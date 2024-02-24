Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2060
Todos os gráficos desta linha começam no canto inferior esquerdo e terminam no canto superior direito ))
Eu gostaria de viver...
não, não todos)
Eu tenho dúvidas.
Já o fiz, até o descrevi aqui...
Só que eu fui ainda mais longe...
Previ valores de todos os indicadores, depois utilizei as previsões obtidas como novos atributos, depois fiz mais previsões com base nos atributos e nas suas previsões, e assim por diante, 7 vezes, até que o erro diminuiu...
É tudo baseado na auto-organização MGUA ou meta traços da moderna...
Obrigado pelo link, ótimo garoto, divertido de ler ))
Quando você precisa descrever um extremo de uma forma mais humana do que um ziguezague claro e não muito realista...
Por isso, é apenas uma alternativa com um layout mais humano de extrema gráfica. Porque não ZZ , ZZ tem apenas um extremo, um ponto, não tem em conta as mudanças inevitáveis no mercado não-estacionário...
A solução é esta: criar um padrão de extrema e olhar para a correlação entre o preço actual e o padrão...
código na melhor língua do mundo )
O padrão pode ser qualquer coisa, uma tendência ou qualquer coisa...
Isto é o que parece em uma tabela de cálculo de correlação de janelas deslizantes com -0,7 e 0,7 linhas de sinal
Parece-me que define extrema muito humanamente, bem como filtra os sem importância dos significativos.
Então você pode tentar treinar o modelo de regressão e ver o que vai acontecer.
Para um ziguezague, seria suficiente ensinar a rede neural a prever o comprimento de um extremo - mais longo do que o anterior ou mais curto (já que o alvo precisa de longos).
Para um ziguezague, seria suficiente ensinar a rede neural a prever o comprimento do ombro - mais longo que o anterior ou mais curto (pois o alvo precisa de longos).
Hmmm... Também é uma ideia interessante...
Já tentou?
O que está no arquivo?
Não tenho, porque não sei nada sobre redes neurais e sou tão burro como um samovar.... Eu estava estupidamente à procura de secções semelhantes, mas nem sempre se repete como no passado.
No arquivo:
Primeira coluna - resultado do evento (sinal positivo = braço longo, sinal negativo curto)
Segunda coluna - variante do evento "braço longo".
Terceira coluna - variante do evento "alavancagem curta".
Em geral, as duas colunas mais exteriores representam um evento possível.
No arquivo:
Oh, estou a ver... Agora vou tentar mas vou fazer o meu, porque você não atirou preços ou sinais, e não está claro como o alvo constrói
e não está claro como o alvo constrói
Padrões.
Quando você precisa descrever um extremo de uma forma mais humana do que um ziguezague claro e não muito realista...
Então você pode tentar treinar um modelo de regressão e ver o que acontece
Treinados...
Cinza é o dado original, azul é do modelo
Também inseriu um traço para maior clareza de como o modelo se desvanece com os novos dados