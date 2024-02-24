Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2160
Obrigado pela avaliação lisonjeadora.
Você é um mestre em fugir às respostas.
Então o que queres sugerir?
(Está bem.
Para provar alguma coisa, tens de mostrar alguma coisa.
Abro um sinal de não-subscrição na segunda-feira. Então vamos conversar.
Basta comparar.
Ninguém está a dizer que estás errado.
alterar as entradas para o seu sistema e ver o resultado
A propósito, eu também estou interessado.
A realidade é que você não sabe o que é o barulho para o seu TS.
por isso, ao mudar os filtros, estás apenas a mudar o TS.
Sugiro que feche esta linha com o processamento de sinal digital que não é adequado para os mercados financeiros.
Isso parece convincente?
Palavras da administração:
https://www.mql5.com/ru/forum/101311/page2#comment_2962042
Não. Mas isto parece convincente.https://www.mql5.com/ru/forum/101311/page8#comment_2962102
OK
O problema com a decomposição da série Fourier é que o problema é resolvido de frente, ou seja, com o ruído.
deve primeiro ser filtrada e depois decomposta
depois aplicar um coeficiente a cada frequência, ou um preditor, como é habitual aqui
e depois voltar a montá-lo
o resultado será interessante
Na verdade, se alguém não sabe, este é o filtro de EMA( média móvelexponencial ):
.
Sim, bem-vindo à aprendizagem mecânica.
Maxim, MO é DSP (processamento de sinal digital)
Portanto, não vale a pena discutir sobre isso.
Quanto deste absurdo de rádio amador você já teve o suficiente de ((
Não funciona para o mercado, nunca funcionou e nunca irá funcionar.