiro que feche esta linha com o processamento de sinal digital que não é adequado para os mercados financeiros.

 
Maxim Dmitrievsky:

a realidade é que você não sabe o que é o barulho para o seu tc

por isso, troque os filtros, você só troca o TS.

Sugiro que feche o assunto da treta do processamento de sinais digitais, que não é adequado para os mercados financeiros a partir da palavra "de todo".

Isso parece convincente?

Palavras da administração:

Renat Akhtyamov:

Isso vai parecer convincente?

Palavras da administração:

Não. Mas isto parece convincente.

Maxim Dmitrievsky:

Não. Isso parece convincente.

OK

O problema com a decomposição da série Fourier é que o problema é resolvido de frente, ou seja, com o ruído.

deve primeiro ser filtrada e depois decomposta

depois aplicar um coeficiente a cada frequência, ou um preditor, como é habitual aqui

e depois voltar a montá-lo

o resultado será interessante

Na verdade, se alguém não sabe, este é o filtro de EMA( média móvelexponencial ):

.

Renat Akhtyamov:

ok

O problema com a decomposição da série Fourier é que o problema é resolvido de frente, ou seja, com o ruído

deve primeiro ser filtrada e depois decomposta

depois aplicar um coeficiente a cada frequência, ou um preditor, como é habitual aqui

e depois voltar a montá-lo

o resultado é interessante

Sim, bem-vindo à aprendizagem mecânica.

 
Maxim Dmitrievsky:

Sim, bem-vinda à aprendizagem mecânica.

Maxim, MO é DSP (processamento de sinal digital)

Portanto, não vale a pena discutir sobre isso.

Renat Akhtyamov:
Maxim, o MoD é o COC

Não sejas tão ridículo.

 
Renat Akhtyamov:

ok

O problema com a decomposição da série Fourier é que o problema é resolvido de frente, ou seja, com o ruído

deve primeiro ser filtrada e depois decomposta

depois aplicar um coeficiente a cada frequência, ou um preditor, como é habitual aqui

e depois voltar a montá-lo

o resultado será interessante

Quanto deste absurdo de rádio amador você já teve o suficiente de ((

Não funciona para o mercado, nunca funcionou e nunca irá funcionar.

