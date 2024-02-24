Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 710

Novo comentário
 
Vizard_:

Mostrar o lado direito da tabela de preços na mesma escala com recuo...

há a parte mais interessante, também para DTs - a previsão

não pode

[Excluído]  
elibrarius:
envelopes é o quê?

envelopes

nos indicadores de tendência padrão

 
Renat Akhtyamov:

o mais interessante lá, inclusive para DC - a previsão

não pode

Então eu posso, mas tu não podes? Especial?))) Mostra-me...


 
Vizard_:

Então eu posso, mas tu não podes? Especial?))) Mostra-me...

Percebeste mal. Os sinais já não estão lá.

há um sinal para comprar em um lugar não lucrativo e vice-versa

não pode

[Excluído]  
OK, os graos não estão a ser distribuídos novamente hoje, está na hora de dormir.
 
Estou cansado de rir, obrigado:

Não o tens assim. Os sinais já não estão lá.

há um sinal para comprar em um lugar desfavorável e vice-versa

eu não posso

Estou cansado de rir)))) Obrigado)))

 
Vizard_:

Estou cansado de rir)))) Obrigado)))

seja bem-vindo

fazer uma previsão

boa sorte
 
Maxim Dmitrievsky:
Muito bem, os Grails não voltam a dar hoje, está na hora de dormir.

O graal não está aqui, ele está sentado ao meu lado a ver esta correspondência com olhos de goggling.

 
Renat Akhtyamov:

seja bem-vindo

fazer uma previsão

Abre os olhos))))

 
Vizard_:

Abre os olhos))))

open))))
1...703704705706707708709710711712713714715716717...3399
Novo comentário