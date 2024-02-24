Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 707

Maxim Dmitrievsky:

você tem uma imagem da última cotação do eurobucks para qualquer tf?

imagem da tela acima
Renat Akhtyamov:
imagem da tela acima

Não é uma captura de ecrã, é um coto.

Em resumo, pegue um envelope com um cenário como este e não se preocupe com isso.


 
Renat Akhtyamov:

Feiticeiro, eu não estou aqui para me gabar.

Eu só mostro como deve ser, como uma variante.

Então não conseguiste? É isso que você gostaria que fosse?

 
Vizard_:

Então não resultou para ti? E desejavas que o tivesse feito?

Sim,

é só que a pergunta e a resposta é a mesma...

 
Maxim Dmitrievsky:

Em resumo, pegue um envelope com sobre essas configurações e não se preocupe.

bem, tente trocar esse tipo de sinal de imagem
 
Renat Akhtyamov:

Sim,

Faça uma pergunta dessas e dê a mesma resposta...

Bem, põe o peru para fora por uns minutos, porque não te limitas a sair? O respeito pelos rapazes vale muito. Você sempre coloca o número do item e assim por diante...

Renat Akhtyamov:
Bem, tenta trocá-lo.

Bem, toda a gente negoceia em segurança no apartamento, e também perdem com sucesso na tendência

 
Maxim Dmitrievsky:

Em resumo, leve os envelopes para estas definições e não se preocupe com isso.


Leva em conta a intensidade nos cálculos, os envelopes não são válidos.

 
Vizard_:

Bem, apaga o peru por uns minutos, não sejas tão idiota. O respeito dos rapazes vale muito. Você sempre fez...

não
