E ainda assim não ouve, ou não ouve). Você pode postar idéias do Graal aqui sem qualquer risco de serem roubadas). Ninguém vai sequer prestar atenção - todos estão ocupados com o processo).
Devo dizer que também estou de alguma forma mais interessado no processo. Bem, aqui está o resultado, e agora o quê - ligar e desligar. Ugh.No final do sexto ano, parecia a Hu Jou ter penetrado na própria essência da arte da caça. Pois não a presa, mas o próprio conceito se tornou o mais importante para ele. (с)
Eu não entendo nada).
Yuri, pára de brincar. Saiam para a luz do dia. Apresente-se formalmente, mostre seus documentos (passaporte, etc.) e comece a apresentar sua estratégia de forma poderosa, clara, com pathos. Responder claramente às perguntas das crianças ouvintes. O que achas disto?
Você sem passaporte, enquanto eu já tenho tudo apresentado e verificado pelo MC. O crachá verde no meu perfil, à direita do meu nome. Até mostrares o teu passaporte, não vais ter nenhum. ))))
E a minha estratégia já está delineada. E por ti, incluindo.)
Acho que ninguém o entendeu ^)))) Devido à falta de educação académica e ao simples excesso de confiança.
Mas a estratégia - sim, bela e a única correcta. A única coisa que eu não entendo é como você liga as redes neurais a ele? Preciso de ler os seus posts novamente.
De que forma? - Você mesmo já entendeu e disse isso neste tópico há algumas semanas). A NS determina o momento do acordo, caso outras condições sejam favoráveis.
Esta é a quinta vez que o cito:
Não, está claro. O que não está claro é COMO, exactamente. Entrada/saída da rede neural, como essas entradas/saídas estão "vinculadas" ao algoritmo básico, etc. Desembucha! Colocando de forma grosseira - estou interessado na ligação da rede neural ao algoritmo básico.
Não há nenhuma ligação. As citações são alimentadas diretamente para o NS, e a saída é um sinal de acordo. O HC só funciona quando outras condições são favoráveis e isto é resolvido de forma algorítmica sem qualquer MO. Ver citação. NS resolve um problema local.
Já escrevi tudo isto muitas vezes.) Vire dez páginas e você vai ler a mesma coisa).
Olha. Eu já sei mais sobre distribuições e todo o tipo de processos do que qualquer outra pessoa.
Esta é a BASE para resolver o problema e é tomada como base.
Mas, pobre coisa, nenhum momento NE (nem curtose, nem assimetria) dá qualquer conhecimento adicional do processo. NENHUMA!
Estou actualmente a lidar com não-entrípicos, mas não vai a lado nenhum.
Você saiu dessa situação de alguma forma combinando redes neurais e distribuições.
Ou seja, a entrada do NS é a mesma que a entrada do algoritmo de base - você simplesmente o paralela.
E a saída é algum tipo de sinal adicional para abrir/fechar, que eu estou procurando na forma de não-entropia. Certo?
Já não sigo a teoria e a prática. Não sei quem procura o quê)). A palavra não-entropia dá-me uma idiosincrasia). Normalmente, quanto mais termos, menos sentido fazem).
Eles não o paralelizaram, mas limitaram o escopo da aplicação do NS, simplificando conseqüentemente tanto o treinamento quanto o próprio NS.
Não um sinal extra, mas um único sinal - entrada em uma troca.
Quanto ao seu sistema, não posso dizer nada sobre a aplicabilidade do NS no seu caso. Eu acho que é um pouco diferente. Acho que estes sistemas nem sequer podem ter uma metodologia comum. Mas posso estar errado, só sei em geral.